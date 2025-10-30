חוזרים לגליל

אחרי שנתיים של מלחמה ממושכת, ולימודים מרחוק, תל-חי (אוניברסיטת קריית שמונה בהקמה) פותחת שנת לימודים ואלפי סטודנטים חוזרים לגליל

שנתיים מאז פרוץ אירועי השבעה באוקטובר, הגיע היום המיוחל ואלפי סטודנטים חזרו למרחב הגלילי, לקמפוסים של תל-חי אוניברסיטת קריית שמונה בהקמה. חזרתם של הסטודנטים מסמלת יותר משיבה לשגרה אקדמית, היא מהווה מרכיב הכרחי ואבן דרך קריטית בתהליך ההתאוששות והבנייה מחדש של הגליל כולו.

הסטודנטים של תל-חי מהווים את ליבת הקהילה הצעירה והדינמית באזור, הם מנוע צמיחה משמעותי עבור קריית שמונה, חצור והיישובים במרחב הגליל והגולן. אלפי הסטודנטים שבים להתגורר באזור, לשכור דירות, לצרוך שירותים, לקנות במכולות ובבתי העסק המקומיים ובכך מזרימים דם חדש ומטיבים עם מחזור החיים הכלכלי, שנפגע קשות בתקופת הפינוי.

כמו כן, הסטודנטים מביאים אתם רוח צעירה, אופטימיות ואנרגיית יצירה, אשר חיונית להתאוששות הקהילות שחוו שנתיים קשות. רבים מהם ישתלבו בפעילות חברתית וקהילתית, דרך כפרי סטודנטים: "קדמה", "תוצרת הארץ" ו"איילים", דרך מלגות למעורבות חברתית ופרויקטים ייעודיים לשיקום החינוך והרווחה. בנוסף לכך, הקשרים בין הסטודנטים לתעשייה המקומית (מחקר, פרקטיקום, התמחויות) מתחדשים ומבטיחים את עתודת ההון האנושי האיכותי הדרוש לפיתוח עתידי.

נשיא תל-חי, אוניברסיטת קריית שמונה בהקמה, פרופ' אליעזר שלו: "פתיחת שנת הלימודים בקמפוסים של האקדמית תל-חי, ההופכת בקרוב לאוניברסיטת קריית שמונה והגליל, מסמלת חזרה לחיים ולשגרה אקדמית, אחרי חודשים מאתגרים של פינוי ותפיסת מחודשת של המושג בית. הצבנו לעצמנו יעד מרכזי לשמש עוגן ומנוע חברתי וכלכלי לאזור הגליל כולו ולהוביל את ההתחדשות בצפון וזהו לכן רגע של תקווה, של משיכת אלפי צעירים לגליל, של חיבור מחודש בין אנשים למקום ושל אמונה ביכולת של המוסד האקדמי להמשיך ולפעול לקידום מצוינות אקדמית, מחקר חדשני וחיבור עמוק לקהילה ולמרחב הצפוני".

תערוכת "בני אדמה"

במקביל לפתיחת שנת הלימודים האקדמית, גם חיי התרבות והאמנות חוזרים לצפון והמכון לאמנויות תל-חי פותח בקמפוס מזרח את גלריית "הצד השני", שהייתה סגורה במשך שנתיים. התערוכה החדשה המוצגת בגלריה מכונה "בני אדמה" והיא תוצג עד ה-23 בדצמבר 2025.

מנהלת המכון לאמנויות, ד"ר גל שחר: "כפי שאמר רבי יהודה הלוי: 'האיש הוא לא בלבד בן אדם, אלא גם בן אדמה', כך האדמה מלווה את האדם מאז ומעולם – כמרחב קיום, כמקור חיים וכסמל רוחני ותרבותי. במסורות דתיות ורוחניות שונות – מהתנ"ך והקבלה, דרך האסלאם, ההינדואיזם והבודהיזם ועד לתרבויות ילידיות בצפון ודרום אמריקה – האדמה נתפסת כישות חיה וטעונה: מקור ברכה, פריון, זיכרון ושייכות.

"האדמה היא גם זירה של מאבק, גבול והגירה, מקום שבו נכתבות ומיטשטשות זהויות אישיות וקולקטיביות. במציאות של משברים סביבתיים, פוליטיים וחברתיים, היחסים בינינו לבינה דורשים התבוננות מחודשת. התערוכה 'בני אדמה' בוחנת את מושג האדמה דרך מבטם של אמנים ואוצרים מרקעים תרבותיים שונים. העבודות המוצגות נעות בין אישי לפוליטי, בין חומרי למטאפיזי ומציעות קריאה חדשה במושג המקום – כבסיס קיום, כזיכרון וכתקווה לעתיד".