החינוך בראש

השבוע, חזרו תלמידות ותלמידי ישראל את ספסל הלימודים. בקצרין, בירת הגולן, נרשם יום חג מיוחד בסימן התחדשות. בית ספר חדש שנולד, אולפנה חדשה שנחנכה ומוסדות חינוך משודרגים. ראש המועצה, יהודה דואה: "נערכנו היטב לפתיחת שנת הלימודים, החינוך נמצא בראש סדר העדיפויות שלנו"

אחד בספטמבר שמח: שנת הלימודים תשפ"ו נפתחה בקצרין באווירה מיוחדת, בסימן התחדשות. 2,237 תלמידות ותלמידים פתחו את שנת הלימודים במוסדות החינוך היישוביים, מהגנים, דרך בתי הספר היסודיים והתיכונים ועד מסגרות החינוך המיוחד וקידום הנוער. לאורך הקיץ, פעלו ועמלו צוותי המועצה המקומית קצרין סביב שדרוג מוסדות החינוך ברחבי היישוב.

בראש ההתחדשות, ניצבה אולפנת "בני עקיבא" קצרין-גולן, שחנכה את משכנה החדש.

"זהו יום מיוחד. חניכת מבנה האולפנה זו בשורה נהדרת לחינוך", מספר ראש המועצה, יהודה דואה. "קיבלנו את הפרויקט הזה במחסור תקציבי של כשבעה מיליון ש"ח. בעבודה נחושה, הצלחנו לגייס משאבים נוספים ובמליאה האחרונה העברנו את השלושה מיליון ש"ח וחצי, להשלמת הפרויקט".

תלמידות האולפנה החלו את היום בצעדה מיוחדת ממבנה האולפנה הישן אל החדש. בסיומה, נערך טקס מיוחד בהשתתפות הרב יוסף לוי שליט"א, ראשי המועצות בקצרין והגולן ונציגי רשת "בני עקיבא".

"פתחנו את שנת הלימודים ה'תשפ"ו בשמחה ובהתרגשות. אנו זוכות להתחדש במבנה מקסים ובהצטרפות לרשת ישיבות ואולפנות 'בני עקיבא'", אמרה בהתרגשות מנהלת האולפנה, ורדית טפרברג. "יהי רצון שהמבנה יפאר את העשייה החינוכית והערכית שנעשית באולפנה וימשיך להוות בית חם ועוטף עבור בנות הגולן וקצרין".

מסע חינוכי

רגע מיוחד נוסף נרשם בבוקר של שני, מיוחד תרתי משמע. לראשונה בהיסטוריה של קצרין, בית ספר לילדים עם צרכים מיוחדים נפתח בקצרין – בית הספר "שבילי הלב". פתיחתו של בית הספר החדש מסמלת את ההרחבה המתמשכת של מרחב החינוך בקצרין, בדגש על החינוך המיוחד. כ-20 תלמידות ותלמידים פתחו את שנת הלימודים בבית הספר החדש והצומח. גם בבתי הספר "דרכא נופי גולן" ו"דרכא אודם", פתחו את שנת הלימודים בצורה מיטבית, לצד קידום נוער, שגם נהנה ממשכן חדש ששופץ ושודרג במהלך הקיץ.

בתי הספר היסודיים, "דרכי נעם" ו"גמלא", קיבלו את תלמידי כיתה א' בטקסים חמים ומרגשים.

"היום הראשון בכיתה א' הוא רגע של מיוחד עבור ההורים ובעיקר עבור התלמידות והתלמידים. כל ילד וילדה שנכנסים בשער – נכנסים למסע חינוכי שמתחיל באמון. אנחנו כאן בשבילם", אמרה מנהלת מחלקת החינוך, מרסל לב. "לאורך כל הקיץ, נערכנו לרגע הזה של פתיחת שנת הלימודים. זו התרגשות גדולה ואני בטוחה שתהיה לנו שנה מוצלחת ופורייה".

לשלב כל תלמיד/ה

גם בגני הילדים, נרשמה פתחו שנה בצורה טובה. החצרות סודרו, ארגזי החול הוחלפו, טופלו ליקויי הבטיחות ובוצעו התאמות נוספות באשכולי הגנים.

ראש המועצה, יהודה דואה: "שנת הלימודים תשפ"ו נפתחה ברגל ימין. אני רוצה לברך את צוותי המועצה, שעמלו סביב היום המיוחד הזה. להסתובב בין מוסדות החינוך שלנו, לפגוש את החיוכים, ההורים והתלמידים – אין לזה תחליף.

"בשנה וחצי האחרונות, אנו מובילים חזון חינוכי ששואף לשלב כל תלמיד ותלמידה במערכת החינוך המקומית, בין אם הם לומדים באולפנה, ב'שבילי הלב', ב'גמלא', או במסגרות קידום הנוער. אנחנו רואים בחינוך מנוע צמיחה מרכזי. מה שנבנה בבתי הספר היום – ייבנה בשדרת החברה של מחר".