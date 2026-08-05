חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

הדרך אל הברכה

הדילמה החינוכית פוגשת אותנו ממש בפתחה של פרשת "ראה". משה רבנו מציב מול העם העומד להיכנס לארץ בחירה נוקבת: "רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה וּקְלָלָה". בין חיבוק עוטף למתן עצמאות

מהי הדרך הנכונה באמת לשמור על הילדים שלנו? זו שאלה שמלווה כמעט כל הורה, בעיקר ברגעים שבהם הילדים גדלים, מתבגרים ומטפסים אל השלב הבא בחייהם. מצד אחד, הלב הכי רוצה לעטוף אותם, לחבק חזק ולפנות מדרכם כל מכשול. הרפלקס ההורי הטבעי מאיץ בנו לרפד את המסלול, להגן ולחסוך מהם כל צער, או חיכוך. מצד שני, בפינה עמוקה בלב, מקננת הדאגה ההפוכה: האם בהגנת היתר הזו אנחנו לא שוללים מהם את היכולת לפתח חוסן? מה קורה לילד או לנער שמעולם לא נדרש להתמודד בכוחות עצמו?

הדילמה החינוכית והקיומית הזו פוגשת אותנו ממש בפתחה של פרשת "ראה". משה רבנו מציב מול העם העומד להיכנס לארץ בחירה נוקבת: "רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה וּקְלָלָה". במבט ראשון, הנטייה האנושית היא לזהות את הברכה עם הדרך הקלה והנוחה ואת הקושי – עם הקללה. אבל בעל "אור החיים" הקדוש, רבי חיים בן עטר, מציע מבט שונה לחלוטין ומביא משל עמוק על שתי דרכים המוצבות לפני האדם.

הדרך הראשונה נראית בתחילה כמו שביל מישורי, סלול וקל לצעידה. אין בה עליות, אין בה אבנים והיא נראית מזמינה ובטוחה. אלא שאי שם, בהמשך המסלול, הדרך משתבשת ומסתיימת בסבך קוצים. הדרך השנייה, לעומתה, מתחילה דווקא בסלע, בשיפוע תלול ובמאמץ שדורש מהצועד להרים את הרגליים, להיות ערני ולעמול; אך ככל שממשיכים בה, הסבך נפתח והיא מובילה אל מישור רחב, בטוח ומלא ברכה.

לצעוד בבטחה

כשאנחנו מביטים על הילדים שלנו – וגם על עצמנו כחברה – קל לראות עד כמה התרבות הסובבת אותנו מנסה למכור לנו את המסלול הראשון. אנחנו חיים בעידן שמקדש נוחות אינסטנט, קיצורי דרך והבטחות לדרך נטולת מאמצים, אבל ניסיון החיים מספר לנו אמת אחרת. עמוד שדרה אינו נבנה בתוך מציאות סטרילית. יכולת עמידה, זהות מוצקה ואמונה פנימית אינן מתפתחות כשכל הדרכים מרופדות מראש. הן נבנות דווקא ברגעים שבהם אדם נדרש להתאמץ, להתמודד עם אתגר, ואפילו למעוד מעט, כדי לגלות את הכוחות הטמונים בו.

הרעיון הזה מקבל ביטוי מופלא במשל הידוע של הבעל שם טוב, המובא בצוואת הריב"ש. הבעש"ט המשיל זאת לאב שמלמד את בנו הקטן לצעוד את צעדיו הראשונים. בתחילה, האב אוחז בידיו של הילד ומחזיק אותו היטב. אך ברגע מסוים, כדי שהילד ילמד לעמוד על רגליו שלו, האב פוסע מעט לאחור ומושיט את ידיו מרחוק. במבט של הילד הקטן, זה עשוי להיראות כאילו אביו התרחק ממנו או הקשה עליו; אבל האמת היא שהמרחק המבוקר והמאמץ של הילד להושיט יד ולעשות עוד צעד – הם בדיוק מה שבונה את שריריו ומאפשר לו לצעוד בבטחה בעולם.

אמונה ביכולת

בחודשים המורכבים שאנחנו עוברים כעם, כשראינו את דור הצעירים שלנו עומד מול אתגרים לאומיים ואישיים עצומים, נוכחנו לדעת עד כמה התמודדות בונה כוחות. דווקא במקומות שבהם המציאות דרשה אחריות, בגרות ועמידה, התגלו בבנינו ובבנותינו תעצומות נפש, מסירות וערבות הדדית שהפתיעו את כולנו.

הבחירה שהתורה מציבה לפנינו אינה בין חיים קלים לקשים, אלא בין אשליה של נוחות זמנית לבין בנייה של ברכה קיימת ארוכת טווח.

כשאנחנו ניצבים מול דילמות חינוכיות ומשפחתיות, התובנה הזו מעניקה לנו אומץ. היא מזכירה לנו שלפעמים, החיבוק הגדול ביותר והאהבה העמוקה ביותר אינם מתבטאים בסלילת מסלול נטול מכשולים, אלא באמונה ביכולת של הילדים שלנו לעבור דרך השביל התובעני ולצמוח ממנו אל הברכה.

שבת שלום

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

כל הארועים

יולי

אוגוסט 2026

ספטמבר
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Events for 1st אוגוסט
No Events
Events for 2nd אוגוסט
No Events
Events for 3rd אוגוסט
No Events
Events for 4th אוגוסט
No Events
Events for 5th אוגוסט
No Events
Events for 6th אוגוסט
No Events
Events for 7th אוגוסט
No Events
Events for 8th אוגוסט
No Events
Events for 9th אוגוסט
No Events
Events for 10th אוגוסט
No Events
Events for 11th אוגוסט
No Events
Events for 12th אוגוסט
No Events
Events for 13th אוגוסט
No Events
Events for 14th אוגוסט
No Events
Events for 15th אוגוסט
No Events
Events for 16th אוגוסט
No Events
Events for 17th אוגוסט
No Events
Events for 18th אוגוסט
No Events
Events for 19th אוגוסט
No Events
Events for 20th אוגוסט
No Events
Events for 21st אוגוסט
No Events
Events for 22nd אוגוסט
No Events
Events for 23rd אוגוסט
No Events
Events for 24th אוגוסט
No Events
Events for 25th אוגוסט
No Events
Events for 26th אוגוסט
No Events
Events for 27th אוגוסט
No Events
Events for 28th אוגוסט
No Events
Events for 29th אוגוסט
No Events
Events for 30th אוגוסט
No Events
Events for 31st אוגוסט
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!