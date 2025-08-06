הברידג': משחק החשיבה שכבש את העולם – וגם את ישראל

מאת: שלום בלייר

הברידג' הוא משחק קלפים תחרותי הדורש חשיבה אסטרטגית, זיכרון, יכולת ניתוח גבוהה ושיתוף פעולה הדוק בין בני זוג. כל זוג מנסה לצבור נקודות על ידי זכייה ב"לקיחות", במהלך המשחק. אפשר לשחק בהרכב של שני זוגות ועד לטורניר, בו משתתפים גם עשרות זוגות.

המשחק מחולק לשני שלבים עיקריים: שלב ההכרזה, בו השחקנים מתחרים בקביעת החוזה (כמה לקיחות ינסו לקחת ובאיזו סדרת קלפים) ושלב הביצוע, בו הם מנסים לעמוד בחוזה שהוכרז.

ברידג' נחשב לאחד ממשחקי הקלפים הפופולריים והמורכבים ביותר בעולם, עם עשרות מיליוני שחקנים פעילים. הוא מוכר כספורט מנטלי על ידי הוועד האולימפי הבין-לאומי. ההתאגדות העולמית לברידג' מאגדת מעל ל-100 מדינות ומנהלת את התחרויות הבין-לאומיות הרשמיות, אליפויות העולם לקבוצות ולזוגות.

בישראל, הברידג' הוא תחום פעיל וממוסד. הגוף המרכזי המנהל את הענף הוא ההתאגדות הישראלית לברידג' ,הפועלת מאז שנות ה-80' תחת עמותה ציבורית מוכרת. ההתאגדות מארגנת את כל הפעילות הרשמית בארץ, כולל ליגות, אליפויות, קורסים להכשרת מדריכים ושופטים ותחרויות לנוער ולבוגרים. בישראל פעילים כ-80 מועדוני ברידג' ברחבי הארץ. מספר השחקנים הפעילים בהתאגדות והמדורגים עומד על כ-8,000. ההתאגדות מקיימת תחרויות שבועיות, ליגות ארציות, טורנירים בינלאומיים ומחנות אימון לנוער.מדי שנה משתתפים מאות שחקנים ישראלים בתחרויות בין-לאומיות. למרות גודלה הקטן, ישראל נחשבת לאחת המדינות החזקות בתחום הברידג'. שחקני נבחרת ישראל רשמו הישגים מרשימים בזירה הבין-לאומית.

אצלנו

בקצרין, פעל מועדון ברידג' כבר בשנות ה-80'. המועדון מנה בין 10-20 שחקנים, שנפגשו מדי שבוע, באחד המקלטים ביישוב. עם הזמן, הפעילות דעכה. חלק מהשחקנים עזבו את היישוב, אחרים התעייפו. לפני שש שנים, מעט לפני פרוץ מגפת הקורונה, החלטנו להחיות את המועדון מחדש, באמצעות המתנ"ס. ארגנו קורס ברידג' למתחילים עם מדריך מוסמך של ההתאגדות. השתתפו בו 18 חברים מקצרין ומיישובי הגולן. הקורונה קטעה את החלק השני של הקורס, אך הפעילות יצאה לפועל. הקמנו מועדון פעיל ב"מועדון גיל הזהב", ברחוב חמת. נפגשים מדי יום שני בערב.

בתחילת הפעילות, השחקנים לא רצו לשחק גם ב"מועדון האם" שלנו – מבואות חרמון ובאמצעותו להירשם גם להתאגדות הברידג'. מועדון מבואות חרמון מאגד שחקנים מהגליל המזרחי, הרי נפתלי, עמק החולה ורמת הגולן, כ-60 שחקנים רשומים מתוכם כ- 30-40 נפגשים מדי שבוע לטורניר מקומי ומשתתפים גם באירועים ארציים של ההתאגדות.

עם הזמן, חלק משחקני קצרין החלו לפקוד גם את המועדון של מבואות חרמון והשתלבו בו היטב. זה לא במקום המפגשים בקצרין. יש מי שמשחק בשני המועדונים, אחרים משחקים רק בקצרין. חשוב לנו מאוד להמשיך ולהפעיל את המועדון בקצרין, לרווחת שחקנים מקצרין ומהגולן, אלה שכבר משחקים ואלה שיבואו.

אנחנו נפתח קורס מתחילים בתחילת ספטמבר. מזמינים בזאת חברים מקצרין ומיישובי הגולן. המעוניינים מתבקשים לפנות אליי, לטלפון או למייל שמופיעים כאן.

שיהיה לנו בהצלחה.

שלום בלייר 054-6700800 blayer3@gmail.com