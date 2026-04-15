הילדים של היום…

קורונה, סגרים, סבבי לחימה מול עזה, שביעי באוקטובר, איראן, שוב איראן… בכל פעם כזאת, עולמם של הילדים משתנה ומתערער והם צריכים להתרגל ל"שגרה" חדשה

אם התקופה האחרונה (או השנים האחרונות…!) היו מטלטלות ומבלבלות עבורנו, תארו לכם מה עבר על הילדים ובני הנוער שלנו. קורונה, סגרים, סבבי לחימה מול עזה, שביעי באוקטובר, איראן, שוב איראן… ובכל פעם כזאת, עולמם משתנה ומתערער והם צריכים להתרגל ל"שגרה" חדשה. אם זה למידה מרחוק בזום, ריחוק חברתי, מילואים של הורים, חוסר במסגרת ותעסוקה ועוד ועוד.

ילדים נחשבים לסתגלתנים המתרגלים בקלות לשינויים, אך כשהמציאות משתנה שוב ושוב, גם היצור הסתגלתן ביותר מתקשה. פעוטות אינם מבינים את המצב, אך מבינים שעולמם השתנה – אין גן, הורה התגייס וכדומה. ילדים צעירים אינם מבינים לעומק את המצב, אלא רק מבינים שאנחנו מאוימים על ידי מדינה אחרת ושעלינו להתגונן מפניה. הם כבר חשופים יותר למדיה ורואים בניינים שקרסו, או אנשים שנהרגו, מה שמוסיף לחרדה.

בני נוער מבינים את המצב אך עשויים לפרש אותו בכל מיני דרכים והם גם נתונים לשעמום גדול יותר, חוסר במסגרת ובטלה.

חוסר יציבות

מה שמשותף לכולם זה חוויה של חוסר יציבות. ההשלכות של חוסר היציבות הזה הן רבות. אצל כל אחד מאתנו, יש חוסר איזון כלשהו בגוף, חוסר איזון שהוא תקין כי אף פעם אין איזון מושלם. אולם, כשחוסר האיזון הזה פוגש סטרס, נוצרות בגוף תופעות בריאותיות שונות.

אני פוגשת בקליניקה ילדים ובני נוער עם קשיי הירדמות וקשיי שינה, עייפות, כאבי ראש לא מוסברים, סחרחורות, אלרגיות שפתאום צצות, בקרב נערות הפרעות מחזור – חוסר סדירות משמעותי, או כאבים חזקים ועוד ועוד תסמינים. כשמדובר בילדים קטנים, הרבה פעמים נראה הרטבות לילה, ביעותי לילה, הפרעות נשימה ואסתמה, אסתמה של העור ועוד. במקרה של ילדים קטנים, כהורים נוכל להשפיע יותר – לנסות להביא לתזונה טובה יותר, פחות זמן מסך, טיולים בקרבת הבית וכד'. כשמדובר בבני נוער, היכולת שלנו להשפיע קטנה יותר והם נשארים לבד עם הקשיים.

כאן כדאי לעצור ולהבין שהסימפטומים הללו הם לא רק "בעיה רפואית" שצריך לפתור, אלא איתות של הגוף על כך שמאגרי המשאבים שלו הולכים ומתרוקנים.

"להוריד הילוך"

ברפואה הסינית, אנחנו מסתכלים על המצבים הללו כעל חוסר איזון במערכות שאמורות להזין ולייצב אותנו, ודווקא אצל בני נוער, שגם ככה חווים שינויים הורמונליים ורגשיים סוערים, המערכת מתקשה להישאר יציבה.

התפקיד שלנו, גם כהורים וגם כמטפלים, הוא לעזור למערכת העצבים שלהם "להוריד הילוך". זה יכול לקרות דרך יצירת עוגנים קטנים בבית, כמו ארוחה משותפת ללא מסכים, או בקשה לשים לב יותר לשעות שינה וזה יכול להיעזר בכלים מעולם הרפואה המשלימה.

הדיקור הסיני מסייע בוויסות מערכת העצבים והורדת רמות הקורטיזול (הורמון הסטרס), מעודד הפרשת אנדורפינים המשפרים את מצב הרוח ומפחיתים כאב, ותומך באיזון המערך ההורמונלי והרגשי. גם לטיפול במגע (טווינא, או שיאצו) יש תפקיד מכריע בהשקטת התודעה ובהרפיה ואנחנו תמיד נשאף לשלב מגע בטיפול. לפעמים, טיפול אחד בשיאצו שווה אלף מילים!

כשאנחנו עוזרים לילדים או לנוער להחזיר את הגוף לאיזון, אנחנו לא מטפלים רק בכאב הראש, או בנדודי השינה, אלא מאפשרים להם לעבד את המציאות המורכבת מתוך מקום של חוסן פנימי ושקט, במקום מתוך הישרדות.

הרבה בריאות, קרן מיכאלי