העתיד כבר כאן

איך ה-AI משנה את העבודה, המחירים והשירות – ומה זה אומר לנו בגולן. חשבו קדימה: מה יקרה אם טכנולוגיה חדשה תחליף את מה שאני עושה היום?

השבוע בטכנולוגיה: ארבע חדשות גדולות שמשפיעות גם על עסקים קטנים אצלנו: למה צריך ללמד את העובדים לעבוד עם בינה מלאכותית, איך הסכם בין טראמפ לנשיא סין יכול לעצור עליות מחירים, למה עד 2029 רוב שירותי הלקוחות ינוהלו על ידי מחשבים ומה אפשר ללמוד מקריסת "גו־פרו", כן המצלמה שכולנו הכרנו בעבר

מי שלא ילמד – יישאר מאחור

בכנס ,"Fortune Global Forum" שנערך השבוע בריאד, אמרו מנהלים בכירים דבר פשוט וברור: הבינה המלאכותית היא כבר לא "משהו עתידי" – היא כאן והיא משנה כל מקצוע. סגנית יו"ר בחברת הייעוץ Heidrick & Struggles"", אן לים אובריאן, הזהירה שתחומים שלמים כמו עריכת דין וראיית חשבון עלולים להיפגע אם חברות לא יתאימו את עצמן למציאות החדשה.

מה זה אומר לנו?

אם יש לכם עסק – בכל גודל עשייה, מאפייה, משרד שירותים, או יקב – כדאי שתשקלו איך אתם מכניסים כלים של AI לעבודה היום-יומית. זה יכול להיות ניסוח מיילים, ניהול מלאי, תזכורות ללקוחות, או אפילו ניתוח מכירות.

תתחילו בקטן: שעה אחת בשבוע, שבה העובדים מתנסים בכלי פשוט כמו ChatGPT"", או "Copilot". המטרה אינה להחליף אנשים, אלא להוסיף להם "כוח-על".

טראמפ, שִי והאייפון שלכם

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ ונשיא סין, שי ג'ינפינג חתמו השבוע, בדרום קוריאה, על הסכם סחר, שמטרתו להפסיק את העלייה במחירי מוצרי הטכנולוגיה.

ההסכם כולל הקלה במכסים ובמגבלות ייצוא של "יסודות נדירים" – חומרים מיוחדים המשמשים לייצור שבבים, סוללות ומנועים חשמליים. כשהחומרים האלה מתייקרים, כל השרשרת אחריהם מתייקרת, מהטלפון ועד הרכב.

אז כן, זה נשמע רחוק, אבל זה מגיע גם אלינו. אם הייצור של השבבים יוזל, מחירי סמארטפונים, מחשבים וכלי רכב חשמליים עשויים להתייצב. זה לא יקרה מחר בבוקר, אבל זו נשימה קלה בשוק של שנים של עליות.

שירות לקוחות – בקרוב תענה לכם תוכנה

חברת המחקר "גרטנר" פרסמה תחזית דרמטית: עד 2029, בינה מלאכותית תוכל לפתור 80% מהפניות הנפוצות העולות בשירות לקוחות, בלי מעורבות של אדם.

מדובר בדור חדש של מערכות שנקראות "Agentic AI" – מערכות שחושבות לבד, מחליטות לבד ומבצעות לבד.

מה זה אומר לנו?

דמיינו חנות מקומית שמוכרת אונליין. במקום שמישהו ישב שעות מול הוואטסאפ כדי לענות "החבילה בדרך", מערכת בינה תענה אוטומטית, תבדוק את מצב המשלוח ותשלח עדכון.

אבל – וזה חשוב – לא הכול מתאים לאוטומציה. לפי סקר של "גרטנר", 64% מהלקוחות עדיין מעדיפים לדבר עם בן אדם.

(מקור: Gartner Survey)

האיזון הנכון הוא לשלב בין שניהם: המחשב יטפל בשגרה, האדם יטפל ברגש.

"גו־פרו" – נפילה חופשית

זוכרים את מצלמות האקשן של GoPro""? הן היו סמל לעולם חדש – כל אחד צלם, כל רגע הרפתקה. בשיא, החברה הייתה שווה יותר מ-11 מיליארד דולר.

היום, כמעט הכול נעלם. למה? כי הסמארטפונים עקפו אותה. אנשים הפסיקו לקנות מצלמות נפרדות והחברה לא הצליחה להמציא את עצמה מחדש בזמן.

המסקנה ברורה: גם עסק מצליח חייב לשאול את עצמו כל הזמן "מהו השלב הבא?".

זה נכון גם לחנויות קטנות, יקבים, מוסכים, או אפילו למשרדים בגולן – אם אתם לא מתאימים את עצמכם בזמן, אתם נשארים מאחור.

מה אנחנו יכולים לעשות כבר השבוע?

לקבוע "שעת AI" אחת בשבוע ולתת לכל עובד לנסות כלי פשוט אחד.

לעקוב אחרי מחירי ציוד אלקטרוני – ייתכן שבחודשים הקרובים תהיה ירידה.

בעסק עם שירות לקוחות, להכניס בוט קטן שיענה על שאלות פשוטות, אבל להשאיר גם מספר טלפון אמתי, למי שצריך מענה אנושי.

לחשוב קדימה: מה יקרה אם טכנולוגיה חדשה תחליף את מה שאני עושה היום?

לסיום, השבוע הזה מזכיר לנו שמה שהיה "עתיד" – הוא כבר הווה. הסכמים בין מדינות משפיעים על המחירים. שירות הלקוחות עומד לעבור מהפכה.

הכי חשוב: בעסקים יש מקום לחדשנות. לא צריך להיות סטארט-אפ ענק, מספיק לפתוח את הראש, להתנסות ולהעז.

(מבוסס על מקורות: Fortune, Heidrick & Struggles, Reuters, BBC, Gartner, CNN Business, SFGate)