הסייעות הוותיקות בגולן

לאחר שנים רבות של עשייה חינוכית, מסירות ואהבה לילדי הגנים, נפגשו השבוע הסייעות הוותיקות, למפגש נוסטלגי ומרגש במיוחד

הערב היה מלא בחיבוקים, זיכרונות, צחוק ודמעות של התרגשות. נשים יקרות אלו, שכבר יצאו לגמלאות, נשאו על כתפיהן במשך שנים את דור העתיד, העניקו חום, ביטחון ואהבה לאלפי ילדים והשאירו חותם בלבבות רבים.

ברצוננו להודות במיוחד לוורדה הרשקוביץ, המנהלת היקרה שלנו, אשר הנהיגה תמיד ברגישות, בכבוד ובהבנה. ורדה ידעה להקשיב, להכיל ולהוביל בדרך של נועם ולב פתוח ועל כך תודתנו והערכתנו הגדולה.

היה זה ערב מיוחד.

תודה גדולה לציפי גיספן על הארגון, שהזכיר לכולנו שלא מדובר רק בעבודה, אלא בשליחות של ממש.

הסייעות הוותיקות יישארו תמיד משפחה אחת, עם לב גדול וזיכרונות שילוו אותן עוד שנים רבות.

באהבה ובהערכה, הסייעות הוותיקות, המועצה האזורית גולן