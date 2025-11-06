חיפוש

העונה היבשה

הסתיו כאן, עם תחושה של קיץ מאוחר. מערכת הנשימה מקבלת אוויר יבש, העור מתוח ויבש ודורש קרם, השיער "מתחשמל" ולפעמים, נראה גם דימומים מהאף

היובש הניכר במזג האוויר לאחרונה משפיע על כל היבט של חיינו. הסתיו אומנם הגיע, אך התחושה היא של קיץ מאוחר, יבש וחם. ההשפעה ניכרת באדמה היבשה והסדוקה, בהתייבשות מאגרי המים, וכמובן בגוף שלנו – העור, השיער ובכלל. מערכת הנשימה מקבלת אוויר יבש, העור מתוח ויבש ודורש קרם, השיער "מתחשמל" ולפעמים, נראה גם דימומים מהאף, כתוצאה מהיובש.

ברפואה הסינית, כל איבר משויך לעונה מסוימת והסתיו הוא עונת הריאות והמעי הגס. היובש שאנו חווים פוגע באיברים הללו בראש ובראשונה. כאשר הריאות נפגעות מהיובש, אנו עלולים לחוות שיעול יבש וטורדני, ליחה תקועה, יובש באף. ברפואה הסינית, הריאות שולטות גם בתפקודי העור וכשהריאות נפגעות, גם העור נפגע. לכן, נראה גם עור יבש, שפתיים סדוקות והחמרה של מחלות עור, כמו אלרגיות ואורטיקריה.

גם מערכת העיכול חווה את היובש הזה. יובש חיצוני משפיע גם על המעי הגס, מה שעלול להאט את פעולת המעיים ולגרום לעצירות.

לחיות בהרמוניה עם הטבע

אחד העקרונות המנחים של הפילוסופיה והרפואה הסינית הוא לחיות בהרמוניה ובזרימה עם הטבע. לאכול תוצרת מקומית ועונתית, להתאים את אורח החיים לאקלים ולעונות השנה. לפי החשיבה הזו, גם התזונה שלנו צריכה להיות מותאמת לטבע שמשתנה סביבנו. לכן, בזמן יובש כה משמעותי, אנו רוצים ללחלח את הגוף מבפנים.

מאכלים מומלצים לסתיו:
  • ירקות שורש: גזר, בטטה, דלעת, סלק, לפת.
  • פירות: אגס (מעולה לריאות!), תפוח, רימון, ענבים.
  • תבלינים חריפים עדינים: ג'ינג'ר טרי, בצל ירוק, שום, כורכום.
  • דגנים מלאים וקטניות: אורז מלא, קינואה, שיבולת שועל, עדשים, אזוקי, חומוס.
  • חלבונים קלים: דגים, עוף ומרקים חמים עם ירקות שורש.
  • משקאות מחממים ומאזנים: תה קינמון, תה ג'ינג'ר עם דבש ואגס.

אם אתם סובלים מיובש במעיים ומעצירות מומלץ להוסיף זרעים ואגוזים, שמן זית, שומשום (טחינה, שמן), מלון, מוצרי חלב עזים/כבשים. במצבים קיצוניים יותר, כדאי להוסיף לתפריט שזיפים שחורים יבשים מושרים (מומלץ לשתות את מי ההשריה וגם לאכול את הפרי), משקה אלוורה, או זרעי פשתן טחונים. שימו לב: זרעי פשתן יש לטחון סמוך לאכילה, אחרת הם מתחמצנים.

מאכלים שכדאי להפחית:
  • מוצרי חלב קרים
  • סוכר לבן
  • מאכלים מטוגנים ושומניים
  • שתייה קרה ומאכלים ישירות מהמקרר (מזונות אלו מחלישים את הריאות ומעודדים ליחה).

כמה טיפים להתמודדות עם היובש: הקפידו על שתייה מרובה של מים פושרים (ולא קרים!), או חליטות חמות במהלך היום, שימרו על לחות הבית – מכשיר אדים קרים, או סיר עם מים על אש נמוכה. כשהעור יבש במיוחד, לא כדאי למרוח קרמים "רגילים" על בסיס שמן מינרלי, אלא למרוח שמנים/קרמים טבעיים, שמזינים את העור בחומרים טובים.

הרבה בריאות, קרן מיכאלי

