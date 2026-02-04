חזית המחר: האם אנחנו מוכנים למהפכה של 2026?

השבוע, בין כנסי ענק בדאבוס לבין מעבדות נאס"א, התברר שהעתיד כבר לא "מעבר לפינה" – הוא כאן והוא מורכב, רווחי ומאתגר יותר ממה שחשבנו

בימים אלו, שבין ט"ו בשבט לפורים, או בהכנות לשבת שקטה, נדמה שהעולם שמחוץ לרמה דוהר במהירות פנומנלית. סוף ינואר 2026 מביא אתו שטף של דו"חות, נתונים ותחזיות שמשרטטים מציאות חדשה. השבוע, בין כנסי ענק בדאבוס לבין מעבדות נאס"א, התברר שהעתיד כבר לא "מעבר לפינה" – הוא כאן והוא מורכב, רווחי ומאתגר יותר ממה שחשבנו.

כש-ChatGPT מעגל פינות

אחת הכותרות המטרידות ביותר השבוע הגיעה מהעיתון הבריטי "הגארדיאן". כולנו כבר התרגלנו לשאול את הצ'אטבוט (ChatGPT) שאלות יום-יומיות, אבל תחקיר עומק חשף שהגרסה האחרונה שלו החלה להסתמך על מקור מידע שנוי במחלוקת בשם "גרוקיפדיה" (Grokipedia).

הבעיה היא לא רק טכנית, היא ערכית. המומחים טוענים כי האנציקלופדיה הזו לוקה בהטיה פוליטית ימנית חריפה ואינה מבחינה בין עיקר לטפל. בבדיקה נמצא כי המערכת מצטטת מקורות המזוהים עם תאגידים איראניים ואף עם מכחישי שואה, תוך שהיא נותנת משקל שווה לפוסטים מקריים ברשת ולמאמרים אקדמיים מבוססים. OpenAI, החברה שמאחורי הצ'אטבוט, טוענת להגנתה שהיא מיישמת "מסנני בטיחות", אך המסר עבורנו ברור: המידע הדיגיטלי הוא כמו מים בנחלים שלנו אחרי גשם ראשון – הוא עלול להיות עכור. חובתנו לבדוק את המקור לפני שאנחנו רוחצים בו.

קרב המיליארדים: אמזון נגד מיקרוסופט

אם תהיתם כמה כסף שווה המהפכה הזו, התשובה היא: סכומים שקשה לדמיין. חברת "אמזון" נמצאת בימים אלו במשא ומתן להשקעה אדירה של עד 50 מיליארד דולר ב-OpenAI. המטרה של אמזון ברורה: היא לא רוצה להישאר מאחורי מיקרוסופט שכבר השקיעה מיליארדים בתחום.

אמזון מתכננת לשלב את הבינה המלאכותית בתוך שירותי הענן שלה (AWS) ולהשתמש בשבבים מיוחדים שהיא פיתחה בעצמה. השוק צופה שהזרמת ההון הזו תוליד בקרוב "אג'נטים אוטונומיים" – מעין סוכנים דיגיטליים שיבצעו עבורנו משימות מורכבות בלי צורך בהנחיה צמודה.

דאבוס 2026: האם המכונה תתפוס את מקום העובד?

בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, הדיון היה סוער מתמיד. מצד אחד, מנכ"לים של חברות ענק כמו סיסקו ו-BNY מדווחים על קיצור תהליכים משמעותי בזכות הטכנולוגיה. מצד שני, איגודי העובדים מזהירים מפני גל פיטורים.

כאן נכנס נתון מרתק של חברת הייעוץ PwC: מתברר שרק אחד מכל שמונה מנכ"לים באמת רואה כרגע ירידה בעלויות או עלייה בהכנסות מהבינה המלאכותית. זהו נתון מרגיע במידה מסוימת. למרות הדיבורים על פיטורים, כמו אלו של אמזון, שמנכ"לה טוען בכלל שהם נובעים מ"ביורוקרטיה מיותרת" ולא מטכנולוגיה, נראה שהערך המוסף של הידיים העובדות והלב האנושי עדיין גבוה מהאלגוריתם.

החינוך של ילדינו: בין התאמה אישית לצמצום המחשבה

גם עולם החינוך עובר טלטלה. בכנס BETT בלונדון, הוצגו מערכות שיוצרות לכל תלמיד מערך שיעור אישי, מנתחות את ההתנהגות שלו ומנגישות חומר לימודי בצורה מופלאה. הטכנולוגיה הזו יכולה להיות ברכה עבור ילדי הגולן והפריפריה, כשהיא מביאה את מיטב המרצים והידע לכל חדר כיתה.

עם זאת, אילון מאסק ואנשי חינוך נוספים מזהירים מהצד השני של המטבע: "צמצום החשיבה". כשהמחשב פותר הכול, השריר של החשיבה הביקורתית עלול להתנוון.

המשימה שלנו, כהורים וכמחנכים, היא להשתמש בטכנולוגיה ככלי עזר ולא כמחליף למאמץ האינטלקטואלי.

שנת השיא של הסייבר הישראלי

אי אפשר לדבר על טכנולוגיה בלי להתמלא גאווה מקומית. שנת 2025 נסגרה כשנת שיא פנומנלית לסייבר הישראלי. לפי דוח של "סייברטק גלובל" ו-IVC, היקף האקזיטים הגיע ל-72.6 מיליארד דולר וגיוסי ההון עמדו על 8.27 מיליארד דולר. למרות האתגרים הביטחוניים המורכבים שאנחנו חווים, העולם מבין שהגנה דיגיטלית קונים מהטובים ביותר – ואלו נמצאים כאן, אצלנו.

המבט ל-2026: החלומות של ענקיות הטכנולוגיה

הדו"חות שפורסמו השבוע משרטטים עתיד שונה לכל חברה: מיקרוסופט שואפת להפוך ל"מפעל האסימונים" של העולם – זו שתספק את התשתית לכל פעולה דיגיטלית.

מטא (פייסבוק) מהמרת על משקפיים חכמים שדרכם נראה את העולם.

טסלה וסם אלטמן מבטיחים עתיד של "שפע כמעט בלי עבודה", בזכות רובוטים ומכוניות אוטונומיות.

אפל, לעומת זאת, שומרת על איפוק וממשיכה להסתמך על האייפון המוכר והטוב כמרכז החיים שלנו.

ומה קורה בשמיים? (או: שיעור בחיסכון מנאס"א)

לסיום, משהו שנוגע לאדמה ולאוויר שאנחנו נושמים. חוקרי נאס"א בדקו השבוע בהצלחה עיצוב כנף חדש המכונה CATNLF. השם אולי מסובך, אבל התוצאה פשוטה: זרימת אוויר חלקה יותר (למינרית) על כנפי המטוס.

העיצוב הזה עשוי לחסוך 10% בצריכת הדלק של מטוסים ענקיים כמו ה-Boeing 777. בעולם שבו אנחנו מנסים לשמור על הטבע והסביבה שלנו כאן בגולן, כל חיסכון כזה באנרגיה ובזיהום הוא בשורה חשובה לכולנו.

בשורה התחתונה: העולם דוהרת קדימה ב-144 מייל לשעה (מהירות הסעת הניסוי של נאס"א השבוע), אבל אנחנו לא חייבים להיסחף בזרם בלי שליטה. הטיפ שלי ליום ראשון הבא דווקא: כשאתם קוראים משהו ברשת, או מקבלים תשובה מבינה מלאכותית, זכרו את "גרוקיפדיה". אל תפסיקו לשאול שאלות, אל תפסיקו לבדוק מקורות, ותזכרו שהטכנולוגיה הכי טובה היא זו שמשרתת את האדם ולא זו שמחליפה אותו.

שבת שלום ורגועה לכל תושבי הגולן, שלכם, עומר סבן