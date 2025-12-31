חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

דיפלומטיה בקצרין!

שגריר בוסניה והרצגובינה בישראל, דושקו קובצ'ביץ', הגיע השבוע לביקור בקצרין. השגריר התרשם עמוקות מהיישוב, הנהגתו, תנופת הפיתוח, הצמיחה והתרבות המקומית

השבוע, התארח בקצרין שגריר בוסניה והרצגובינה בישראל, דושקו קובצ'ביץ' שהגיע לראשונה לבירת הגולן. למרות שהותו בישראל מזה כשש שנים, עבור השגריר היה זה מפגש ראשון ובלתי אמצעי עם קצרין. השגריר הבוסני הביע התרשמות עמוקה מהיישוב, הנהגתו, תנופת הפיתוח, הצמיחה והתרבות המקומית.

במהלך ביקורו, סייר השגריר בקצרין העתיקה, ברחבי היישוב ואף התארח בלשכת ראש המועצה, יהודה דואה.

דואה הציג בפני השגריר את תמונת המצב ההיסטורית והאסטרטגית – ההתיישבות היהודית בקצרין ובגולן החלה כבר לפני אלפי שנים, הגולן הוא חלק מנחלת אבותינו, נכס התיישבותי, ביטחוני ואסטרטגי.

ראש המועצה, העניק לשגריר אבן מקצרין העתיקה, עדות היסטורית להתיישבות היהודית בקצרין והדגיש בפני השגריר את החשיבות שמדינות אירופה יכירו בריבונותה של ישראל בגולן, כפי שעשתה ארה"ב, מתוך הבנת המציאות בשטח.

ראש המועצה, יהודה דואה: "בשנה האחרונה, אנו פועלים רבות לביסוסה של קצרין בשיח הבין-לאומי. יש לכך חשיבות אסטרטגית ברמה המקומית וגם ברמה הלאומית. שמחתי לארח את שגריר בוסניה בישראל ולהציג בפניו את המציאות בבירת הגולן. המועצה המקומית קצרין תמשיך להוביל, לארח ולחזק את מעמדו של הגולן בזירה הבין-לאומית".

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

כל הארועים

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Events for 1st ינואר
No Events
Events for 2nd ינואר
No Events
Events for 3rd ינואר
No Events
Events for 4th ינואר
No Events
Events for 5th ינואר
No Events
Events for 6th ינואר
No Events
Events for 7th ינואר
No Events
Events for 8th ינואר
No Events
Events for 9th ינואר
No Events
Events for 10th ינואר
No Events
Events for 11th ינואר
No Events
Events for 12th ינואר
No Events
Events for 13th ינואר
No Events
Events for 14th ינואר
No Events
Events for 15th ינואר
No Events
Events for 16th ינואר
No Events
Events for 17th ינואר
No Events
Events for 18th ינואר
No Events
Events for 19th ינואר
No Events
Events for 20th ינואר
No Events
Events for 21st ינואר
No Events
Events for 22nd ינואר
No Events
Events for 23rd ינואר
No Events
Events for 24th ינואר
No Events
Events for 25th ינואר
No Events
Events for 26th ינואר
No Events
Events for 27th ינואר
No Events
Events for 28th ינואר
No Events
Events for 29th ינואר
No Events
Events for 30th ינואר
No Events
Events for 31st ינואר
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!