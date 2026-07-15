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האוזניים נסתמות במטוס? כך תעברו את הטיסה בלי כאבים

ד"ר צבי חן, מומחה ברפואת אף אוזן גרון ומנהל המרכז לרפואה יועצת "רקתי" של "כללית" בטבריה, מסביר איך למנוע כאבי אוזניים בהמראה ובנחיתה

תחושת לחץ, כאב או אטימות באוזניים בזמן הטיסה מוכרת כמעט לכל מי שטס. בעולם הרפואה, היא מכונה ברוטראומה (Barotrauma) והיא נגרמת כאשר שינויי לחץ האוויר במהלך הטיסה יוצרים הפרשי לחצים באוזן התיכונה, בעוד שתעלת אוסטכיוס (חצוצרת השמע) אינה מספיקה לאזן אותם בזמן.

לדברי ד"ר חן, דווקא שלב הנחיתה מאתגר יותר עבור האוזניים: "במהלך הנחיתה לחץ האוויר עולה במהירות רבה יותר מאשר בהמראה ולכן רבים מרגישים דווקא אז כאב, או תחושת אטימות".

יש מי שנמצאים בסיכון גבוה יותר לסבול מהתופעה.

"אנשים המצוננים, או הסובלים מאלרגיות, מגודש באף, או מדלקות אוזניים מתקשים יותר לאזן את הלחצים", מסביר ד"ר חן. "גם אצל תינוקות וילדים תעלת השמע צרה וקצרה יותר ולכן הם רגישים יותר לשינויי הלחץ".

יש איך להקל

ברוב המקרים אפשר להפחית משמעותית את אי הנוחות באמצעות כמה פעולות פשוטות:

  • לעיסה ובליעה – בליעת רוק, שתיית מים, לעיסת מסטיק, או מציצת סוכרייה בזמן ההמראה והנחיתה מסייעות לפתיחת תעלת השמע ולאיזון הלחצים.
  • תמרון ולסלבה (Valsalva) – סגירת האף והפה ונשיפה עדינה מאוד כלפי חוץ עשויות לסייע באיזון הלחץ. חשוב לבצע את הפעולה בעדינות ולא להפעיל כוח, כדי לא לגרום לפגיעה בעור התוף.
  • שימוש בתרסיס אף – אנשים הסובלים מגודש באף או מאלרגיות יכולים להיעזר בתרסיס אף מכווץ כלי דם, כחצי שעה לפני ההמראה ולפני הנחיתה, כדי להפחית את הנפיחות בריריות ולאפשר מעבר אוויר טוב יותר.
  • להישאר ערים בזמן הנחיתה – במהלך השינה, קצב הבליעה הטבעי יורד ולכן האוזן פגיעה יותר לשינויי לחץ. מומלץ שלא לישון בזמן ההנמכה ולהעיר גם ילדים לפני תחילת הנחיתה.
  • הקלה לתינוקות – בזמן ההמראה והנחיתה, מומלץ להציע לתינוקות הנקה, בקבוק, או מוצץ, שכן פעולת הבליעה מסייעת באיזון הלחצים.
  • אטמי אוזניים ייעודיים – ניתן להשתמש באטמים מיוחדים לטיסות, הכוללים פילטר לחץ המאפשר שינוי הדרגתי יותר של הלחץ באוזן.

למרות שבדרך כלל מדובר בתופעה חולפת, יש מקרים שבהם כדאי להיבדק.

"אם מופיע כאב עז במיוחד, ירידה בשמיעה שאינה משתפרת, או שהתסמינים נמשכים יותר מ-48 עד 72 שעות לאחר הנחיתה, מומלץ לפנות לבדיקת רופא אף אוזן גרון", מסכם ד"ר חן.

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