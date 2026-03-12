האריה שואג בגולן

מגבירים ומחזקים את החוסן של קהילת הגולן. מבצע "שאגת הארי" במועצה האזורית גולן, כל הזמן, בכל התחומים

12 ימים אינטנסיביים עברו עלינו מאז תחילת המערכה עם איראן, במהלכם המועצה האזורית גולן פועלת בשטח למען התושבים. פעילות המועצה מתמקדת בשלושה מישורים מרכזיים: חיזוק החוסן הקהילתי, מערכת החינוך ושמירה על כשירות ורציפות תפקודית. לאורך כל ימי הלחימה, פועלים צוותי המועצה לדיוק המענים, לחיזוק הקשר עם היישובים ולמתן מענה לצרכים המשתנים העולים מן השטח.

במקביל, פועלת המועצה לחיזוק החוסן של קהילת הגולן במגוון דרכים: באמצעים פיזיים, כמו הרחבת המיגון ביישובים, מועדוני נוער ומרחבי לימוד ממוגנים, לצד פעילות קהילתית ורגשית, שמאפשרת לילדים לצאת להפוגות, למערכות החינוך הבלתי פורמליות לפעול ולהורים להמשיך בשגרת עבודה, ככל שניתן. חוסנה של הקהילה הוא מרכיב משמעותי בהתנהלות המרחב, כאשר עורף קהילתי חזק מעניק יציבות ושקט למערכת כולה.

חינוך – יצירת שגרה לילדים ולנוער

מערכת החינוך ביישובי הגולן פועלת לייצר שגרה גם בתקופה המאתגרת. ברחבי הגולן, פועלות 26 שמרטפיות ו-32 יישובים מקיימים פעילויות הפגה בגני הילדים. הפעילות מאפשרת להורים לעבוד ולילדים לקבל מסגרת תומכת ובטוחה.

בכל יישובי הגולן, מתקיימות כמעט מדי בוקר פעילויות הפגה לילדי כיתות א'-ג'. הפעילות מתבצעת בזכות צוותי החינוך היישוביים ובשיתוף פעולה עם המרכז הקהילתי ומחלקת הילדים והנוער. אל הצוותים מצטרפים מתנדבים רבים מממכינות, גרעיני משימה והון אנושי איכותי מהקהילות עצמן.

גם לתלמידי כיתות ד'-י"ב מתקיימות פעילויות מגוונות במהלך היום, המשלבות חינוך, פעילות חברתית והפוגה. אנו פועלים להרחיב משמעותית את המענים, בדגש על היישובים בהם קיימים אתגרי כוח אדם ומיגון חסר.

חינוך מיוחד – מעטפת אישית למשפחות

ילדים הזכאים לחינוך מיוחד מקבלים מענה מותאם גם בתקופה זו. רבים מהם משתלבים בפעילויות ההפגה ביישובים, בליווי תומכות חינוך, או מתנדבים ובמקרים בהם נדרש סיוע נוסף, שובצו מתנדבים למשפחות דרך יחידת ההתנדבות והגיעו לבתי הילדים לסייע למשפחות. בנוסף, מתקיימות פעילויות ייעודיות לילדי צמי"ד ביישובים, ביקורי בית של צוותים מקצועיים וחלוקת שי לילדי המועדוניות. הפעילות מתקיימת בשיתוף פעולה עם מתנדבים רבים ועם צוותי החינוך. זו הזדמנות לפרגן לתומכות החינוך המדהימות ולמתנדבים, על העשייה המשמעותית והחשובה בתחום הזה.

המרכז הקהילתי – פעילות הפוגה וחיזוק הקהילה

המרכז הקהילתי מוביל שורה של פעילויות שמטרתן להעלות את מצב הרוח ולחזק את תחושת הקהילה. בין הפעילויות: סיוע בהפעלת מערכות החינוך בשעות הבוקר יחד עם הישובים, פעילויות הפוגה בתוך המסגרות, "אוטו עגלידע", שמסתובב בין היישובים, מרים את מצב רוח הילדים ומחלק הפתעות, תחרות תחפושות גולנית ברשת, בהובלת מועצת הנוער וערב סרט מקוון למשפחות.

בנוסף, מתקיימות פעילויות ספרייה בחירום: השאלת ספרים מרחוק וחידוני רשת, הרצאות בזום עם ספורטאים מובילים ופעילויות נוספות.

תודה גדולה למנהלי החינוך שעובדים במרץ כדי לתת מענים מדוייקים ואיכותיים לילדי הגולן, לכל השותפים שעוזרים לזה לקרות: יחידת ההתנדבות, אגף החינוך, על שיתוף פעולה מצוין עם מנהלי בתי הספר, תזמורת שמנוצחת באופן מיטבי על ידי הנהלת המועצה ובעלי התפקידים שבה. בתחום החינוך, נמשיך לייצר פעילויות הפגה לילדים ולנוער בגולן בימים הבאים ולאורך כל תקופת החירום, וגם בשגרה, כולל חשיבה יצירתית על מענים ושמירה על הרצף החינוכי.

חוסן קהילתי – תמיכה רגשית לכל הגילאים

מחלקת משאבי קהילה ואגף ייעוץ וטיפול, שפועלים בחירום תחת מכלול אוכלוסייה, מפעילים מגוון רחב של מענים לחיזוק החוסן הקהילתי. תושבי הגולן יכולים לפנות לקווי סיוע נפשיים של מרכז חוסן גליל מזרחי הפועלים בעברית, ערבית, רוסית ואנגלית, לצד מוקד המועצה, הפועל עם כוננות של עו"סית, או פסיכולוגית כוננית בשעות הלילה, לצד המוקד של עמותת נט"ל, שגם הוא מספק מענה זמין לכל מי שחש קושי, או מצוקה.

לילדים ולמשפחות הופצו תכנים וכלים להתמודדות עם מציאות החירום, מפעילויות מקוונות ("ליצני החוסן", או "רופאי חלום") ועד הדרכות להורים כיצד לשוחח עם ילדים בתקופה של אזעקות ואי-ודאות. מתקיימים גם מפגשים ייעודיים להורים לילדים צעירים ולמשפחות עם מתבגרים.

בנוסף, מתקיימות פעילויות ייעודיות לנשות מילואים, מפגשים ותכנים מותאמים לגיל השלישי ומענים מותאמים לאנשים עם מוגבלויות. צוותי הרווחה והקהילה ממשיכים לשמור על קשר אישי עם המשפחות ולזהות צרכים העולים מן השטח. צוות מחלקת הוותיקים הגיע לביקורי בית ושיחות טלפון עם כל הוותיקים במועדונים, חילקו מזון לחברי מועדון בני יהודה וקיימו מפגשי זום בנושא ספורט והרצאות בתכנים נוספים. מועדון הוותיקים בדרום הגולן חזר לפעול ואנו פועלים להרחבת המענה גם לוותיקי צפון הגולן.

בתחום הרגשי, ניתן מענה ייעודי גם לאנשים עם צרכים מיוחדים ולמשפחותיהם. עבור בוגרים עם צרכים מיוחדים (21+), יצרו העובדות הסוציאליות קשר טלפוני אישי עם מרבית המטופלים, במטרה לבדוק את מצבם ולזהות צרכים שעולים מהשטח, לצורך התאמת מענים פרטניים.

בקרב ילדים ובני נוער, בחינוך המיוחד ובמערך צמי"ד (גילאי 3-21), נוצר קשר ישיר עם המשפחות ביישובים ובמקרים בהם נדרש סיוע, שובצו מתנדבים לפעילות בבית. במקביל, מופץ מידע להורים ונמשכת היערכות לחזרה לפעילות חינוכית בהתאם להנחיות.

לצד זאת, מתקיימות יוזמות קהילתיות ביישובים שכללו מפגשים אישיים, פעילויות ושיתופי פעולה עם מתנדבים. במושב נטור אף הופעל מודל קהילתי שכלל חונכים, פעילות עם ילדי שנת בר-מצווה וביקורים בבתי המשפחות. צוותי השילוב ממשיכים לשמור על קשר שוטף עם היישובים כדי להניע פעילויות ולתת מענה למשפחות.

ביטחון – שמירה על מוכנות בשטח

מכלול הביטחון פועל באופן רציף לחיזוק תחושת הביטחון והכשירות ביישובים. הצוותים טיפלו בתקלות במרכיבי הביטחון ביישובים: מקלטים, שערים, תאורה ומערכות נוספות וביצעו ביקורים ביישובים ובפעילויות ההפגה, כדי לוודא מוכנות ומתן מענה בשטח.

במקביל, התקיים קשר שוטף עם הרבש"צים ועם גורמי הביטחון במרחב, לצד פעילות משותפת עם פיקוד העורף, לביצוע ביקורי בית אצל ותיקים וסיוע במציאת מרחב "הכי מוגן שיש" בביתם. המאבטחים במוסדות החינוך המשיכו לפעול גם בתקופה זו, כדי למנוע ונדליזם ואירועים פליליים וכן לסייע באיתור נפלים ושברי יירוט.

קשר עם היישובים – עבודה צמודה עם ההנהגות המקומיות

מכלול היישובים מקיים קשר הדוק עם הנהגות היישובים לכל אורך התקופה. צוותי המועצה מלווים את הנהגות היישובים באופן פרטני, מקיימים מפגשי זום שוטפים ומסייעים בהעברת בקשות והחרגות לפיקוד העורף, בהתאם לצרכים המקומיים. שיתוף הפעולה ההדוק מאפשר תגובה מהירה לפניות מהשטח וחיזוק יכולת ההתמודדות של כל יישוב, בהתאם למציאות המשתנה.

אוכלוסיות מיוחדות ורווחה – דאגה אישית לכל תושב

מכלול האוכלוסייה פועל בימים אלו במתכונת מוגברת, כדי לשמור על קשר עם אוכלוסיות הזקוקות לתשומת לב מיוחדת. הצוותים יצרו קשר עם כלל צוותי הרווחה ביישובים, כדי למפות צרכים של תושבים ותיקים, אנשים עם מוגבלויות, משפחות יחידניות ומשפחות ללא עורף משפחתי.

במקביל, התקיימו שיחות אישיות עם משפחות המוכרות לרווחה ועם תושבים ותיקים שאינם משתייכים למועדונים הקהילתיים, במטרה לוודא כי אינם נותרים ללא מענה. הופצו פרסומים עם מענים לעזרה ראשונה נפשית המוצעים מרחוק לתושבים.

צוותי המכלול נערכו גם לתרחישי חירום מורכבים, תוך ריענון נהלים, השלמת ציוד ושיפור המוכנות למתן סיוע במקרה של פגיעה בבתים ופינוי משפחות.

צוותי צח"י – חיזוק מערך החירום ביישובים

הקשר עם צוותי החירום היישוביים נמשך לאורך כל התקופה. רכזת הצח"י נמצאת בקשר ישיר עם כל יו"ר צח"י, לכל צורך או בקשה ובמהלך אזעקות מתבצעת תקשורת מהירה, כדי לקבל תמונת מצב על נפילות, או על צורך בסיוע נפשי, או פיזי.

במסגרת חיזוק המוכנות, חולקו תיקי חובש, תרומת ארגון JNF-USA, עם ציוד רפואי ובלוני חמצן לצוותי הרפואה ביישובים וכן הוזמנו מכשירי קשר נוספים, יחד עם מחלקת הביטחון, לצוותי הלוגיסטיקה והרפואה.

בריאות – שמירה על המוכנות ועל השגרה

יחידת הבריאות פעלה למיפוי צרכים רפואיים בשטח, באמצעות שיחות עם גורמי הרפואה ביישובים וסקר מוכנות לצוותי הרפואה בצח"י. לצד ההיערכות לחירום, נמשכה גם הפעילות השוטפת למניעת תחלואה ולשמירה על בריאות הציבור.

מידע לציבור – עדכונים שוטפים ושקיפות

מכלול המידע לציבור של המועצה פועל סביב השעון לעדכון התושבים בהנחיות פיקוד העורף, אירועי חירום ופעילויות של כל המכלולים. המידע מופץ בערוצים שונים: קבוצות וואטסאפ, רשתות חברתיות ואתר המועצה.

במקביל הושק אתר חדש למועצה, הנמצא בשלב הרצה. מטרת האתר היא לשפר את הנגישות לשירותים ולמידע עבור התושבים. בוצעה גם מתיחת פנים לאפליקציה של המועצה – "גולנית". ממליצים לכם להוריד אותה מחדש ולבחון את החידוש.

בנוסף, התקיים יום שידורי חוסן מיוחד, בשיתוף אגף הייעוץ והטיפול, מרכז חוסן גליל מזרחי, עמותת נט"ל ורדיו "קול הגולן", בו יצרנו שיח שמעודד חוסן לקהילה. השתתפו בו מגוון רחב של קהלים: ותיקים, צעירים, משפחות מגויסות, עסקים, מתנדבים וצוותי מקצוע.

תשתיות ולוגיסטיקה – שיפור המיגון והכשירות

מכלול הלוגיסטיקה והתשתיות פועל להרחבת המיגון ולשיפור המוכנות ביישובים. במהלך התקופה, הושמשו במהירות מרחבים מוגנים חדשים ביישובים שונים ונמשכת עבודת הצבה של מיגוניות נוספות במוקדים נדרשים.

בנוסף, בוצעו תיאומים עם "נתיבי ישראל" לתיקון כבישים שנפגעו מרסיסים, ניקוי מיגוניות בצדי כבישים ועדכון מיפוי אמצעי המיגון והציוד ההנדסי ביישובים.

תחבורה ציבורית – המשך פעילות גם בחירום

למרות המצב הביטחוני, ממשיכה התחבורה הציבורית גולן לפעול בהיקף של כ-80% מהשגרה, 276 נסיעות ביום. מספר הנוסעים עולה בהדרגה ובשבוע האחרון, כבר הגיע לכ-1,200 נוסעים ביום. גם עמדת הרב-קו חזרה לפעול כדי לאפשר שירות מלא לתושבים.

כוח אדם – מערך אנושי רחב

צוותי כוח האדם במועצה פועלים לשמירה על רציפות תפקודית ולתמיכה בעובדים. נפתחה שמרטפייה לעובדים חיוניים, מתקיימות שיחות אישיות עם מנהלים ועובדים ונשלחות הודעות עדכון, כדי לייצר ודאות ככל האפשר וחולק שי לכלל העובדים.

התנדבות – רוח קהילתית רחבה

בגולן, פועלים כיום עשרות מתנדבים ממכינת מיצר, מדרשת השילוב ומכינת תבור, שהגיעו במיוחד לסייע בתקופה זו. יחידת ההתנדבות, אגף הייעוץ והטיפול, המרכז הקהילתי ואגף החינוך פועלים יחד לשיבוץ מתנדבים ביישובים על פי הצורך שעולה מהשטח.

לצדם, נרשמו עשרות גננות, תומכות חינוך ומתנדבים מהיישובים וכן מתנדבי "הגולניסטים", הפועלים למען אנשים עם צרכים מיוחדים, בשגרה ובחירום. לצד הפעילות המאורגנת, מתקיימת גם התנדבות רבה ביוזמות מקומיות ברחבי הגולן. תודה לכל מי שהתנדב ונרתם.

שירות לתושב – זמינות מלאה

מוקד המועצה זמין לתושבים 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, למענה בנושאי ביטחון, תפעול, תחבורה ציבורית, תמיכה רגשית ועוד. הצוותים מטפלים גם בפניות שאינן בתחום אחריות המועצה ופועלים מול גורמים כמו חברת החשמל, "נתיבי ישראל" וחברות תקשורת, כדי לסייע לתושבים.

בהתאם לפניות מהשטח, מחוזק גם המענה התפעולי, בין היתר תגבור פינוי האשפה ביישובים, מתוך הבנה שכאשר הציבור נמצא בעיקר בבית כמות האשפה גדלה, אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו ונשמח לסייע.

גזברות ורכש – תמיכה בפעילות החירום

מכלול הגזברות פועל להאיץ תהליכים כדי לאפשר רכישות דחופות, מציוד רפואי לצוותי הצח"י ועד רכישת מיגוניות. במקביל, נמשכת העבודה מול משרדי הממשלה והעברת תקציבים ליישובים, לצד ניהול תקין של פעילות המועצה השוטפת.

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר: "גם בימים המורכבים האלה, קהילת הגולן מוכיחה את העוצמה והחוסן שלה. התושבים נשמעים להנחיות, מגלים ערנות ואחריות ופועלים בערבות הדדית מרשימה. במועצה, אנחנו פועלים כל הזמן לחזק ולהגביר את החוסן של קהילת הגולן גם באמצעים פיזיים, במענים רגשיים וגם באמצעות פעילות קהילתית שמאפשרת לילדים לצאת להפוגות, למערכות החינוך הבלתי פורמליות לפעול ולהורים להמשיך לעבוד ולאגור כוחות.

"אני גאה להוביל קהילה כזו ומלא הערכה למנהלי הקהילות והחינוך ביישובים, ליושבי ראש הצח"י ולצוותים שלהם ולעובדי המועצה ומנהלי האגפים, שפועלים ימים ולילות למען הגולן. החוסן הקהילתי שלנו הוא כוח משמעותי גם עבור מדינת ישראל. כאשר הקהילה חזקה, יציבה ומגובשת היא מאפשרת למדינה ולצה"ל לפעול בביטחון ובשקט, כדי לעשות את עבודתם ולהגן על כולנו."

סגן ראש המועצה, יעקב שה לבן: "העבודה הצמודה עם הנהגות היישובים התחילה כבר מהרגע הראשון, עם דיונים והיערכות משותפת, עוד בימים שלפני המערכה כהפקת לקחים ממבצע 'עם כלביא', שהיה ביוני האחרון. אחת הדוגמאות לכך היא חיזוק מערך החינוך היישובי לגילאי לידה עד כיתה ד', שמאפשר לקהילות לייצר מסגרות מקומיות יציבות גם בתקופה הזאת. לצד זאת, פועל מערך מתנדבים רחב שמגיע לבתי משפחות צמי"ד, למשפחות מגויסות ולמסגרות החינוך ביישובים.

מאחורי זה עומדת עבודה ממושכת של המועצה, כולל השקעה תקציבית משמעותית ובניית שותפויות עם קהילות וארגונים פילנתרופיים בארץ ובעולם. בזכות הקשרים הללו, עליהם עובדים במועצה בשנתיים האחרונות, גויסו כבר יותר מ-1.2 מיליון שקלים לטובת חיזוק המיגון ביישובים, ציוד לצוותי צח"י רפואה ופעילויות חוסן והפגה בקהילה."

קהילת הגולן עומדת יחד גם בימים הללו ובכוחות משותפים, נעבור את התקופה הזאת ונצא ממנה חזקים ומאוחדים יותר.