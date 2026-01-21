ד"ר מרים אדלסון – יקירת הגולן

בטקס מרגש, בוועידת ה-IAC, הוענק אות "יקירת הגולן" לד"ר מרים אדלסון, על עשייה ציונית משמעותית במשך עשרות שנים, לצד בעלה המנוח

בתמונה: ד"ר אדלסון עם קלנר וזילברמן, בטקס ההוקרה

התרגשות גדולה נרשמה בסוף השבוע שעבר בכנס ה-IAC (Israeli American Council), כשראש המועצה האזורית גולן , אורי קלנר ומנכ"ל ומייסד "השומר החדש" ותושב הגולן, יואל זילברמן העניקו את אות "יקירת הגולן" לאשת העסקים הפילנתרופית, ד"ר מרים אדלסון, שכבר עשרות שנים פועלת רבות ותורמת רבות עם משפחתה למען מדינת ישראל ותושביה.

ה-IAC הוא ארגון הפועל לחיזוק הקשר בין מדינת ישראל ליהדות ארצות הברית ולקידום האינטרסים המשותפים של שתי הקהילות.

האות המיוחד הוענק בטקס מרגש בוועידה, כהוקרה על מאמציה האדירים ופועלה של ד"ר אדלסון ושל בעלה, איש העסקים שלדון אדלסון ז"ל, לקידום ההכרה של ארצות הברית במעמדו של הגולן, כחלק בלתי נפרד מריבונותה של מדינת ישראל.

האות "יקירת הגולן" מבטא הוקרה עמוקה על עשייתם הציונית המשמעותית ובעלת השפעה היסטורית של ד"ר מרים אדלסון ובעלה שלדון ז״ל.