האנשים בכתום

סחיבת אלונקה בעלייה תלולה, טיפול בפצוע באחד מנחלי הגולן, מסוק באוויר, או שיירה של חולצות כתומות על רקע סלעי הבזלת השחורים. תכירו: יחידת חילוץ גולן

נדמה שרוב האנשים מכירים את יחידת חילוץ גולן דרך תמונות של חילוצים בשטח – סחיבת אלונקה בעלייה תלולה, טיפול בפצוע באחד מנחלי הגולן, מסוק באוויר, או שיירה של חולצות כתומות על רקע סלעי הבזלת השחורים. מה שלא תמיד יודעים זה שמאחורי הרגעים האלו עומדת שגרה לא פחות דרמטית – כוננות 24/7, זמינות בחגים ובשבתות, אימונים, הכשרות, חשיבה מתמדת איך להתמקצע ולהשתפר וגם משפחות ועבודה שעומדות מאחורי כל אחד ואחת מהמחלצים שלנו. תכירו את יחידת חילוץ גולן: האנשים בכתום שמגיעים לכל מקום.

את המציאות הזו מכיר אברהם סעדיה (חיספין) מקרוב מאוד, הוא מתנדב ביחידה כבר 14 שנים ובשלוש השנים האחרונות, משמש כסגן מפקד היחידה.

"פיקוד היחידה בנוי ממפקד ושני סגנים", מספר אברהם. "עמירן שוסטר, מכפר סאלד, הוא מפקד היחידה ועודד אשכר, ממרום גולן ואני הסגנים שלו. אתנו פועלים 70 מתנדבים שמחולקים לצוותים".

אברהם מתאר את אופי היחידה וכיצד מצליחים ליצור יחידה מגובשת ומקצועית שמוכנה לכל תרחיש.

"היחידה בנויה מצוותים: צוות רפואה, צוות טג"ח (טיפוס, גלישה, חילוץ), חמ"ז (חילוץ ממים זורמים), איתור נעדרים, חוסן, מסוקים, רחפנים, לוגיסטיקה, חפ"ק ואפילו דוברות. יש לנו גם את הנהלת היחידה ועמותה שעומדת מאחורינו ומגייסת כספים ותרומות".

להיות מחלץ זה 24/7

חשוב להבין שכולם ביחידה הם מתנדבים, אף אחד לא מקבל תשלום על הפעילות שלו ביחידה, לא הפיקוד ולא המחלצים. כדי להיות מחלץ ביחידה אין צורך ברקע מקדים, אפשר כמובן להגיע עם "ארגז כלים" שייתן יתרון בקבלה, אבל רוב הצוותים מקבלים הכשרה דרך היחידה.

"אנחנו מחפשים בעיקר אנשים עם מוטיבציה וזמינות, כאלו שמבינים שלהיות מחלץ זה 24/7".

להיות מחלץ זה גם לגייס את המשפחה ולעדכן את העבודה שבכל רגע יכול להיות חילוץ.

"היחידה זמינה 365 ימים בשנה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, לילה ובוקר, חורף וקיץ, אנחנו נותנים מענה להצלת חיים וצריכים להיות זמינים.".

אנשי היחידה יכולים לקבל קריאה בשבתות וחגים, באמצע הלילה וגם באמצע יום עבודה.

האם מחלצים עוזבים את העבודה באמצע היום כדי לצאת לחילוץ?

אברהם: "חתך המחלצים מאוד מגוון, חלקם עוסקים בחינוך, בחקלאות, פקחים ברשות הטבע, רבש"צים, כל אחד בתחומו. אנשים מאוד מגוונים ושונים אלה מאלה ומגיעים ממקומות שונים – פסיפס אנושי מגוון. פיקוד היחידה מבין את המורכבות של לצאת באמצע יום עבודה, או זמן עם המשפחה, אבל יש חשיבות גדולה לזמינות תמידית ומידית ושכל מחלץ יהיה פעיל ביחידה".

מה קורה אם מחלץ לא יכול? האם הם חייבים להגיע לכל קריאה?

"כמובן שלא, בשביל זה יש לנו תקן מהמשטרה (מתנדבי היחידה הם מתנדבים של משטרת ישראל) לכמות גדולה של מתנדבים, כדי שנוכל ליצור שגרה בה תמיד יהיו מחלצים זמינים".

הצורך במתנדבים הוא בעיקר בסחיבת אלונקה וטיפול רפואי בשטח, אבל לא רק. היחידה מתעסקת בכל סוגי החילוצים, לא רק במקרים הקלאסיים של התייבשות, או חבלות גפיים. ישנם חילוצים מורכבים המביאים לידי ביטוי את שלל יכולות היחידה – חילוצים ממתאר מורכב וטיפול רפואי ונפשי ראשוני למחולץ ולקרוביו. את ההכשרות עוברים אנשי היחידה כשהם כבר מחלצים מן המניין.

"כל אחד שמתקבל ליחידה (לאחר ריאיון אישי והחלטה על כניסה ליחידה) עובר שנת מועמדות, שנה בה אנו בוחנים אם יש התאמה הדדית, הן מצדו והן מצדנו", מסביר אברהם. "לאחר שנת המועמדות, אם יש רצון הדדי שאותו אדם ייכנס ליחידה, הוא הופך לחבר מן המניין וחייב להצטרף לאחד מהצוותים. הוא יוצא להכשרה בהתאם לצוות שאליו הוא מתמיין – אם זה קורס טג"ח דרך צה"ל, חוסן דרך משרד הבריאות ועוד הכשרות שאנו שולחים את המחלצים שלנו, על מנת שישתייכו לצוות ויקבלו את ההסמכה המתאימה לכך.

"חוסר פניוּת לצאת לחילוצים הוא משהו שהיחידה מכירה מקרוב בשנתיים האחרונות. רוב אנשי היחידה משרתים במילואים וזה גם הצריך מהיחידה התאמה למצב, לכן טוב שיש כמות גדולה של מחלצים שאפשר לסמוך עליהם".

כולם סוחבים

כיצד הצוותים שומרים על כשירות?

אברהם: "בכל שנה, צריך לעבור אימון כשירות. אם לא עברת, אתה לא יכול לעסוק בתחום. יש לצוותים שלנו ריענון פנימי וריענון חיצוני. יש ימים

בהם אנו שולחים את חברי היחידה לימים מרוכזים ויש אימונים פנימיים שבהם ראש הצוות בונה אימון בהתאם לצורך. כל זה כדי שנהיה הכי מקצועיים ומוכנים שאפשר".

חשוב להבין, לא משנה לאיזה צוות כל אחד מהמחלצים משויך, בין אם רפואה או רחפנים, בסופו של דבר, כל מחלץ שותף בסחיבת האלונקה.

"אצלנו אין הבדלה בין המחלצים. זה לא משנה אם אתה איש טג"ח, או בצוות חוסן, אנחנו מחפשים אנשים שמגיעים עם מוטיבציה ורצון להיות חלק ועם ההבנה שכולנו שווים, כולם סוחבים אלונקה, כולם סוחבים ציוד".

אם כבר סחיבת אלונקה, כיצד בפועל מתנהל חילוץ?

"ברגע שאנחנו מקבלים פנייה מאחד הגורמים (מד"א, משטרה, איחוד, צבא רט"ג כב"ה אזרחים וכו'), אנחנו מקשרים בין מומחה שטח לגורם המדווח. המומחה מבצע תשאול ראשוני לאיש הקשר, מברר את המיקום, את המצב, דרכי הגעה, הוא נותן את ההוראות הראשונות למחולץ, או לאיש הקשר ואז זה חוזר לפיקוד – אנחנו דנים בינינו מה הצורך.

"לכל חילוץ יוצא מפקד, או אחד הסגנים והוא יהיה מפקד האירוע. אנחנו שולחים הודעה למחלצים ומעדכנים מי מפקד האירוע והוא מווסת את כמות המחלצים שמגיעים לפי הצורך של החילוץ. ברגע שאנו מגיעים לשטח, ממונה מפקד חילוץ שיורד לשטח (מפקד האירוע מנהל את האירוע מלמעלה עם החפ"ק). יחד עם הצוות הרפואי, הוא מחליט על דרך הפינוי (אלונקה/ מסוק). הם מתקשרים במכשיר קשר ומנהלים את החילוץ. תפקידו של החפ"ק לרשום את הנתונים, אם צריך להוריד עוד ציוד, או מחלצים, אם יש צורך בחוסן, להזמין אמבולנס וכיוצא בזה, עד סיום החילוץ. בסוף, מקיימים סיכום, מארגנים ציוד, מפיקים לקחים וחוזרים הביתה, עד לחילוץ הבא".

גם נשים

כמה שאלות קטנות לסיכום. האם צריך לגור באזור כדי להתקבל ליחידה?

אברהם: "בגדול, כן. אבל יש כאלו שגרים קרוב וכאלו שגרים רחוק יחסית, השאלה היא איפה אתה נמצא רוב היום ואיפה אתה יכול להיות פעיל. אם העבודה קרובה לאזורי החילוצים, זה יכול להועיל. אנחנו פועלים באזור בית שאן, אשדות יעקב, בדרום ועד החרמון בצפון, בתוכם רכס רמים, טבריה, עפולה ועוד. ביחידת חילוץ גולן, יש מתנדבים מכל רחבי רמת הגולן והגליל, בפריסה מהצפון ועד הדרום".

האם נשים יכולות להתנדב ליחידה?

"בוודאי, אנחנו מחפשים ורוצים נשים ביחידה, חסרות נשים. יש לנו מחלצות בודדות ביחידה וגם בקבוצת המועמדים יש מספר נשים. הן מגיעות למגוון תפקידים ושותפות בכל אחד מהצוותים – ברפואה, חפ"ק, חוסן, איתור ועוד. יש הרבה תפקידים שאנחנו מחפשים דווקא נשים, גם כי זה טוב למחולצות".

האם יש הגבלת גיל בקבלה ליחידה?

"החל מאחרי צבא/ שירות לאומי ועד גיל 73, אז המשטרה לא מאפשרת להתנדב, גם אם המצב הרפואי מאפשר. מגיל 67, חל איסור לרדת לנחל והמתנדבים פועלים כאנשי חפ"ק, או לוגיסטיקה".

השאלה החשובה ביותר – איך קוראים לכם במקרה חירום?

"תמיד עדיף להתקשר 100 למשטרה ולבקש את יחידת החילוץ – הם כבר יקשרו בינינו. לאחר שחייגתם, תשאירו את הפלאפון זמין והישארו במקום".

למי אפשר לפנות כדי להתנדב ביחידה? איתי שגב – 052-379-1882 (בוואטצאפ)

אתם יכולים למצוא את יחידת חילוץ גולן גם בפייסבוק – חפשו: "יחידת חילוץ גולן" ועקבו אחרינו.