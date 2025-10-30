"הגליליות" של "כללית" – אלופות

בשבוע שעבר, התקיימה הספורטיאדה ה-41 באילת, בה ספורטאים מכל הארץ הגיעו להתחרות בענפי ספורט שונים
בתמונה מימין: יערה, מלי, טליה, נטע, רוני, יעל, אנה, חן, לינוי וסיימה
קבוצת הכדורשת "הגליליות" ייצגה את מחוז צפון של קופת חולים "כללית".
לאחר מספר משחקים, בהם ניצחו הגליליות, הן העפילו לחצי הגמר ולגמר.
במשחק הגמר, שהתקיים ביום שישי, "הגליליות" זכו במקום הראשון והביאו גביע לקופת חולים "כללית"!
ישר כוח לשחקניות שייצגו בכבוד את מקום עבודתן, ישר כוח למאמנת הקבוצה, נטע דרורי ולמנהלת הקבוצה, יעל בן ארי.
אין ספק שהחברות, האווירה והפרגון הם חלק בלתי נפרד מהקבוצה המדהימה הזו.