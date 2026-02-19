חורשה של הוקרה בגולן

המועצה האזורית גולן ותנועת "השומר החדש" נטעו חורשה כאות הוקרה על פועלם של שלדון ז"ל וד"ר מרים אדלסון, שהובילו להכרה של הנשיא טרמפ בריבונות ישראל על הגולן

צילומים: מיכה בריקמן, "השומר החדש"

המועצה האזורית גולן ותנועת "השומר החדש" נטעו השבוע חורשה ביישוב רמת טראמפ שבגולן, כאות הוקרה לפעילותם הציונית רבת השנים של שלדון אדלסון ז"ל וד"ר מרים אדלסון, שהובילה להכרה ההיסטורית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בריבונות הישראלית בגולן.

הנטיעות התקיימו בהשראת טקס מרגש שנערך בחודש שעבר בוועידת ה-IAC (Israeli American Council), במהלכו הוענק לד"ר מרים אדלסון אות "יקירת הגולן". את האות העניקו ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר ומנכ"ל ומייסד "השומר החדש" ותושב הגולן, יואל זילברמן.

בדברי ההוקרה ציינו השניים כי האות מוענק על "מאמציה האדירים ופועלה של ד"ר אדלסון ושל בעלה, איש העסקים שלדון אדלסון ז"ל, לקידום ההכרה של ארצות הברית במעמדו של הגולן, כחלק בלתי נפרד מריבונותה של מדינת ישראל". עוד הודגש כי מדובר בעשייה ציונית "משמעותית ובעלת השפעה היסטורית".

עשייה היסטורית

נטיעת החורשה בגולן נועדה להוקיר את פועלם של בני הזוג אדלסון, לא רק כסמל היסטורי, אלא כמעשה חי וצומח המחבר בין עבר, הווה ועתיד ומבטא הוקרה עמוקה לאלו שפועלים לחיזוק הריבונות, ההתיישבות, הזהות והאחיזה הישראלית בגולן.

באירוע, נטלו חלק מאות בני נוער, דתיים וחילונים, בהם תלמידי רשת "אדם ואדמה", מבית "השומר החדש", חניכי נוער "השומר", בתי ספר אזוריים מהגולן, חניכי תכנית המנהיגות ע"ש יוסי טהר ז"ל ומגוון התכניות החינוכיות של ארגון "השומר החדש".

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר: "נטיעת החורשה ברמת טראמפ על ידי בני הנוער של הגולן היא ביטוי לערכים עליהם קהילת הגולן צומחת: אחדות מתוך שותפות ועשייה עם חיבור עמוק לארץ ולמורשת. הגולן מוקיר את עשייתם ההיסטורית של שלדון אדלסון ז"ל וד"ר מרים אדלסון , שפעלו בנחישות לחיזוק מעמדו של הגולן והמשכיות ההתיישבות בחבל ארץ זה ועל כן הקדשנו את החורשה לציון עשייתם ההיסטורית".

נוער "השומר"

יואל זילברמן: "מרגש לראות את ההירתמות של בני הנוער ואת שיתוף הפעולה בין 'השומר החדש' למועצה האזורית גולן, בפרויקט חשוב ומרגש מאין כמותו, שמטרתו, מצד אחד, לסייע לשגשוג הגולן והתפתחותו ומצד שני, מוקיר תודה והערכה לזוג שלדון ז"ל וד"ר מרים אדלסון על תרומתם העצומה למדינת ישראל, לעם היהודי ועל פועלם בפיתוח וחיזוק הגולן".

סמנכ"ל החינוך ומייסד "השומר החדש", און ריפמן: "נוער 'השומר' מוביל שורה ארוכה של פעילויות בכל קצוות הארץ והאירוע המרגש ברמת טראמפ הוא דוגמה לכך. מרגש לראות מאות בני ובנות נוער לוקחים משימה ונוטעים חורשה שיש בה מסר חשוב של הוקרה לזוג אדלסון ולמשפחת אדלסון, שהובילה להכרה של נשיא ארה"ב בריבונות ישראל על הגולן. יש לנו שיתוף פעולה מלא וחשוב עם המועצות האזוריות שאנו פועלים בהן עם נוער 'השומר' ושלוחות 'השומר החדש'".