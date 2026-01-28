חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

כפטריות אחרי הגשם

סיורי ליקוט פטריות בגולן. בתיירות גולן, ריכזו המלצות לסיורי ליקוט פטריות מודרכים, המציעים היכרות מעמיקה עם עולם הפטריות המרתק

לאחר גשמי הברכה שירדו לאחרונה, רמת הגולן מתכסה במרחבים ירוקים, נחלים זורמים ונוף פתוח שמזמין לצאת אל הטבע. זהו הזמן שבו יערות הגולן מתעוררים לחיים ומתמלאים בפטריות, הודות לשילוב של גשם, קרקע לחה ושמש חורפית.

בתיירות גולן, ריכזו המלצות לסיורי ליקוט פטריות מודרכים, המציעים היכרות מעמיקה עם עולם הפטריות המרתק – למידה על זיהוי פטריות מאכל לעומת רעילות, כללי ליקוט אחראי ומכבד לסביבה וטיול חווייתי בין יערות ירוקים, פרות רועות, סוסים וצמחייה ייחודית לאזור.

הסיורים מתקיימים בליווי מקצועי והדרכה מוסמכת, המשלבים חוויה, ידע ובטיחות ומאפשרים חיבור אמתי לטבע הגולני בעיצומו של החורף.

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

  • פטריות אחרי הגשם

    לאחרונה, פורסמו סרטים תיעודיים ואף מאמרים מדעיים על חשיבות ותועלת הפטריות לעולם, בכלל ולאדם, בפרט.…

  • פטריות אחרי הגשם - ב'

    ממלכת הפטריות היא ממלכה מיוחדת העומדת בפני עצמה. פטריות אינן בעלי חיים או צמחים, אלא…

  • אחרי החגים

    החגים היו יפים, משפחתיים ומהנים, אבל יש ברכה גדולה גם בחזרה לשגרה של אחריהם. אווירת…

כל הארועים

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Events for 1st ינואר
No Events
Events for 2nd ינואר
No Events
Events for 3rd ינואר
No Events
Events for 4th ינואר
No Events
Events for 5th ינואר
No Events
Events for 6th ינואר
No Events
Events for 7th ינואר
No Events
Events for 8th ינואר
No Events
Events for 9th ינואר
No Events
Events for 10th ינואר
No Events
Events for 11th ינואר
No Events
Events for 12th ינואר
No Events
Events for 13th ינואר
No Events
Events for 14th ינואר
No Events
Events for 15th ינואר
No Events
Events for 16th ינואר
No Events
Events for 17th ינואר
No Events
Events for 18th ינואר
No Events
Events for 19th ינואר
No Events
Events for 20th ינואר
No Events
Events for 21st ינואר
No Events
Events for 22nd ינואר
No Events
Events for 23rd ינואר
No Events
Events for 24th ינואר
No Events
Events for 25th ינואר
No Events
Events for 26th ינואר
No Events
Events for 27th ינואר
No Events
Events for 28th ינואר
No Events
Events for 29th ינואר
No Events
Events for 30th ינואר
No Events
Events for 31st ינואר
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!