התלתנים צומחים שוב

סקר הצומח בשמורת הר חרמון חשף ארבעה מיני תלתן נדירים, בהם מין חדש לישראל, דווקא באזורים שנפגעו במהלך המלחמה

במהלך סקר הצומח, שנערך בשבוע שעבר, בשמורת הטבע הר חרמון, הופתעו חוקרי רשות הטבע והגנים לגלות ארבעה מיני תלתן נדירים, בהם מין חדש לחלוטין לישראל. הסקר, בהובלת ד"ר אורי פרגמן-ספיר, מהגן הבוטני בירושלים, נועד לבחון את שיקום הקרקע והצמחייה באזורים שנפגעו במהלך מלחמת "חרבות ברזל".

בין המינים שהתגלו: תלתן שעיר – מין בסכנת הכחדה שנמצא במספר אתרים חדשים; תלתן חנוק המוגדר כפגיע; תלתן מגובב המצוי על סף איום ותלתן ארוך-גביע, מין שלא היה מוכר עד כה בישראל ואף לא באזור כולו.

לדברי ד"ר פרגמן-ספיר, החוקרים הופתעו במיוחד מהשיקום המהיר של השטחים הפגועים ומהעושר הבוטני שהתפתח בהם. את המין החדש זיהו המומחים לאחר בדיקות וצילומים שנעשו בשטח. הצמח, בעל פרחים ורדרדים וגביעים ארוכים וחרמשיים, מוכר עד כה רק מאזורים בטורקיה ובקווקז.

אקולוג מחוז צפון ברשות הטבע והגנים, ד"ר עמית דולב, אמר כי למרות הפגיעות הקשות שספג הטבע בצפון בשנים האחרונות – שריפות, עבודות עפר ופריצות דרכים – הטבע מצליח לשקם את עצמו במהירות מרשימה.

