היא כבר לא ילדה, אבל לחגוג היא יודעת

בשבוע שעבר, אלפי חוגגים לקחו חלק בחגיגות יום קצרין ה-48 שהתכנס לימים מיוחדים במינם, תחת הסלוגן שהנפיקה המועצה המקומית קצרין "שלושה ימים של הופעות. קהילה. חוויה". הסלוגן הבטיח וגם קיים. מכל רחבי הגולן והארץ השתתפו בשבוע קצרין, שכלל שלושה ימים רצופים של אירועים ששברו שיאי קהל, הופעות ענק, טקס ממלכתי לציון 48 שנות קצרין, הוקרה למתנדבים וחוויה גדולה תחת כיפת השמים

קצרין חגגה 48, בהפקה שכמותה לא הייתה: בשבוע שעבר, המגרש העירוני של קצרין התמלא באלפי תושבות ותושבים, אורחות ואורחים, שבאו לחגוג את יום הולדתה ה-48 של בירת הגולן. במשך שלושה ימים נערכו אירועי "שבוע קצרין", שהפכו לאירוע השיא של השנה ביישוב והביאו אל בירת הגולן אלפי מבקרים.

החגיגות נפתחו ביום שלישי, 13.8, בהפנינג ענק למשפחות. הילדים נהנו מהופעות ילדים מובילות של "רועיקי מצחיקי" ו"חיפזון וזהירון", כשמסביב פעלו פוד-טראקים, דוכנים מתוקים, דוכני יצירה והפעלה. מתחם המתקנים המתנפחים, שנפרס ברחבי המגרש, כלל לא פחות מ-18 מתקנים שונים שהפכו לאטרקציה מרכזית. לאור החום הכבד ששרר, נפרסו הצללות גדולות והוצבו מקומות ישיבה נוחים עם צינון מתמשך באמצעות טפטפות מים, היערכות שהבטיחה שמירה והנאה לכל המשפחה.

במה מיוחדת

ההפנינג נחתם בהצלחה, אבל שום דבר לא הכין אותנו לערב החגיגות המרכזי, בו השתתפו למעלה מ-7,000 חוגגות וחוגגים – מספר שיא בתולדות קצרין. על הבמה הופיעו בן צור, נס וסטילה ועדן בן זקן, ובמה שהפך לאחד משיאי הערב עלה בהפתעה נתנאל דהאן, יוצא "האח הגדול", שביצע את להיטו "מלכת הקרח" וגרר הד תקשורתי בתקשורת המיינסטרים ביום שאחרי.

אך לפני כל החגיגות, התקיים הטקס הממלכתי לציון 48 שנות קצרין. הוא כלל סרט מיוחד על קצרין, סרט על דור המייסדים וברכה מרגשת של סמי בר לב, ראש המועצה לשעבר וממקימי קצרין, בו איחל חג שמח לקצרין, ביום המיוחד שלה. כמו כן, כמיטב המסורת, הוענק אות המתנדב לשלושה תושבים שהפכו השנה לסמל של התנדבות, ערבות הדדית וחוסן קהילתי. את האות העניקו ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, סגן ראש המועצה ומ"מ ראש המועצה, אביחי יעקב, סגנית ראש המועצה, ויקטוריה קוגן ומנכ"ל המועצה, ישי ליבשטיין.

אות המתנדב לשנת 2025 – לליאור ברק!

"ליאור ברק הוא מתנדב ותיק, שמלווה את פעילות המתנ"ס כבר שנים בתחומים מגוונים, ברגישות גדולה ובלב רחב, ליאור התנדב בגינה הקהילתית למען ילדי צמי"ד, ממשיך ומתנדב במועדונית צמי"ד, בקהילה המטיילת של מטיבי לכת ובחוג הכדורסל לילדים עם צמי"ד. בנוסף, ליאור מוצא את הזמן להתנדב בצח"ש – צוות חירום שכונתי.

"ליאור מגדיל לעשות ומנחיל את ערכי העזרה והערבות הדדית, גם לילדיו על ידי דוגמה אישית וצירוף ילדיו לפעילות במועדונית צמי"ד."

אות המתנדב לשנת 2025 – לחרות כהן!

"חרות כהן היא רכזת צוות 'נחשון' – (צוות הפעילים של חבריא ב' ב'בני עקיבא'), ורכזת מתנדבים בתנועה.

"היא מרכזת את כל פעילויות ההתנדבות ומתנדבת רבות בעצמה. במהלך חודשי המלחמה הרבים, צוות 'נחשון' ובראשו חרות עשו רבות למשפחות המגויסות. בין היתר, בהכנת ארוחות, אפיית עוגות ועוגיות, שמירה על ילדים, אריזות חבילות וחלוקתן וסיוע במטלות הבית. כמו כן, הצוות, בהובלת חרות, טיפח גינות לאוכלוסייה הבוגרת, עזר עם חיות המחמד, סייע בניקיון מקלטים ואפילו נפגש עם ותיקי היישוב לשיחה.

"במהלך חופש הגדול, ולמשך שבוע, הם בונים ומפעילים קייטנה לילדים עם צרכים מיוחדים, חוץ מהפעילות השוטפת לאורך השנה עם ילדי הצמי"ד. לאחרונה, חנכנו את 'מצפה הגיבורים', לזכרם של נופלי קצרין במלחמת 'חרבות ברזל'. הצוות היה שותף בבנייתו".

אות המתנדב לשנת 2025 – לברוך סבג!

"ברוך סבג, איש רב פעלים ורב חסד, פועל בקצרין עשרות שנים. תמיד למען הכלל. תמיד נרתם לכל משימה. כחבר בעמותת 'יד עזר לחבר', לצד אחיו שמעון סבג, תרם והתנדב רבות לרווחת התושבים, הן בשעת חירום והן בשגרה. במהלך ימי המלחמה, העניקה עמותת 'יד עזר לחבר' תרומות משמעותיות ובהן ריינג'ר חירום, ציוד כיבוי אש, ציוד טכנולוגי ועוד אמצעים חיוניים, אשר סייעו לקצרין רבות להתמודד עם האתגרים הביטחוניים והאזרחיים".

"המתנדבים שזכינו לכבד הערב הם פניה היפות של קצרין, אך הם אינם לבד", הצהיר ראש המועצה, יהודה דואה, בחלק מנאומו בטקס. "סביבם עומדת קהילה שלמה, שמוכיחה שוב ושוב שכאשר מישהו זקוק לעזרה – הידיים מושטות, הלב נפתח והגב ניתן ללא היסוס. זו הרוח של קצרין. זהו הפסיפס האנושי המיוחד שנרקם כאן לאורך שנים. תודה לכל מי שבוחר מדי יום לקחת חלק בעשייה המשותפת הזו".

במהלך הנאום שנשא, הדגיש ראש המועצה את השנה המאתגרת שחוותה קצרין: "השנה ה-47 של קצרין לא הייתה פשוטה, אך צלחנו אותה יחד – גילינו חוסן אדיר, המשכנו בעשייה. קצרין ממשיכה להתפתח, לשגשג ולבנות כאן בית שיש לו עבר מפואר, אך לא פחות מכך, יש לו עתיד מזהיר".

השוטר סיים

שבוע החגיגות נחתם במופע המחזמר "השוטר אזולאי" של התאטרון העברי, בכיכובו של שלום אסייג. המופע הוצג תחת כיפת השמים, במגרש העירוני ויצר אווירה קסומה שהשאירה את מאות המשתתפים עם חוויה בלתי נשכחת, מרוצים עד הרגע האחרון.

"האמת, שאני לא זוכרת שבוע חגיגות כזה בקצרין", סיפרה לנו ליטל, תושבת קצרין. "הילדים הגיעו ונהנו, אנחנו נהנינו ואפילו אירחנו חברים מחוץ לקצרין שהתפעלו מגודל ואיכות ההפקה והארגון. היה פשוט נפלא!".

ראש המועצה, יהודה דואה: "בסיומו של שבוע עמוס כזה, אי אפשר שלא להודות לעובדי המועצה מקומית קצרין, מתנ"ס קצרין והמפיק המקומי שלנו עומרי מארי. ההכנות נמשכו שבועות ארוכים, אותגרנו כאשר האירועים נדחו מיולי לאוגוסט בשל מבצע 'עם כלביא', אך צלחנו את האתגר. תודה לכל הגורמים השותפים, מד"א, כב"ה, משטרת ישראל, מחלקת הביטחון ושפ"ע. העבודה המשותפת הבטיחה אירוע בטוח, מסודר ומוקפד".

אני יצאתי משבוע קצרין ה-48 בתחושה שזו לא הייתה עוד חגיגה מקומית, אלא ביטוי לזהות של היישוב כולו – סיפור של חלוציות והתיישבות, אך עם חזון ברור לעתיד. כמו שביום העצמאות מציינת מדינת ישראל את תקומתה, כך חגגה קצרין את דרכה: מהקמתה כאבן דרך בהתיישבות בגולן ועד מעמדה כיום, כבירת הגולן, כיישוב הצומח ביותר באשכול גליל מזרחי, כמרכז קהילתי, תוסס, שממשיך לצמוח ולהגשים חלומות.