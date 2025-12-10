החלטת ממשלה חדשה מתקדמת: 700 מיליון שקלים לפיתוח הגולן וקצרין

דרך ששווה 700 מיליון שקלים: הלילה שבו קצרין והגולן זכו להחלטת ממשלה היסטורית שתגדיר מחדש את ההתיישבות בחבל הארץ המיוחד. "זו הייתה עבודה קשה, אבל כעת ניתן להכריז – נביא לממשלה החלטה טובה לקצרין והגולן" הצהיר השר במשרד האוצר הממונה על שיקום הצפון והדרום, זאב אלקין. זו הייתה הדרך להחלטת הממשלה ההיסטורית "קצרין-גולן"

"ליל התקציב" הוא מונח שמכיר כל נבחר ציבור, עובד במגזר הציבורי. בשנים האחרונות, הפך ליל התקציב לאירוע תקשורתי מסוקר היטב, כזה שמכיר כל אזרחית ואזרח במדינת ישראל. השנה, עבודת מטה ארוכה ומקצועית התנקזה לערב אחד בו הוכרע הכף לטובתם של הגולן וקצרין.

בחודשים האחרונים, השר במשרד האוצר והממונה על שיקום הצפון והדרום, זאב אלקין, עבד בשיתוף פעולה הדוק עם ראשי המועצות בקצרין ובגולן, יהודה דואה ואורי קלנר.

"זו הייתה עבודה קשה ובעיקר יצירתית. אתגר הוא הזדמנות לצמיחה גדולה", אומרים ראשי המועצות. "לשמחתנו הרבה, השר זאב אלקין, ידיד אמת של קצרין והגולן, הלך אתנו יד ביד כדי לגבש את ההחלטה הזו".

לאורך כל שנותיו בעמדות השפעה, השר זאב אלקין הוא אחד מיקירי וידידי הגולן.

"קצרין והגולן זו המחויבות שלי לטווח ארוך", מסביר השר זאב אלקין, בשיחה עם "שישי בגולן". "ליוויתי את האזור לאורך תפקידים רבים ואני גאה להמשיך לחזק אותו גם היום".

המחויבות עליה אלקין מדבר נפרסת על פני עשייה רחבת היקף, החל מהשקעה בבתי הכנסת בגולן ובפארק קצרין העתיקה, כשהיה בתפקידו כשר המורשת, דרך הובלת וגיבוש החלטת הממשלה הקודמת של הגולן וקצרין (864), שנפרסה בין השנים 2020-2025 ועד להחלטת הממשלה שתוגש בקרוב, במסגרת בתפקידו כשר במשרד האוצר האחראי לשיקום הצפון והדרום.

בדיוק ברגע הזה, ליל התקציב, שבו הוכרעו סיכומי הלילה של תקציב המדינה, שוריין ונחתם אחד המהלכים המשמעותיים ביותר עבור קצרין והגולן: השר במשרד האוצר והממונה על שיקום הצפון והדרום, זאב אלקין, יחד עם ראשי המועצות, יהודה דואה ואורי קלנר, הובילו הקצאה של 700 מיליון שקלים לטובת החלטת ממשלה חדשה, שנועדה להזניק את האזור לחמש השנים הבאות. למהלך, שנחתם בשבוע שעבר, יש, כאמור, בסיס תקציבי מוצק, אך התוכן של ההחלטה החדשה עדיין נמצא בגיבוש מקצועי משותף של משרד האוצר והמועצות.

עמידה איתנה של ראשי המועצות

שיתוף הפעולה בין ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, לראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, שימש כאבן יסוד בהצלחת המהלך.

"החלטת הממשלה הזו משקפת בצורה הטובה ביותר את האג'נדה שאנו מובילים בגולן", מסבירים ראשי הרשויות. "אנחנו פועלים יחד, עובדים יחד ובסוף קוטפים את הפירות יחד".

מדובר בתכנית שאפתנית וייחודית שתציב במרכז את קידום מערכת החינוך, פיתוח הכלכלה המקומית, העמקת איכות החיים של התושבים ותתבסס על פיתוח תשתיות קהילתיות, יצירת מרחבי תרבות וחיזוק תחומי הפנאי והקהילה, ביישובי הגולן ובקצרין.

החלטת הממשלה החדשה שתוגש איננה הבשורה היחידה – לצדה מתווספת תוספת כוח נוספת בדמות הארכת החלטת הממשלה 864, שהשר אלקין, היה מאדריכליה, לשנה נוספת, 2026. ההחלטה, שבמקורה הועברה עבור השנים 2020-2025 ובה ביצעו ראשי המועצות תיקונים בשנה האחרונה, תמשיך ללוות את קצרין והגולן לשנה נוספת. מדובר בעוד עשרות עד מאות מיליוני שקלים שיישארו בקצרין ובגולן, לטובת פיתוח תשתיות, מוסדות חינוך, תעסוקה, תיירות ועוד.

אך ההישג הזה לא הושג בקלות. המאבק על התקציב היה מורכב ודרש עמידה איתנה של ראשי הרשויות מול המערכת.

"ראשי המועצות גולן וקצרין, היו היחידים מראש המועצות שהשתתפו בליל התקציב והמחויבות והיצירתיות שלהם סייעו לנו רבות באוצר להביא החלטה טובה ומשמעותית עבור קצרין והגולן", מספר השר זאב אלקין. "אני שמח מאוד על שיתוף הפעולה, זה טוב לקצרין. זה טוב לגולן. הגולן הוא חבל ארץ ייחודי שעל מדינת ישראל להמשיך לפתח וליישב. אני גאה להוביל יחד אתם את המהלך החשוב הזה".

מתלות לאיתנות

המשמעות לתושבי קצרין והגולן צפויה להיות דרמטית. התכנית החדשה תתמקד בשדרוג תשתיות ביישובים, פיתוח מוסדות חינוך ומסגרות מצוינות, חיזוק תשתיות קהילתיות ותרבותיות, הרחבת מגוון השירותים הניתנים לכלל התושבים ועוד. במקביל, חלקים בהחלטה מתייחסים לתעסוקה, לכלכלה, לאקדמיה ולמחקר וצפויים לייצר תנופה מחודשת שתתבטא בעידוד מחקר, חיזוק תחומי החקלאות והתיירות. זאת, מתוך רציונל ברור – כי השקעה נכונה בתשתיות הללו תכשיר את הקרקע לצמיחה דמוגרפית נכונה, בריאה ומבוקרת שצופה את פני המרחב.

"לאורך עשרות שנים, הרשויות נמצאת בתלות בממשלה. אחד מהעקרונות המנחים בהחלטת הממשלה הזו, הייתה 'מתלות לאיתנות'. נדבכים רבים בהחלטה מסתמכים על הרצון המובהק והברור של קצרין והגולן, לעבור מתלות – לאיתנות".

סעיפים בהחלטה מתייחסים ליכולות העצמאיות של הרשויות.

גובשה תכנית כוללת שתעניק לגולן ולקצרין מרחב תמרון גדול יותר ועצמאות רחבה בתכנון תפיסת העתיד.

"מדובר בבשורה גדולה לגולן כולו", אומרים ראשי המועצות. "אנו רוצים להודות ולהביע הערכה עמוקה לשר זאב אלקין, על השותפות, המקצועיות והמנהיגות ליישם את החזון ולסייע לקצרין ולגולן לצמוח ולהתפתח בצורה הטובה ביותר. השר מחויב לחבל הארץ הזה ובכל מפגש וישיבה, חשנו את זה היטב".

בשבועות הקרובים, תעלה ההחלטה לאישור רשמי בממשלה ובכנסת. לאחר אישורה, יחל עידן חדש בגולן ובבירתו קצרין.

"זהו ממש לא הסוף", חתם השר זאב אלקין. "זוהי ההתחלה, של עידן חדש בקצרין ובגולן, עידן שיחזק, יפתח ויהווה פרק נוסף ומפואר בהיסטוריה של קצרין והגולן".