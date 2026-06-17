כשהמוזיקה מחברת בין לבבות

מפגש מרגש במיוחד בין שתי תזמורות בתי הספר "מבוא גליל" ו"מצפה גולן". מעבר לצלילים, להרמוניות ולביצועים המוזיקליים המרשימים, היה במפגש הזה שיעור חינוכי עמוק

ביום ראשון האחרון, התקיים מפגש מרגש במיוחד בין שתי תזמורות בתי הספר "מבוא גליל" ו"מצפה גולן". שבעים תלמידי תזמורת מבית הספר "מצפה גולן" יצאו מבני יהודה שבדרום רמת הגולן אל הגליל העליון, למפגש שנערך באיילת השחר. בימים שבהם המציאות הביטחונית עדיין מלווה אותנו בחוסר ודאות, היו הורים שבחרו שלא לאשר את הנסיעה, אך לשמחתנו, הרוב הגדול מצא את האמון, האומץ והנכונות לאפשר לילדיהם לקחת חלק בחוויה המיוחדת.

המפגש היה מרגש, מקצועי ומלא השראה. תלמידי "מבוא גליל" הקדישו את שנת הלימודים לשיריה של נעמי שמר וכך נוצר חיבור טבעי ומופלא בין שתי התזמורות. יחד ניגנו התלמידים את השירים "אור" ו"מחר", בעוד שתזמורת "מבוא גליל" ביצעה את "על הדבש ועל העוקץ", ותזמורת "מצפה גולן" הפליאה בביצועה של מחרוזת "שירי תקווה", שרבים מהם נכתבו אף הם בידי נעמי שמר.

אולם מעבר לצלילים, להרמוניות ולביצועים המוזיקליים המרשימים, היה במפגש הזה שיעור חינוכי עמוק. למעלה משמונים ילדים ישבו יחד, כל אחד עם הכלי שלו, היכולות שלו והאישיות שלו ויצרו יחד יצירה אחת שלמה. כל נגן היה חשוב, משמעותי, חלק מהשלם. כאשר יותר משמונים ילדים מנגנים יחד בהרמוניה, באהבה גדולה למוזיקה ובדיוק מקצבי המחייב הקשבה לאחר, אחריות והתחשבות, נוצרת הצלחה אמיתית. הצלחה שאינה נמדדת רק באיכות הנגינה, אלא ביכולת להיות חלק מקבוצה, לתרום לה ולהרגיש שייך אליה.

מעבר לאירוע מוזיקלי

ילד המכיר בכוחותיו וביכולותיו ימצא את מקומו בקבוצה ויתרום לה בדרכים מועילות. זו אחת ממטרות החינוך החשובות ביותר – לאפשר לילד לגלות את ערכו, את יכולותיו ואת תרומתו לעולם. ילד המנגן בתזמורת יודע שיש לו אחריות. הוא יודע שעליו להביא את הכלי, להגיע לחזרות בזמן, להתאמן בבית ולהתמיד. אלה "שיעורי הבית" המלמדים אחריות, משמעת עצמית, התמדה ומחויבות.

החל מהגיל הרך, עלינו לסייע לילד למצוא את מקומו בעולם דרך חוויות של הצלחה והישג. ללמוד כיצד להתמודד בכוחות עצמו, להתגבר על קשיים ולהאמין ביכולותיו.

לילדים יש אומץ טבעי ורצון עז לנסות, ללמוד ולהצליח. הם זקוקים למרחב שבו יוכלו לבחון את כישוריהם, להתמודד עם אתגרים ולצמוח מתוך העשייה. תפקידנו כמבוגרים הוא לעמוד לצדם, לכוון, לעודד ולהאמין. זה בדיוק מה שעושה ולדי סבייב, מנצח ומורה תזמורת "מצפה גולן". יום אחר יום, הוא מסייע לתלמידיו לגלות את כישרונם ואת יכולותיהם. מתאים את רמת הלמידה לגיל ולשלב ההתפתחות של כל ילד, ואינו מוותר על אף אחד. כאשר ילד מתקשה, או אינו מצליח לדייק בנגינה, ולדי עוצר, מסביר, מעודד ומעניק לילד את התחושה שהוא מסוגל.

במהלך המפגש, נשא ולדי דברים בפני המשתתפים והדגיש את חשיבותו של החיבור בין החינוך המוזיקלי לבין התמיכה המשפחתית והקהילתית. לחזק בילד אומץ לב, ביטחון עצמי ואמונה ביכולתו. זהו תהליך מתמשך, הדורש מחשבה, סבלנות ושיתוף פעולה בין בית הספר להורים.

מפגש התזמורות באיילת השחר היה הרבה מעבר לאירוע מוזיקלי. הוא היה הוכחה לכך שכאשר מבוגרים מאמינים בילדים, הילדים לומדים להאמין בעצמם. הוא היה עדות לכוחם של התמדה, עידוד ושיתוף פעולה. והוא היה תזכורת נפלאה לכך שהרמוניה אינה נוצרת רק בין צלילים – היא נוצרת גם בין אנשים.