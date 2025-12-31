דיפלומטיה בקצרין!

שגריר בוסניה והרצגובינה בישראל, דושקו קובצ'ביץ', הגיע השבוע לביקור בקצרין. השגריר התרשם עמוקות מהיישוב, הנהגתו, תנופת הפיתוח, הצמיחה והתרבות המקומית

השבוע, התארח בקצרין שגריר בוסניה והרצגובינה בישראל, דושקו קובצ'ביץ' שהגיע לראשונה לבירת הגולן. למרות שהותו בישראל מזה כשש שנים, עבור השגריר היה זה מפגש ראשון ובלתי אמצעי עם קצרין. השגריר הבוסני הביע התרשמות עמוקה מהיישוב, הנהגתו, תנופת הפיתוח, הצמיחה והתרבות המקומית.

במהלך ביקורו, סייר השגריר בקצרין העתיקה, ברחבי היישוב ואף התארח בלשכת ראש המועצה, יהודה דואה.

דואה הציג בפני השגריר את תמונת המצב ההיסטורית והאסטרטגית – ההתיישבות היהודית בקצרין ובגולן החלה כבר לפני אלפי שנים, הגולן הוא חלק מנחלת אבותינו, נכס התיישבותי, ביטחוני ואסטרטגי.

ראש המועצה, העניק לשגריר אבן מקצרין העתיקה, עדות היסטורית להתיישבות היהודית בקצרין והדגיש בפני השגריר את החשיבות שמדינות אירופה יכירו בריבונותה של ישראל בגולן, כפי שעשתה ארה"ב, מתוך הבנת המציאות בשטח.

ראש המועצה, יהודה דואה: "בשנה האחרונה, אנו פועלים רבות לביסוסה של קצרין בשיח הבין-לאומי. יש לכך חשיבות אסטרטגית ברמה המקומית וגם ברמה הלאומית. שמחתי לארח את שגריר בוסניה בישראל ולהציג בפניו את המציאות בבירת הגולן. המועצה המקומית קצרין תמשיך להוביל, לארח ולחזק את מעמדו של הגולן בזירה הבין-לאומית".