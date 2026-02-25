חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

הסייעות הוותיקות בגולן

לאחר שנים רבות של עשייה חינוכית, מסירות ואהבה לילדי הגנים, נפגשו השבוע הסייעות הוותיקות, למפגש נוסטלגי ומרגש במיוחד

הערב היה מלא בחיבוקים, זיכרונות, צחוק ודמעות של התרגשות. נשים יקרות אלו, שכבר יצאו לגמלאות, נשאו על כתפיהן במשך שנים את דור העתיד, העניקו חום, ביטחון ואהבה לאלפי ילדים והשאירו חותם בלבבות רבים.

ברצוננו להודות במיוחד לוורדה הרשקוביץ, המנהלת היקרה שלנו, אשר הנהיגה תמיד ברגישות, בכבוד ובהבנה. ורדה ידעה להקשיב, להכיל ולהוביל בדרך של נועם ולב פתוח ועל כך תודתנו והערכתנו הגדולה.

היה זה ערב מיוחד.

תודה גדולה לציפי גיספן על הארגון, שהזכיר לכולנו שלא מדובר רק בעבודה, אלא בשליחות של ממש.

הסייעות הוותיקות יישארו תמיד משפחה אחת, עם לב גדול וזיכרונות שילוו אותן עוד שנים רבות.

באהבה ובהערכה, הסייעות הוותיקות, המועצה האזורית גולן

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

כל הארועים

ינואר

פברואר 2026

מרץ
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Events for 1st פברואר
No Events
Events for 2nd פברואר
No Events
Events for 3rd פברואר
No Events
Events for 4th פברואר
No Events
Events for 5th פברואר
No Events
Events for 6th פברואר
No Events
Events for 7th פברואר
No Events
Events for 8th פברואר
No Events
Events for 9th פברואר
No Events
Events for 10th פברואר
No Events
Events for 11th פברואר
No Events
Events for 12th פברואר
No Events
Events for 13th פברואר
No Events
Events for 14th פברואר
No Events
Events for 15th פברואר
No Events
Events for 16th פברואר
No Events
Events for 17th פברואר
No Events
Events for 18th פברואר
No Events
Events for 19th פברואר
No Events
Events for 20th פברואר
No Events
Events for 21st פברואר
No Events
Events for 22nd פברואר
No Events
Events for 23rd פברואר
No Events
Events for 24th פברואר
No Events
Events for 25th פברואר
No Events
Events for 26th פברואר
No Events
Events for 27th פברואר
No Events
Events for 28th פברואר
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!