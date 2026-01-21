חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

ד"ר מרים אדלסון – יקירת הגולן

בטקס מרגש, בוועידת ה-IAC, הוענק אות "יקירת הגולן" לד"ר מרים אדלסון, על עשייה ציונית משמעותית במשך עשרות שנים, לצד בעלה המנוח

בתמונה: ד"ר אדלסון עם קלנר וזילברמן, בטקס ההוקרה

התרגשות גדולה נרשמה בסוף השבוע שעבר בכנס ה-IAC (Israeli American Council), כשראש המועצה האזורית גולן , אורי קלנר ומנכ"ל ומייסד "השומר החדש" ותושב הגולן, יואל זילברמן העניקו את אות "יקירת הגולן" לאשת העסקים הפילנתרופית, ד"ר מרים אדלסון, שכבר עשרות שנים פועלת רבות ותורמת רבות עם משפחתה למען מדינת ישראל ותושביה.

ה-IAC הוא ארגון הפועל לחיזוק הקשר בין מדינת ישראל ליהדות ארצות הברית ולקידום האינטרסים המשותפים של שתי הקהילות.

האות המיוחד הוענק בטקס מרגש בוועידה, כהוקרה על מאמציה האדירים ופועלה של ד"ר אדלסון ושל בעלה, איש העסקים שלדון אדלסון ז"ל, לקידום ההכרה של ארצות הברית במעמדו של הגולן, כחלק בלתי נפרד מריבונותה של מדינת ישראל.

האות "יקירת הגולן" מבטא הוקרה עמוקה על עשייתם הציונית המשמעותית ובעלת השפעה היסטורית של ד"ר מרים אדלסון ובעלה שלדון ז״ל.

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

  • מפת הגולן

  • ברוהאוס הגולן

    לאחר שבירת הדאבל בוק של מבשלת הגולן זכתה במדליית כסף בתחרות בירה בינלאומית בגרמניה, עכשיו…

  • ארכיון הגולן

    "מדינה ללא ארכיון היא מדינה ללא היסטוריה ומדינה ללא היסטוריה היא מדינה שאין לה עתיד"…

כל הארועים

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Events for 1st ינואר
No Events
Events for 2nd ינואר
No Events
Events for 3rd ינואר
No Events
Events for 4th ינואר
No Events
Events for 5th ינואר
No Events
Events for 6th ינואר
No Events
Events for 7th ינואר
No Events
Events for 8th ינואר
No Events
Events for 9th ינואר
No Events
Events for 10th ינואר
No Events
Events for 11th ינואר
No Events
Events for 12th ינואר
No Events
Events for 13th ינואר
No Events
Events for 14th ינואר
No Events
Events for 15th ינואר
No Events
Events for 16th ינואר
No Events
Events for 17th ינואר
No Events
Events for 18th ינואר
No Events
Events for 19th ינואר
No Events
Events for 20th ינואר
No Events
Events for 21st ינואר
No Events
Events for 22nd ינואר
No Events
Events for 23rd ינואר
No Events
Events for 24th ינואר
No Events
Events for 25th ינואר
No Events
Events for 26th ינואר
No Events
Events for 27th ינואר
No Events
Events for 28th ינואר
No Events
Events for 29th ינואר
No Events
Events for 30th ינואר
No Events
Events for 31st ינואר
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!