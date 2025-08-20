"העבר את זה הלאה" – "תצפיטבע" בעולם של שינויי אקלים

תכנית "תצפיטבע", יוזמה של המועצה האזורית גולן ו"מכון שמיר למחקר", בתמיכת המשרד להגנת הסביבה, פועלת כבר למעלה מעשור ומשתמשת בעקרונות של "מדע אזרחי" לגיוס הציבור לאיסוף מידע מדעי אודות הטבע המקומי

תכנית "תצפיטבע" פועלת כבר למעלה מעשור ומשתמשת בעקרונות של "מדע אזרחי" לגיוס הציבור לאיסוף מידע מדעי אודות הטבע המקומי.

מזה ארבע שנים, לוקחים בתכנית חלק פעיל גם תלמידים משבעה בתי ספר יסודיים ותיכוניים, בהם גם כפרים דרוזיים, כחלק מהרחבת הפעילות לתוך מערכת החינוך. המשימה שלהם היא לתעד, לחקור וללמוד על המגוון הביולוגי העשיר של האזור ולפתח אחריות סביבתית אמיתית.

במהלך השנה האחרונה, אספו התלמידים 567 תצפיות חדשות של מיני חי וצומח, שהתווספו למאגר המידע הפתוח של iNaturalist – תרומה חשובה למאגר המקומי שמונה כבר מעל 41,000 תצפיות ו-2,836 מינים שתועדו בגולן. הניטור הנו ציר מרכזי בתכנית, דרכו שואפים לטפח התנהגויות פרו סביבתיות מתוך מודעות לנושאים שיכולים להשפיע על הטבע בסביבת החיים שלנו ולהבין את השפעות שינויי האקלים שהיה הנושא המרכזי השנה, במסגרת התכנית.

השנה התקיים לראשונה אירוע שיא בשם "העבר את זה הלאה", שבו נפגשו תלמידי שכבת ו' מבית הספר "אביטל", שלקחו חלק בתוכנית ליום האקתון בחווה לחינוך חקלאי באבנ"י אית"ן. במהלך היום, שמעו הרצאות מחוקרי "מכון שמיר למחקר", ד"ר אמלי טראן ויסמין רייזנר, מקבוצת האקולוגיה, בנושאים סביבתיים כגון מיקרופלסטיק וננופלסטיק וחיות הבר בגולן. התלמידים נחשפו לכלים טכנולוגיים על ידי מדריכי "קדימה מדע" ויצאו לדרך עם משימה לפתח וליצור מודעות לנושאים של טבע ואקלים בגולן, על מנת להעביר את הידע הלאה אל הקהילה.

סקרנות, מעורבות ואחריות

"אנחנו לא מלמדים ילדים רק על שמירת טבע, אנחנו מזמינים אותם להיות שותפים אמיתיים בתהליך", אומרת ד"ר מרצי אדרי, שמובילה את התחום החינוך הסביבתי ב"מכון שמיר למחקר". "הם יוצאים לשטח עם ציוד מקצועי, מצלמים, מזהים, לומדים לנתח נתונים, ובעיקר – מפתחים סקרנות, מעורבות ואחריות".

תלמידי "אביטל" קיבלו משימה מיוחדת: לקחת את מה שלמדו ולתרגם אותו למסרים יצירתיים ש"יעברו הלאה" אל הקהילה.

התלמידים עבדו בקבוצות ויצרו פוסטרים ומסרים גרפיים, שהפכו בהמשך, בעזרת צוות "מכון שמיר למחקר", למדבקות ולמצגות הסברה שייועדו להפצה בקהילה. כך הפכו הילדים לא רק ללומדים, אלא גם לשגרירים. בסיומו של היום, התקיימה תחרות ובה נבחרו שלוש קבוצות זוכות:

מקום שלישי: עדי, רעם, גילי וליאב – שסיכמו את נושא המיקרו-פלסטיק בים, במסר חד, יצירתי ונגיש לעין.

מקום שני: דיאנה, אבישג, קרני, אביב, רותם, טליה, סהר וענבליי – עם הסיסמה: "כדור הארץ נמס – והדוב מתבאס!", שחיברה בין הומור לעומק.

מקום ראשון: עדי, בת-אל, אוריה, עמית, אמיר וגלית – עם הפוסטר: "טבע לא בונים מחדש – מה שנעלם לעולם לא ישוב", שעורר השראה ותחושת דחיפות.

"זה היה יום שממחיש בדיוק את מהות 'תצפיטבע'. הילדים לא רק לומדים מהטבע, אלא גם מדברים בשמו. הם לקחו נושאים סביבתיים חשובים, הפכו אותם לתוצרים מעוררי השראה – והשפיעו".

התוצרים הנבחרים יופיעו באתר "מכון שמיר למחקר" ויופצו לקהילה. כשילדים מדברים על הסביבה – כולם מקשיבים.

תודה לבתי הספר: "אביטל", "הצבי-ואהבת", "מצפה גולן" ו"נופי גולן", שלקחו השנה חלק בתכנית.