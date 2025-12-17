העתיד רק מתחיל

הגולן פורץ דרך: שנת מחקר יוצאת דופן ב"מכון שמיר למחקר" – והעתיד רק מתחיל

"מכון שמיר למחקר", שבקצרין, מציב השנה רף חדש לחדשנות ישראלית. המכון רושם סדרה של הישגים מדעיים, שממצבים את הגולן כאחד המרכזים החדשניים והמשפיעים בישראל ובעולם בתחומי האגריטק, הסביבה והמדעים היישומיים. שורה של זכיות תחרותיות ומענקי מחקר גדולים ממשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, רשות החדשנות וגורמי ממשל נוספים, מביאה את המכון לעמדת הובלה לאומית וחיזוק ההתיישבות והכלכלה בצפון.

בשנת 2025, רשם "מכון שמיר למחקר" שורה יוצאת דופן של הישגים מדעיים: ד"ר ליאור גור זכה במענק של כ-1.5 מיליון ש"ח ממשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, במסלול המקביל ל-ERC, לפיתוח מערכת חדשנית לזיהוי מוקדם של עמידות בקימחון הגפן; ד"ר מוטי צ'רטר קיבל תקציב מחקר מאותו משרד, לבחינת השפעת חומרי הדברה על חיות בר; ד"ר עודד כהן זכה במענק לחקר צמחים פולשים ואף קיבל תקציב נוסף מרמ"י להובלת פרויקט לאומי בנחל קישון, לפיתוח טכנולוגיה מתקדמת להדברת חסת מים; ד"ר יהודה יזרעאלי זכה במענק לפיתוח שיטות הדברה ביולוגית מתקדמות באמצעות מניפולציה ויראלית וד"ר נתיב רוטברט, בשיתוף אגודת "מי גולן", קיבל מענק לפיתוח מודלים מבוססי בינה מלאכותית, לניהול מערכות סולאריות צפות והשפעתן על איכות המים.

שנה של פריצות דרך

לצד כל אלה, מו"פ חינוך זכה בתקציב של משרד החינוך למחקר על תרומתן של תוכניות הכשרה במוסדות האקדמיים. המכון זכה ביותר מ-2 מיליון ש"ח, מהקרן לשטחים פתוחים, של רשות מקרקעי ישראל, לשיקום אזורי גולן שנפגעו במלחמת "חרבות ברזל" וכן בתקציבים נוספים ממשרד הנגב והגליל להקמת מתקן אגרו-וולטאי עם חברת "דוראל" ומהמשרד להגנת הסביבה לפרויקט אזורי להיערכות לשינויי אקלים בשיתוף היחידה הסביבתית של המועצה האזורית גולן.

מנכ"לית "מכון שמיר למחקר", דינה גלעד :"זו הייתה שנה משמעותית במיוחד. המחקרים שקיבלו מימון השנה יכולים לשנות את פני המדע והיישום בשטח – מהגנת הצומח ועד בריאות הציבור. זהו גשר לשיתופי פעולה בין-לאומיים ואימפקט משמעותי לתושבי הצפון. הגולן הופך לבירת החדשנות של ישראל."

ראשי המועצות קצרין והגולן, יהודה דואה ואורי קלנר, בירכו על ההישגים המרשימים של חוקרי "מכון שמיר למחקר" ואמרו: "החזון שלנו להצעיד את המחקר, האקדמיה והמקצועות הטכנולוגיים האקדמאיים, בקצרין ובגולן, מתקדם. 'מכון שמיר למחקר' מקדם בנחישות מחקר ומציב את קצרין והגולן בחזית החדשנות המדעית, דבר שיקדם את התעסוקה האיכותית את החברות האזוריות וייתן תמריץ לחברות חדשות להגיע לאזור. המכון מוביל מחקרים בעלי השפעה ארצית ובין-לאומית. אנו גאים בעשייה הזו, שמחזקת את ההתיישבות, מעודדת מצוינות ומביאה גאווה גדולה לכל תושבי הצפון".