השירה יוצאת אל הרחוב

פרויקט חדש ומרגש באירועי חודש הקריאה בקצרין – מגנטים ועליהם שירים פרי עטם של יוצרים מקומיים נתלו על גדר השיפוץ בכיכר התרבות

לאחר חודש גדוש באירועי תרבות, מפגשי סופרים ופעילויות מגוונות, במסגרת חודש הקריאה, נחתם חודש הקריאה בפרויקט ייחודי ומרגש, שהפך את המרחב הציבורי לבמה של שירה ואמנות.

מאחורי המיזם עומדת יוזמה שנולדה לפני יותר משנה, בעקבות כנס מנהלי ספריות בירושלים. במהלך הכנס, הוצג פרויקט של קבוצת אמנים ומשוררים מירושלים, שהפיקו מגנטים ועליהם שירים שחולקו ברחבי העיר בעילום שם, מתוך רצון שהקוראים יתחברו למילים עצמן ולא לזהות הכותבים.

הרעיון עורר השראה והוביל להקמת המיזם בקצרין. עם תחילת העבודות בכיכר התרבות והצבת הגדר הלבנה שהקיפה אותה, עלתה המחשבה להפוך את הגדר ממחסום למוקד תרבותי, מתוך אמונה כי יש ליצור חיבור חי בין הרחוב, הספרייה והקהילה, נולד פרויקט השירה על המגנטים.

במסגרת המיזם נתלו על גדר השיפוץ בכיכר התרבות מגנטים שעליהם שירים פרי עטם של יוצרים מקומיים. כל עובר אורח מוזמן לבחור שיר אחד, או כמה שירים, לקחת אותם לביתו ולהצמידם למקרר, או לכל מקום אחר. כך יוצאת השירה מן הספר אל הרחוב ומשם, נכנסת גם אל תוך הבתים וממשיכה לעורר שיח, מחשבה ורגש.

חיבור בין היוצרים לקוראים

"האמנות והשירה נולדות מתוך החיים והחברה שסביבנו", נאמר במהלך האירוע. "כמו שגרפיטי הוא אמנות רחוב, גם המגנטים הם סוג של אמנות רחוב – נגישה, מזמינה ומחברת".

מנהלת ספריית קצרין, תמי זה לנגה, הודתה לכל הכותבים שהסכימו לשתף את יצירותיהם ולהוציא אותן אל המרחב הציבורי. לדבריה, דווקא האופי האינטימי של השירים הוא שמעניק למיזם את כוחו, משום שמתוך האינטימיות נוצרת ההזדהות והחיבור בין היוצרים לקוראים.

לפרויקט הצטרפו חברי "חוג היוצרים בעט", לצד יוצרים נוספים מהקהילה, כאשר בחירת השירים נעשתה בהתייעצות עם אנשי ספרות מקצועיים, במטרה ליצור אוסף מגוון ומייצג.

המיזם, שחתם את אירועי חודש הקריאה בקצרין, זכה להתרגשות רבה והיווה סיום סמלי ומוצלח לחודש שכולו עידוד קריאה, יצירה ותרבות. הוא ממחיש כיצד שירה יכולה לצאת מגבולות הספרייה, להשתלב במרחב הציבורי ולהגיע אל לבם של התושבים – שיר אחר שיר.

עדה בארי סימוניץ – תרבות, אבירם אור איתן, עמר וינר, ענת רגב רישין, יעלה אשכנזי, גילה סק, שמוליק לוי. הנחייה – רוני יבלונובסקי