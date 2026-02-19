חקלאות בתלת-ממד

פריצת דרך אסטרטגית בגולן: מימון משמעותי להובלת חקלאות מתקדמת. קרן בין-לאומית ראתה בתכנית עבור המשק ההידרופוני בגולן הזדמנות גדולה לעתיד האזורי והעולמי

החקלאות בגולן ניצבת היום בפני עידן חדש. כחלק מהחזון להעצמת המצוינות והחדשנות החקלאית, היחידה לחקלאות, בראשות נועם אופנהיים, גייסה 2.61 מיליון ש"ח, לקידום אסטרטגיית "חקלאות בתלת-ממד".

המהלך יצא לדרך לאחר שקרן בין-לאומית ראתה בתכנית שהצגנו עבור המשק ההידרופוני בגולן הזדמנות גדולה לעתיד האזורי והעולמי. התקציב משלב תמיכה ישירה ביחידה לחקלאות וחדשנות ובמקביל, מסייע ישירות לחקלאים.

האסטרטגיה החדשה לחקלאות העתידית בגולן מתמקדת בפיתוח חקלאות במתחמים סגורים, המאפשרת ניצול מקסימלי של המרחב ודיוק משאבים. זהו אינו רק חזון תיאורטי: כבר בשלב הקרוב יפורסם "קול קורא" לאיתור מספר מגדלים חלוצים, שיקימו מערך ההידרופוני ראשון מסוגו באזור, בליווי מקצועי צמוד של מיטב המומחים.

היחידה לחקלאות וחדשנות, המשמשת כזרוע הביצועית והיישומית של "מכון שמיר למחקר", שבעצמו מהווה זרוע החדשנות, המחקר והיישום של המועצה המקומית קצרין והמועצה האזורית גולן, מוכיחה פעם נוספת כי המחקר בגולן ממוקד במהלכים חדשניים המעניקים מענה אמתי לצרכי השטח.

חקלאות המחר

הישג זה הוא פרי עבודה מאומצת של צוות מסור ומקצועי, יחד עם סגן ראש המועצה האזורית גולן, יעקב שה לבן , מנכ"ל החברה הכלכלית גולן, ליאור רוכמן, מנכ"לית "מכון שמיר למחקר", דינה גלעד וסמנכ"ל הכספים ב"מכון שמיר למחקר", עדיאל קרוב, בהובלה של מנהל היחידה לחקלאות וחדשנות, נועם אופנהיים.

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר: "בראייה לשנים קדימה, החקלאות בגולן משנה את פניה ולאחר השלמת נחלות חסרות ליישובים, אנו מתכננים לקלוט חקלאים חדשים לנחלות קטנות יותר, אך כאלה שיאפשרו גידולים בצורות מתקדמות מאוד.

"המחקר החקלאי ביחידה לחקלאות וחדשנות, עם החקלאים המצוינים של הגולן, מגיע להישגים מחקריים וישומיים. הקרן הכירה בתפיסה ומשתלבת ביכולת לקדם את חקלאות העתיד: גידולים בשטחים סגורים ולגובה (חקלאות בתלת-ממד) ולהניע את כלכלת הגולן למקומות חדשים. הגולן הוא חלק מרכזי מאסם המזון של מדינת ישראל והחקלאים שלנו הם יצרני מזון הנושאים באחריות לאומית".

ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה: "התמיכה מהקרנות הפילנתרופיות מוכיחה פעם אחר פעם את הכוח של השותפות האזורית והאסטרטגית בין קצרין והגולן. אנו בונים אקוסיסטם המשלב בין אקדמיה, מחקר מתקדם, חדשנות, טכנולוגיה ויישום, כאן בבית. הגולן מחזיק ביתרון גיאוגרפי וחקלאי ייחודי. החיבור בין המחקר של 'מכון שמיר למחקר' לבין יכולת היישום של היחידה לחקלאות וחדשנות, מאפשר לנו להוביל את חקלאות המחר. מעבר לכך, אנו מגבשים ויוצרים כאן מעטפת שלמה, שמעניקה לחקלאים שלנו את הכלים המתקדמים ביותר להצלחה בעידן החדש".

מנהל היחידה לחקלאות וחדשנות, נועם אופנהיים: "לאחר תהליך ארוך, אשר כלל גידול מחקרי יישומי של כשנתיים, וכשנת עבודה מלאה מול הקרן הפילנטרופית, אנו בהחלט יכולים להיות גאים בכך שהמהלך יוצא לדרך ומחבר בין כל החוזקות שלנו, כאן בגולן. ביחידה לחקלאות וחדשנות, חשוב לנו להסתכל על הפרויקט הזה כאמצעי ולא כמטרה. מטרתנו היא להמשיך ולייצר ידע בחווה ולאחר מכן, להמשיך ולהגדיל את מערך גידול ההידרופוניקה בגולן ולצרף עוד חקלאים מובילים לתחום. בהצלחה לכולם!".