כשהשקט מופר – להתמודד עם התלקחות מחדש

מי שחולה יודע, שהחיים לצד מחלות מעי דלקתיות אינם תמיד יציבים. המעבר מהפוגה (רמיסיה) להתלקחות הוא אחד הרגעים המתסכלים ביותר במסע הזה

עד לא מזמן, מחלות מעי דלקתיות היו נושא שאיננו מדובר ואיננו מוכר. בשנים האחרונות, המודעות עלתה ויותר אנשים מכירים ולצערי, גם חולים… ומי שחולה יודע, שהחיים לצד מחלות מעי דלקתיות אינם תמיד יציבים. המעבר מהפוגה (רמיסיה) להתלקחות הוא אחד הרגעים המתסכלים ביותר במסע הזה. אחרי תקופה של שקט, הופעת התסמינים הראשונים יכולה להרגיש כמו צעד גדול לאחור. הביטחון שצברנו נסדק והחשש ממציאות של כאבי בטן, עייפות וריצות דחופות לשירותים חוזר לנהל את המחשבות. לפעמים, בדיוק כשהתחלתם לסמוך על הגוף ולשכוח מהמחלה היא דווקא מתפרצת וה"נדנדה" הזאת מטלטלת ומתישה.

מחלות מעי דלקתיות

מחלות מעי דלקתיות, (או בקיצור IBD), כמו קרוהן, או קוליטיס, הן מחלות אוטואימוניות. המשמעות היא שמערכת החיסון שלנו, שאמורה להיות המגן הכי גדול שלנו, מתבלבלת ומתחילה לתקוף את רקמות הגוף עצמו. בזמן התלקחות, נוצרת דלקת פעילה וסוערת ברירית המעי. הדלקת הזו גורמת לתסמינים כואבים וקשים: שלשולים, כאבי בטן עזים ולעתים, דימומים וירידה במשקל.

בטיפול הקונבנציונלי, קודם כול נרצה לעצור את ההתלקחות והרפואה המערבית מציעה כלים חשובים להתמודדות עם רגעי המשבר הללו: תרופות נוגדות דלקת, סטרואידים, או טיפולים ביולוגיים מתקדמים, שנועדו "לרסן" את מערכת החיסון הסוררת ולהחזיר אתכם להפוגה. אבל, לצד הטיפול התרופתי המסיבי, כדאי וצריך לטפל גם בשורש שגרם לדלקת להתלקח שוב וכאן, נכנסת לתמונה הרפואה הסינית.

הגישה המשלימה

במחלות אוטואימוניות, המטרה שלנו היא לעזור לגוף להפסיק את ה"מלחמה הפנימית" ולחזור לזהות נכון מהו חלק מהגוף ומהו גורם זר. הטיפול משתנה כאשר המטופל נמצא ברמיסיה (הפוגה) וכאשר המחלה בהתלקחות. כאן, נרצה לשמר את השקט ולבנות לגוף בסיס איתן ואילו כאן, נרצה "לכבות את האש". לרפואה הסינית, שני כלים מרכזיים בהתמודדות עם קרוהן וקוליטיס – דיקור וצמחים. הדיקור הסיני מסייע בוויסות המערכת החיסונית הסוערת ומפחית את רמת הדלקת. בנוסף, הדיקור מרגיע את מערכת העצבים. הרבה פעמים, מתח נפשי הוא דלק עבור מחלות אוטואימוניות.

צמחי מרפא סיניים הוכחו מחקרית כבעלי יכולת לווסת את התגובה החיסונית האוטואימונית ולשקם את רירית המעי הפגועה, מה שעוזר לעצור את התסמינים הקשים.

כשמשלבים את הטיפול המערבי, עם הכלים של הרפואה הסינית, אנחנו מטפלים בתמונה המלאה, משקיטים את הדלקת ומחזירים לגוף את האיזון, כדי שההפוגה הבאה תהיה ארוכה ויציבה הרבה יותר.

הרבה בריאות, קרן מיכאלי

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

  • נולדה מחדש

    "פתאום נולדה" הוא שם ספרה החדש של אפרת בדיחי המתאר את הקמתה של קשת, יישוב…

  • מתחילה מחדש

    רקפת סמברנו, נשואה + 2, מקצרין, היא צורפת ותכשיטנית. חלתה בסרטן ונלחמה כמו לביאה לצאת…

  • רפואה עם ערכים

    הרופא שעזב קליניקה יוקרתית במרכז הארץ כדי להביא רפואה איכותית לצפון. פרופ' ירון דגן: "לטעמי,…

מחשבות ודעות

