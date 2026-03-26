חזקים יחד קצרין גולן

בשבוע שעבר, הגיע שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', יחד עם מנכ"ל "תנופה", אביעד פרידמן והצוותים המקצועיים באוצר ובמנהלת לביקור עבודה מקצועי בקצרין, במרכז ההפעלה של המועצה האזורית גולן. במוקד – החלטת הממשלה ההיסטורית לחיזוק ההתיישבות בקצרין ובגולן

" נביא עוד 3,000 משפחות חדשות לגולן ולקצרין", כך פתח את ביקורו בקצרין שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', יחד עם ראשי המועצות, יהודה דואה ואורי קלנר, בחדר ההפעלה של המועצה האזורית גולן בקצרין. השר הציג את תכנית החומש בהיקף קרוב ל-900 מיליון ש"ח, שגובשה עם השר אלקין, להזנקת הגולן וקצרין.

החלטת הממשלה, שהובילו בשותפות ראשי המועצות, יהודה דואה ואורי קלנר, יחד עם שר האוצר, בצלאל סמוטריץ' והשר במשרד האוצר האחראי לשיקום הצפון והדרום, זאב אלקין ומנהלת "תנופה", היא החלטה היסטורית שמביאה לקצרין ולגולן משאבים רבים. למעשה, התכנית האסטרטגית כוללת בתוכה מרכיבים רבים במגוון רחב של תחומי חיים – בכלכלה, בתעסוקה, בחינוך, באקדמיה, בחדשנות, בקהילה, בביטחון ובשלל רבדים נוספים. ההחלטה צפויה לעלות לאישור סופי בממשלה במהלך השבועות הקרובים והיא כוללת השקעה מאסיבית של קרוב לכ-900 מיליון שקלים, כאשר המטרה המרכזית שלה נועדה להוביל לשינוי דמוגרפי וכלכלי משמעותי בחבל הארץ הייחודי במדינת ישראל: הגולן.

במרכז התכנית, ניצב יעד שאפתני של קליטת 3,000 משפחות חדשות באזור, בשנים הקרובות. על פי המתווה שהוצג, חצי מהמשפחות החדשות מיועדות להיקלט ביישובי המועצה האזורית גולן ו-1500 משפחות נוספות ייקלטו בבירת הגולן, קצרין. המהלך נועד לחזק את הרשויות המקומיות, להרחיב את המרקם הקהילתי ולבסס את האחיזה הישראלית בגולן דרך פיתוח תשתיות, הרחבת שכונות מגורים ושדרוג מערכות החינוך והתעסוקה.

השר אלקין: "המשימה הלאומית שלי"

"הגולן וקצרין אינם עבורי נושא נקודתי, אלא מחויבות ארוכת שנים. לאורך השנים, פעלתי למען האזור כמעט בכל תפקיד שבו שימשתי. כשר המורשת, הובלתי השקעה של עשרות מיליוני שקלים במיזמי מורשת בקצרין וברמת הגולן, בין היתר, בפיתוח פארק קצרין העתיקה ובשימור בתי הכנסת העתיקים באזור. לאחר מכן, הובלתי את החלטת הממשלה 864 – החלטה חסרת תקדים לפיתוח קצרין ורמת הגולן, שתרמה להאצת הצמיחה באזור ואפשרה בין היתר את קידום רובע 12 החדש בקצרין.

"גם היום, במסגרת המהלך החדש, אנחנו מקדמים החלטת ממשלה רחבה בהיקף של כ-900 מיליון שקלים לטובת קצרין ורמת הגולן ומיזמים אזוריים משותפים, כדי להמשיך ולחזק את האזור בשנים הקרובות. מדובר במהלך אסטרטגי שנועד להעמיק את ההשקעה בהתיישבות, בתשתיות, בחינוך, בתעסוקה, בחדשנות, בחקלאות ובתיירות", מסביר השר אלקין, שעבורו זו איננה החלטת הממשלה הראשונה לחיזוק קצרין והגולן, לאחר שהיה ממוביליה המרכזיים של ההחלטה הקודמת.

"כשר במשרד האוצר, האחראי על שיקום הצפון והדרום, אני רואה בגולן ובקצרין עוגן לאומי, ביטחוני והתיישבותי מהמעלה הראשונה. מעבר לחשיבות הביטחונית, זהו אזור עם קהילות חזקות, עם חוסן יוצא דופן ועם פוטנציאל עצום לצמיחה דמוגרפית וכלכלית.

"בכל תפקיד, בכל מבחן ובכל הזדמנות, פעלתי למען האזור ויחד עם ראשי המועצות, קלנר ודואה, אני פועל למענו גם היום. בהחלטת הממשלה הקרובה, אמשיך לפעול כדי להביא עוד השקעות, עוד משפחות צעירות ועוד תנופה להתיישבות ולפיתוח של הגולן וקצרין. זאת המשימה הלאומית שלי והיא חשובה דווקא בעת הזאת."

בשורה של צמיחה

במהלך הישיבה, הדגיש השר סמוטריץ' את המחויבות הלאומית לחיזוק ההתיישבות בצפון.

"הציונות נבחנת במעשים, בבנייה ובחיזוק האחיזה שלנו בכל חלקי הארץ. אנחנו מביאים היום בשורה של צמיחה, פיתוח וקליטה של אלפי משפחות שיבנו כאן את עתידן ויחזקו את חוסנה הלאומי של ישראל", הסביר שר האוצר. "אני מודה לשר זאב אלקין, על שיתוף הפעולה בגיבוש ההחלטה ולראשי המועצות קצרין וגולן, יהודה דואה ואורי קלנר, על מנהיגות מקומית מובילה ושותפה. זוהי חובתנו המוסרית והביטחונית להבטיח שהצפון ימשיך לפרוח ולהתעצם".

ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה: "החלטת הממשלה לחיזוק קצרין והגולן היא לא פחות מהחלטה היסטורית, זהו יעד אסטרטגי ברור עבור מדינת ישראל: הכפלת האוכלוסייה בקצרין וביסוסה כעיר מחוז מרכזית וחזקה. היום, אנו צועדים צעד משמעותי לעבר הגשמת החזון הזה. תודה רבה לשר סמוטריץ', השר אלקין, מנכ"ל 'תנופה', אביעד פרידמן וכל השותפים לגיבוש החלטת הממשלה".

ראש מועצה אזורית גולן, אורי קלנר ציין כי התקציב יושקע בחיזוק משמעותי לאקדמיה ומחקר, יחד עם אוניברסיטת תל-חי, בהקמת פקולטה לווטרינריה ובית חולים וטרינרי, השקעה במצוינות חינוכית ופיתוח תשתיות לקליטת משפחות חדשות ושדרוג התשתיות הקיימות.

"שמחנו לארח בגולן את השר בצלאל סמוטריץ׳ לסגירת החלטת ממשלה, עליה אנחנו עובדים זמן רב. השותפות האסטרטגית עם קצרין היא נדבך מרכזי בתנופת הפיתוח, ואנו פועלים יחד להבטיח עתיד של צמיחה, חדשנות ואיכות חיים גבוהה לתושבי הגולן", סיכם קלנר.

על אף המצב הביטחוני, בצל מבצע "שאגת הארי", ברוח חג הפסח, קצרין והגולן ממשיכות להתחדש, לבנות ולפתח. כל אחת בדרכה, אך בשותפות מיוחדת ואמיצה, שמזניקה את הגולן ובירתו קדימה, לעבר עתיד טוב יותר.