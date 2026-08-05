הדרך אל הברכה

הדילמה החינוכית פוגשת אותנו ממש בפתחה של פרשת "ראה". משה רבנו מציב מול העם העומד להיכנס לארץ בחירה נוקבת: "רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה וּקְלָלָה". בין חיבוק עוטף למתן עצמאות

מהי הדרך הנכונה באמת לשמור על הילדים שלנו? זו שאלה שמלווה כמעט כל הורה, בעיקר ברגעים שבהם הילדים גדלים, מתבגרים ומטפסים אל השלב הבא בחייהם. מצד אחד, הלב הכי רוצה לעטוף אותם, לחבק חזק ולפנות מדרכם כל מכשול. הרפלקס ההורי הטבעי מאיץ בנו לרפד את המסלול, להגן ולחסוך מהם כל צער, או חיכוך. מצד שני, בפינה עמוקה בלב, מקננת הדאגה ההפוכה: האם בהגנת היתר הזו אנחנו לא שוללים מהם את היכולת לפתח חוסן? מה קורה לילד או לנער שמעולם לא נדרש להתמודד בכוחות עצמו?

הדילמה החינוכית והקיומית הזו פוגשת אותנו ממש בפתחה של פרשת "ראה". משה רבנו מציב מול העם העומד להיכנס לארץ בחירה נוקבת: "רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה וּקְלָלָה". במבט ראשון, הנטייה האנושית היא לזהות את הברכה עם הדרך הקלה והנוחה ואת הקושי – עם הקללה. אבל בעל "אור החיים" הקדוש, רבי חיים בן עטר, מציע מבט שונה לחלוטין ומביא משל עמוק על שתי דרכים המוצבות לפני האדם.

הדרך הראשונה נראית בתחילה כמו שביל מישורי, סלול וקל לצעידה. אין בה עליות, אין בה אבנים והיא נראית מזמינה ובטוחה. אלא שאי שם, בהמשך המסלול, הדרך משתבשת ומסתיימת בסבך קוצים. הדרך השנייה, לעומתה, מתחילה דווקא בסלע, בשיפוע תלול ובמאמץ שדורש מהצועד להרים את הרגליים, להיות ערני ולעמול; אך ככל שממשיכים בה, הסבך נפתח והיא מובילה אל מישור רחב, בטוח ומלא ברכה.

לצעוד בבטחה

כשאנחנו מביטים על הילדים שלנו – וגם על עצמנו כחברה – קל לראות עד כמה התרבות הסובבת אותנו מנסה למכור לנו את המסלול הראשון. אנחנו חיים בעידן שמקדש נוחות אינסטנט, קיצורי דרך והבטחות לדרך נטולת מאמצים, אבל ניסיון החיים מספר לנו אמת אחרת. עמוד שדרה אינו נבנה בתוך מציאות סטרילית. יכולת עמידה, זהות מוצקה ואמונה פנימית אינן מתפתחות כשכל הדרכים מרופדות מראש. הן נבנות דווקא ברגעים שבהם אדם נדרש להתאמץ, להתמודד עם אתגר, ואפילו למעוד מעט, כדי לגלות את הכוחות הטמונים בו.

הרעיון הזה מקבל ביטוי מופלא במשל הידוע של הבעל שם טוב, המובא בצוואת הריב"ש. הבעש"ט המשיל זאת לאב שמלמד את בנו הקטן לצעוד את צעדיו הראשונים. בתחילה, האב אוחז בידיו של הילד ומחזיק אותו היטב. אך ברגע מסוים, כדי שהילד ילמד לעמוד על רגליו שלו, האב פוסע מעט לאחור ומושיט את ידיו מרחוק. במבט של הילד הקטן, זה עשוי להיראות כאילו אביו התרחק ממנו או הקשה עליו; אבל האמת היא שהמרחק המבוקר והמאמץ של הילד להושיט יד ולעשות עוד צעד – הם בדיוק מה שבונה את שריריו ומאפשר לו לצעוד בבטחה בעולם.

אמונה ביכולת

בחודשים המורכבים שאנחנו עוברים כעם, כשראינו את דור הצעירים שלנו עומד מול אתגרים לאומיים ואישיים עצומים, נוכחנו לדעת עד כמה התמודדות בונה כוחות. דווקא במקומות שבהם המציאות דרשה אחריות, בגרות ועמידה, התגלו בבנינו ובבנותינו תעצומות נפש, מסירות וערבות הדדית שהפתיעו את כולנו.

הבחירה שהתורה מציבה לפנינו אינה בין חיים קלים לקשים, אלא בין אשליה של נוחות זמנית לבין בנייה של ברכה קיימת ארוכת טווח.

כשאנחנו ניצבים מול דילמות חינוכיות ומשפחתיות, התובנה הזו מעניקה לנו אומץ. היא מזכירה לנו שלפעמים, החיבוק הגדול ביותר והאהבה העמוקה ביותר אינם מתבטאים בסלילת מסלול נטול מכשולים, אלא באמונה ביכולת של הילדים שלנו לעבור דרך השביל התובעני ולצמוח ממנו אל הברכה.

שבת שלום