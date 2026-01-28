כפטריות אחרי הגשם

סיורי ליקוט פטריות בגולן. בתיירות גולן, ריכזו המלצות לסיורי ליקוט פטריות מודרכים, המציעים היכרות מעמיקה עם עולם הפטריות המרתק
לאחר גשמי הברכה שירדו לאחרונה, רמת הגולן מתכסה במרחבים ירוקים, נחלים זורמים ונוף פתוח שמזמין לצאת אל הטבע. זהו הזמן שבו יערות הגולן מתעוררים לחיים ומתמלאים בפטריות, הודות לשילוב של גשם, קרקע לחה ושמש חורפית.
בתיירות גולן, ריכזו המלצות לסיורי ליקוט פטריות מודרכים, המציעים היכרות מעמיקה עם עולם הפטריות המרתק – למידה על זיהוי פטריות מאכל לעומת רעילות, כללי ליקוט אחראי ומכבד לסביבה וטיול חווייתי בין יערות ירוקים, פרות רועות, סוסים וצמחייה ייחודית לאזור.
הסיורים מתקיימים בליווי מקצועי והדרכה מוסמכת, המשלבים חוויה, ידע ובטיחות ומאפשרים חיבור אמתי לטבע הגולני בעיצומו של החורף.