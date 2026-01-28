האגודה למלחמה בסרטן, סניף גולן-קצרין

סניף גולן-קצרין של האגודה למלחמה בסרטן מציע תמיכה וליווי למתמודדים עם סרטן ובני משפחתם, חוגים, הרצאות, מפגשים ובית

קצת על עצמי: אבי כהן, בן 58, נשוי למבריאת סרטן, אב לשלושה ילדים, תושב מושב שעל. מזה כשמונה חודשים, מנהל בהתנדבות את הסניף המקומי של האגודה למלחמה בסרטן, סניף גולן- קצרין וזאת לאחר שירות משמעותי של 36 שנים בכוחות הבטחון.

מה אנו מציעים באגודה:

א. תמיכה וליווי למתמודדים עם סרטן ובני משפחתם. רובם המכריע של המתנדבים הם מבריאים בעצמם ומתנדבים מניסיון אישי. החיבור האישי משמעותי ביכולת ללוות, להבין ולתת כלים להתמודדות לאורך זמן.

ב. חוגים חברתיים – "חזקים ביחד", חוגים בשני מרכזים גדולים (קצרין וחיספין): יוגה, פילאטיס, נייה, אינטליגנציה רגשית ועוד. מדובר בחוגים המופעלים על ידי מדריכים מקצועיים וללא עלות.

ג. תמיכה כלכלית (מענק) לחולים עם קשיים כלכליים.

ד. מועדון חברתי – הרצאות במגוון תחומים, אחת לחודש. המועדון החברתי הוא מרחב למפגש בין מתמודדים עם סרטן, מבריאים, בני משפחה ומלווים.

ה. ביקור חולי סרטן אחת לחודשיים, במחלקות אונקולוגיות וחלוקת שי.

ו. מניעה והסברה – הרצאות לגבי מניעת סרטן בבתי ספר ויישובים בתחומים של אורח חיים בריא, נזקי העישון ועוד.

ז. גיוס תרומות ומשאבים באמצעות מתנדבים כגון מבצע "הקש בדלת", רכישת משלוחי מנות ועוד.

תפיסת עולמי מאוד פשוטה: לתת לחולה להתעסק בהחלמה ואנו נדאג לכל השאר, אנו תמיד אומרים "כן" לחולים. עם ה"לא", אנחנו נתמודד.

מזמין חולים ומחלימים לפנות אלינו ונשמח לסייע בכל התחומים. שמח לעדכן כי אנו מקווים לפתוח סניף פיזי בגולן בקרוב. הסניף יהיה בית לחולים ומבריאים מכל רחבי הגולן, בעזרתו נוכל לפתח מענים נוספים.

לסיום מבקש להודות

למתנדבים הנפלאים ולשותפים לעשייה ולדרך:

אביב פלס אשכולי

רכזת מתנדבים במועצה האזורית גולן

מאור זוהר

מנהל יחידת הבריאות במועצה האזורית גולן

כרמית רפאלי

רכזת מתנדבים במועצה המקומית קצרין

יעל אדרי ונועה יערי

מנהלות מרכזי ״חזקים ביחד״ קצרין וחיספין

שלום. שמי ורד משעלי ממושב שעל

אני בת 68 ומתנדבת בסניף גולן של האגודה למלחמה בסרטן כבר 8 שנים בערך. אני מתגוררת במושב כבר 45 שנה ושני ילדי גרים גם הם במושב. הרצון להתנדב באגודה עלה אצלי לאחר שחליתי בסרטן השד. למרות הקידמה ברפואה עדיין זו מחלה מפחידה ולפעמים גם סופנית. מתוך המקום הזה היה ועדיין קיים הצורך לעזור לאחרים שחולים לחיות באיכות חיים טובה ככל האפשר ליד המחלה ולהשאר בתקווה ובהחלמה. הסניף בגולן עבר כל מיני שינויים במהלך השנים כאשר החוגים לחולים ומחלימים תמיד נותנים מענה לחולים בזכות שתי מתנדבות שהתחילו איתי לפני 8 שנים. יעל אדרי ונועה יערי. גם אני עברתי שינויים עם הסניף ואני מתנדבת היום פחות ונשארת בעיקר כדי לתמוך במתנדבים האחרים בסניף ולשמור על הגחלת שלא תכבה.