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כשהטבע פוגש את המדפסת

תלמידי הגולן, מישיבת "תמ"ר", ממדלים פטריות בר בתלת-ממד, ב"האקתון פטריות" אינטנסיבי ותרמו לעיצוב העתיד

אירוע פורץ דרך נוסף התקיים החודש במרכז ליזמות וחדשנות בגולן. תלמידי מגמת עיצוב מוצר, מישיבת "תמ"ר", השתתפו ב"האקתון פטריות" אינטנסיבי – פרויקט קהילתי-מדעי. הפרויקט נועד להנגיש את עולם המיקולוגיה (חקר הפטריות) לדור העתיד, בעזרת חיבור בין מחקר, חינוך ועיצוב מוצר מתקדם.

הפרויקט התקיים בשיתוף פעולה של המרכז ליזמות וחדשנות בגולן, "מכון שמיר למחקר", המרכז למדע אזרחי יישומי, תחנת החקר לילדים ונוער, המרכז הלאומי לפטריות, ישיבת "תמ"ר" וקק"ל. שיתוף פעולה זה הוביל ליום שיא מרתק, שהפגיש בין חדשנות טכנולוגית למדע, והוכיח כיצד בני נוער יכולים לתרום תרומה משמעותית למחקר המקומי.

תלמידי מגמת עיצוב מוצר של ישיבת "תמ"ר", בהובלתו של המורה אסף הולצברג, הגיעו אל המרכז ליזמות וחדשנות, ליום קטליזטור אינטנסיבי ועמוס בעשייה. מטרת-העל של ההאקתון הייתה לבצע מידול מורפולוגי מדויק של פטריות בר מקומיות ולהפוך אותן לקבצים המותאמים להדפסת תלת-ממד ברמת גימור גבוהה.

רמה של סטארטאפ

כדי לעמוד במשימה, התלמידים נעזרו בארגז כלים טכנולוגי מתקדם, הכולל כלי בינה מלאכותית ליצירת מודלים ראשוניים, עריכה והשראה עיצובית וכן תוכנות מידול מקצועיות, לדיוק המודל התלת-ממדי, עד לפרטים הקטנים ביותר של מבנה הפטרייה.

היום נפתח בחשיפה לעולם הפטריות הקסום. התלמידים זכו להרצאת העשרה מרתקת בנושא, שהעניקה להם את הרקע המדעי הנדרש.

מיד לאחר מכן, הוזנקו התלמידים לזמן עבודה ומידול. לאורך כל שעות היום, הם חוו למידה משמעותית, תוך התנסות מעשית בפיתוח תוצרים לעולם האמיתי. האירוע במרכז ליזמות וחדשנות בגולן התאפיין באווירה של חברת סטארטאפ לכל דבר וכלל גם פינוקים שתרמו לגיבוש ולמורל של המשתתפים. לקראת סוף היום, הציגו התלמידים את התוצרים המרשימים בפני צוותי ההוראה והשותפים למיזם.

מדע אזרחי שמתחיל בגן הילדים

לפרויקט המידול ישנו ערך פדגוגי ויישומי אדיר. הדגמים התלת-ממדיים, שיודפסו על בסיס עבודות התלמידים, יהוו כלי עזר מוחשיים מהשורה הראשונה במערכת החינוך והמחקר.

התוצרים צפויים לסייע במספר מישורים:
  • הכשרת חוקרים צעירים: הנגשת עולם המיקולוגיה המורכב, כבר מגילאי הגן ובתי הספר היסודיים, באמצעות מודלים שניתן לגעת בהם ולחקור אותם מקרוב.
  • קידום מדע אזרחי: עזרה בהכשרה מדויקת וברורה של "אזרחים-מדענים", אשר לוקחים חלק במיזמי הניטור הלאומיים של החי והצומח בישראל.
  • חיבור לטבע ולסביבה המקומית: העלאת המודעות למגוון הביולוגי הייחודי של הגולן.

האקתון הפטריות נחתם בתחושת סיפוק אדירה ועם ציפייה לפרויקטים הבאים. השילוב המנצח שבין עשייה טכנולוגית, חקר מדעי מרתק ותרומה אמיתית לקהילה, ממחיש היטב את העוצמה של הדור הצעיר. המרכז ליזמות וחדשנות בגולן גאה להוות פלטפורמה המזניקה את התלמידים אל חזית החדשנות. עם ארגז כלים של טכנולוגיה ויצירתיות, הנוער שלנו כבר מעצב את העתיד.

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