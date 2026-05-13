חוגגים שבועות בגולן

לקראת חג השבועות, הגולן מציע מרחב כיעד קולינרי-חווייתי, המשלב חקלאות מקומית וסיפורים אישיים של אנשים שבחרו באדמה ובתוצרתה כדרך חיים

בתמונה: משק בן צבי. צילום: דר יואב פלמה

בין מרחבים ירוקים, מעיינות צלולים ונופי טבע מרהיבים – חג השבועות בגולן מציע למטיילים חוויה חגיגית ומלאת טעמים. משדות חיטה ועד מחלבות בוטיק, פסטיבלי גבינות, סדנאות לכל המשפחה, טיולי מים ויקבים הפותחים את שעריהם – הגולן מתעורר לחג עם שפע אירועים ופעילויות זה בדיוק הזמן להגיע, להתנתק מהשגרה ולהתאהב מחדש בגולן.

לקראת חג השבועות, הגולן מציע מרחב כיעד קולינרי-חווייתי, המשלב חקלאות מקומית וסיפורים אישיים של אנשים שבחרו באדמה ובתוצרתה כדרך חיים. בין מחלבות בוטיק וסדנאות אפייה, המבקרים מוזמנים לגעת, לטעום ולהתחבר לתהליך שמתחיל בשטח ומגיע אל שולחן החג.

בין האירועים שיתקיימו לקראת ובמהלך החג:

15.5, סדנת שבועות בסטודיו "רולדה", מעלה גמלא

לקראת חג השבועות, תתקיים סדנת אפייה חגיגית בסטודיו במעלה גמלא. במהלך הסדנה, ילמדו המשתתפים להכין גביניות מבצק שמרים עשיר, פיצה ביאנקה וטארט ריקוטה-לימון, לצד טכניקות אפייה מקצועיות וחוויית אירוח חגיגית הכוללת קפה, עוגה וארוחה קלילה עם המאפים שהוכנו במקום. הסדנה כוללת חוברת מתכונים, מארז עוגיות בעבודת יד ואת המאפים שיישארו לקחת הביתה. מספר המקומות מוגבל והסטודיו כשר.

יום שישי, 15.5, בשעה 9:30, מחיר 400 ש"ח למשתתף

קישור: https://sale-page.greeninvoice.co.il/adkgt9

20.5, מסיבת שבועות בפארק קצרין העתיקה

פארק קצרין יארח מסיבת שבועות מיוחדת, באווירה לילית ייחודית בלב הגולן. על העמדה יופיע ההרכב PETTRA"", עם סט מרכזי של טראנס-טכנו סוחף, לצד הדי-ג'ייז Doron Mayo ,Blumenthal ו-Sheyman, שייקחו חלק בלילה מוזיקלי מלא אנרגיה, קצב ואווירה חגיגית. האירוע צפוי לשלב מוזיקה אלקטרונית, טבע ואווירת קיץ גולנית בלוקיישן ייחודי תחת כיפת השמים.

יום רביעי, 20.5, החל מהשעה 20:00, מחיר: 110 ₪. עם לינה: 610 ש"ח

לפרטים https://www.vongo.pro/events/shavuot-kazrin-pettra

22.5, סיור גיאו-קולינרי עם "הזקן והיין"

חוויה גיאו-קולינרית המחברת בין טעמים, אנשים, אדמה ותרבות מקומית. המשתתפים יפגשו יצרנים מקומיים, יטעמו מהתוצרת הגולנית ויכירו את הסיפור שמאחורי היין, הגבינות, חומרי הגלם והעשייה הקולינרית של הגולן. לאורך הדרך, ישולבו סיפורים על הגיאוגרפיה הייחודית של האזור, כוח היצירה והתשוקה לעשייה מקומית – דרך הלשון, החך והלב. מחיר: 280 ש"ח

לפרטים:052-3689671 https://www.oldmanwine.co.il/kef

משק בן צבי, נוב

חוויה חקלאית אותנטית בלב הגולן – מפגש עם עדר העזים, היכרות עם תהליך הייצור וטעימות גבינות מחלב טרי; חוויה לכל המשפחה שמשלבת למידה, מגע ישיר עם החקלאות המקומית וחיבור אמתי בין אדמה, בעלי חיים ותוצרת שמגיעה מהדיר אל שולחן החג.

איפה? מושב נוב, דרום רמת הגולן

כמה? משתנה בהתאם לפעילות, בתיאום מראש

בפייסבוק @משק בן צבי

מחלבת דיר עזיז, כנף

מחלבת בוטיק משפחתית שמביאה את סיפור הגולן אל הצלחת. גבינות עזים טריות ואיכותיות, מחלב מקומי שמגיע ישירות מהעדר, מיוצרות בתשומת לב לפרטים הקטנים ולחומרי הגלם – והתוצאה מורגשת בכל ביס.

במקום תמצאו מגוון גבינות, מרכות וקרמיות ועד מיושנות ובעלות עומק טעמים.

איפה? מושב כנף, דרום רמת הגולן

כמה? משתנה בהתאם לרכישה/ביקור

קישור: https://tourgolan.org.il/listing/dir_aziz_cheese

סטודיו "רולדה", דנה כהן, מעלה גמלא

סדנאות אינטימיות שמגלות את סודות הפטיסרי, לצד רגע של שקט ויצירה; חוויה אישית שמאפשרת להתנתק מהשגרה, לעבוד עם הידיים ולהתחבר מחדש לעולם האפייה וגם: מקרר קינוחים קפואים, זמין 24/7.

איפה? מעלה גמלא, רמת הגולן

כמה? משתנה בהתאם לסדנה

קישור: אינסטגרם – rollada2024

"אייר-טק" (Iyar Tech), גבעת יואב

אִייר, מייסדת מיזם חקלאות חווייתית ומנהלת את רפת צפריר המשפחתית, פותחת דלת לעולם של חקלאות חווייתית – סדנאות גיבון ברפת המשפחתית, חיבור לתהליך הייצור מהחלב ועד הגבינה, ולינה בחאן "ג'ינגס חאן" הייחודי; חוויה מעמיקה שמחברת בין ידע, עשייה ואירוח אותנטי בלב הנוף הגולני.

איפה? מושב גבעת יואב, דרום רמת הגולן

כמה? משתנה בהתאם לחבילות האירוח

קישור: iyartech.com

מגבנת "מינאס", קדמת צבי

גבינות בוטיק מחלב טרי שמגיע ישירות מהרפת המקומית ומיוצרות בעבודת יד מוקפדת; מגוון עשיר של גבינות בסגנונות בין-לאומיים, מרכות ועד מיושנות, משקף חיבור בין מסורת חקלאית לידע מקצועי; חוויה קולינרית שמחברת בין תהליך הייצור, האדם והאדמה – מהמרעה ועד שולחן החג.

איפה? קדמת צבי, רמת הגולן

כמה? משתנה בהתאם לביקור/טעימות

קישור: https://tourgolan.org.il/listing/%d7%9e%d7%92%d7%91%d7%a0%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%90%d7%a1

מגבנת "גרינלי", אורטל

מציעה גבינות בוטיק בעבודת יד מחלב ישראלי, המיוצרות בשיטות מסורתיות וללא חומרים משמרים; מגוון עשיר של גבינות בהשראה אירופית, לצד פלטות טעימות ואירוח באווירה כפרית; חוויה קולינרית מוקפדת המחברת בין איכות, טבע ונוף גולני – בדיוק לשולחן חג השבועות.

איפה? קיבוץ אורטל, צפון רמת הגולן

כמה? משתנה בהתאם לחוויית האירוח

קישור: https://grineli.com

למגוון עסקים בתחום התיירות החקלאית בגולן : https://tourgolan.org.il/agricultural-tour