המנוע של הגולן

בכירי משרד הכלכלה בביקור ב"מכון שמיר למחקר": "מנוע צמיחה אזורי מרשים, התורם לפיתוח הפריפריה הצפונית של המדינה"

מנהלת הצמיחה במשרד הכלכלה ומנהלי הקלאסטרים המקצועיים ביקרו השבוע ב"מכון שמיר למחקר", בקצרין. מטרת הביקור: להעמיק את ההיכרות עם פעילות המכון ולבחון שיתופי פעולה עתידיים.

במהלך הביקור, הציגו חוקרי המכון את מחקריהם ואת שיתופי הפעולה הענפים עם התעשייה, הכוללים ייעוץ מקצועי, מיזמי מחקר ופיתוח משותפים ופעילות מסחור. מנכ"לית המכון, דינה גלעד, הציגה את תנופת הצמיחה בשנים האחרונות, לצד הרחבת הפעילות בכפרים הדרוזיים והקמת מרכז הפטריות הלאומי, בתמיכת רשות החדשנות. לצד זה, הוצג הקשר ההדוק עם המועצות קצרין והגולן, המהוות גורם מרכזי בהובלת הישגים יוצאי דופן ובהפיכת המכון למוקד חדשנות אזורי.

מנהל מִנהלת הצמיחה במשרד הכלכלה, שלמה לוי, התרשם מהפעילות ואמר כי "מדובר בעשייה חשובה ומשמעותית ונפעל לתמוך בהמשך פיתוח המכון, כחלק מחיזוק מנועי הצמיחה האזוריים".

הביקור כלל גם סקירה על פיתוח אזורי התעשייה בקצרין וסיור בבניין המעבדות החדש של המכון, אשר צפוי לשמש מוקד מרכזי למחקר, פיתוח וחדשנות באזור.