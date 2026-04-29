טכנולוגיה, אשליות ומה שביניהן

הטכנולוגיה כבר מזמן לא נמצאת רק במחשב או בטלפון – היא מנהלת צבאות, בורסות ואת מה שנשאר מטווח הקשב שלנו

אהלן שכנים.

בזמן שאנחנו דואגים למזג האוויר במטעים ומתכוננים לעונת הקיץ, העולם בחוץ מסתחרר בקצב שקשה לעכל. הטכנולוגיה כבר מזמן לא נמצאת רק במחשב או בטלפון – היא מנהלת צבאות, בורסות ואת מה שנשאר מטווח הקשב שלנו. הנה מה שקרה השבוע, ולמה זה חייב לעניין גם אותנו.

הצבא האמריקאי מזיע

הגוף הצבאי החזק בעולם גילה שהוא תלוי באיש פרטי אחד. הפנטגון הביע השבוע חשש עמוק, לאחר שנפילות זמניות בשירות האינטרנט הלווייני "Starlink" תקעו ניסויים של כטב"מים. התלות המוחלטת בתשתית של אילון מאסק הופכת לבעיה אסטרטגית עבור המעצמה.

נפט, שלום ומסכים ירוקים

מצר הורמוז נפתח לתנועה מסחרית מלאה, בעקבות הסכם הפסקת אש עם איראן. התוצאה המיידית – מחירי הנפט צונחים. כשהלחץ הגיאופוליטי משתחרר, הכסף מחפש יעד ומדדי הטכנולוגיה קפצו השבוע לשיא של כל הזמנים.

רומנטיקה של אישונים

כדי למצוא אהבה היום, יש עוד שיטות מפעם, צריך לתת לאלגוריתם להסתכל לכם עמוק לעיניים. אפליקציית ההיכרויות "טינדר" החלה לדרוש זיהוי ביומטרי דרך סריקת עיניים, כתנאי בסיס לשימוש. המטרה היא לחסל את מכת הבוטים והזיופים, אבל המחיר הוא עוד ויתור על הפרטיות שלנו.

המכונות מחליפות כוח אדם

"מטא" (חברת האם של "פייסבוק") מקצצת 8,000 משרות החודש. זה לא משבר כלכלי, אלא שינוי כיוון אידאולוגי. התאגידים מעדיפים להחליף סוללות של עובדים במערכות של סוכני AI חכמים. אלה לא דורשים פנסיה, לא יוצאים לחופשה והם תמיד עובדים.

סין רצה למרחקים ארוכים

לא רק ספורטאים. סין קיימה השבוע מרתון לרובוטים דמויי אדם. מעבר לגימיק, מדובר בתצוגת תכלית של מערכות ניווט ושיווי משקל מתקדמות. זהו איתות ברור למערב – במרוץ השליטה הטכנולוגית, סין מכוונת לעליונות מוחלטת.

עזיבה בצמרת הבינה המלאכותית

סריניבאס נאראיאנאן, מנהל חטיבת האנטרפרייז של ענקית ה-AI "אופן-איי", (צאט גיפיטי מכירים?), עזב את תפקידו בפתאומיות. דווקא עכשיו, כשכל החברות נלחמות בשיניים על חוזי ענק מול ארגונים בולטים. מתברר שגם אצל אדריכלי העתיד, העצבים מרוטים.

הנכס היחיד שנשאר לנו

כל זה מביא אותנו לסיפור המרכזי. אותו אילון מאסק, שמשגר חלליות ומייצר מכוניות שנוסעות בעצמן, יצא במתקפה חזיתית נגד אחת ההמצאות הכי ממכרות של זמננו – הסרטונים הקצרים.

האיש שולט ברשת החברתית "X", אבל המסר שלו נחרץ: פלטפורמות של תוכן קצר (כמו "טיקטוק" או "רילס") פשוט מרקיבות לנו את המוח. הפורמט הזה, שמעודד צריכה בלתי פוסקת של סרטונים בני שניות בודדות, שוחק לחלוטין את טווח הקשב ומייצר התמכרות לדופמין מהיר וזול.

במקום לעצור, לחשוב לעומק, או לפתור בעיות, אנחנו נשאבים לגלילה אין-סופית שהאלגוריתם מכתיב לנו. היום, כשמערכות בינה מלאכותית מסוגלות לייצר את תוכן הזבל הזה בעצמן ובכמויות מסחריות, אנחנו בסכנה. אנחנו מאבדים את החשיבה הביקורתית – שזה בערך הנכס הכי חשוב שעוד נשאר לנו מול המכונות. הלקח מכל זה הוא פשוט: ההשקעה הכי חכמה שלכם היום היא בהגנה על טווח הקשב שלכם ושל הילדים שלכם.

מצד שני, אולי האזהרות האלו הן בדיוק אותה פאניקה מוסרית חלולה שליוותה בעבר את כניסת הרדיו והטלוויזיה ושהמוח האנושי תמיד ידע להסתגל ולנצל ביעילות אפיקי מידע חדשים.

