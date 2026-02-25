חיפוש

דוגמה חיובית

ספורטאית השבוע של מחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן היא אסאלא איוב אבו סאלח, מדריכת שחייה ועוד, בת 42 ממג'דל שאמס

אסאלא היא מדריכת שחייה, מדריכת התעמלות במים, מדריכת התעמלות מכשירים ומדריכת אופניים ואם זה לא מספיק אז היא גם שחיינית מאסטרס ומנהלת בעמותת "MA’AY SWIMMING" – מכבי רמת הגולן.

למה בחרת בענף זה?

"אני מדריכת שחייה כבר כשמונה שנים, עובדת ומדריכה ילדים בגילאים צעירים במכבי רמת הגולן.

"בחרתי להיות גם שחיינית מאסטרס, כדי לחוות מקרוב את התחושות והאתגרים שהשחיינים התחרותיים שלנו חווים – להיות במקומם, ללמוד דרך ההתנסות האישית וכך לקדם אותם טוב יותר ולהוות עבורם דוגמה חיובית.

"זו הייתה הסיבה המרכזית בתחילת הדרך. בהמשך, כשנכנסתי לעולם האימונים והתחרויות בליגה, גיליתי ענף מרתק ומאתגר. מאוד נהניתי מהתהליך – תהליך מעשיר, מאתגר ומשמעותי, שמשקף בצורה מדויקת את חוויית השחיינים שלנו, הן באימונים והן בתחרויות".

מה את עושה בימים אלו?

"אני מדריכת שחייה לילדים ולנשים בגילאים שונים בעמותת MA’AY" SWIMMING" – מכבי רמת הגולן.

"בנוסף, אני מתאמנת שלושה ימי שחייה בשבוע, עם מאמן נבחרת מכבי רמת הגולן, תיסיר אבו סאלח ועוד שלושה ימי אימון יבש".

מהן המטרות שלך לעתיד?

"המטרות שלי הן לקדם את ענף השחייה, לפתח ילדים ולהוביל אותם להפוך לשחיינים תחרותיים.

"במקביל, אני שואפת לשלב נשים בספורט הזה כדרך חיים ולאפשר להן להתקדם גם לקבוצת המאסטרס.

"בנוסף, להמשיך להתפתח כשחיינית תחרותית ולהגיע להישגים נוספים".

מהו המסר שלך לכולם?

"להאמין בעצמנו, להתמיד ולא לפחד מהדרך.

"שום דבר לא מגיע בקלות, אבל מי שמתמיד ומאמין – בסוף מגיע לאן שהוא רוצה להגיע".

תייסיר אבו-סלאח, מאמנה של אסאלא בנבחרת מכבי רמת הגולן בשחייה, מספר: "אסאלא עבדה קשה מאוד בתקופה האחרונה. במקביל לעבודה, החליטה שהיא רוצה להשתתף באליפות ישראל וסיימה במקום השלישי!. את כל זאת ועוד משלבת עם ניהול עמותת השחייה שלנו במג'דל שאמס. כל הכבוד לה על כך, על ההישגים האישיים שלה שהם כבוד לה וכמובן גם למועדון וגם כן לכל רמת הגולן".

מכאן, אנחנו מאחלים לאסאלא המון הצלחה בהמשך, ממחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן. עלי והצליחי 🙂

