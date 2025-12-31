בשורה לתושבי קצרין והגולן: מרכז טרם ראשון נפתח באיזור

המרכז מצוייד במכון רנטגן, בדיקות מעבדה מתקדמות, חדר הלם וחדר אשפוז יום. בעתיד יפתחו מרפאת מעקב אורתופדי, מרפאת מטיילים ושירותי דימות נוספים

"טרם-רפואה דחופה חנכה השבוע את המרכז הרפואי הראשון שלה בצפון הגליל ורמת הגולן, שישרת את תושבי קצרין, ישובי צפון הגולן, הגליל המזרחי ויישובי סובב כנרת, ויעניק שירותי רפואה דחופה מלאים לתושבים. "מרכז טרם בקצרין, שנפתח ברחוב שיאון 4, יהיה מצוייד במכון רנטגן ובשירותים רפואיים מתקדמים. הוא צפוי להפחית את הפניות לחדרי המיון בבית החולים באיזור ולקצר משמעותית את זמני ההמתנה לטיפול רפואי", אומר נתן אפלבאום, מנכ"ל טרם.

טרם-רפואה דחופה, המטפלת בכל שנה בכמיליון פניות בכל המרכזים לרפואה דחופה ברחבי הארץ, תעמיד לרשות כל מטופל צוות מקצועי וציוד רפואי מתקדם. את המרכז הרפואי ינהל יהודה קרוננברג, מנהל מחוז צפון של טרם-רפואה דחופה וד"ר ינון נחשון, המנהל הרפואי.

קרוננברג: "כל מטופל יוכל לגשת בקלות למידע הרפואי שלו בקישור אינטרנטי מאובטח, לרבות תוצאות בדיקות המעבדה, צילומי רנטגן ופיענוח, תוצאות הביקורים הקודמים והתיק הרפואי וזאת, כדי שיישמר הרצף הטיפולי בין טרם-רפואה דחופה ובין מרפאות הקהילה".

חדר הלם ואשפוז יום

אפלבאום: "החלטנו על פתיחת המרכז לרפואה דחופה, בשיתוף פעולה עם המועצות המקומיות של קצרין והגולן, לאחר שעלה צורך להנגיש מכון הדמיה ורנטגן ושירותי רפואה דחופה, בערבים ובסופי שבוע, עבור תושבי קצרין וכל יישובי הסביבה. מכון הרנטגן פתוח בימים ראשון עד חמישי, מהשעה 16:00 ועד 19:00 עבור הפניות קופות החולים וכן בשאר שעות הפתיחה של המרכז הרפואי, לטובת מבוטחי כל קופות החולים.

"בימים אלה, אנחנו מתאימים את המרכז על מנת להעניק טיפול מקצועי במתחם נעים, מעוצב ומצויד במיטב הציוד והטכנולוגיות ברפואה דחופה בקהילה".

המרכז החדש, ברחוב שיאון 4 בקצרין, יכלול בדיקות מעבדה מתקדמות, לרבות בדיקות דם מקיפות, בדיקות לבביות עם הציוד המתקדם ביותר בישראל, בדיקות לתפקודי כבד וכליות ובנוסף למכון רנטגן, גם חדר הלם וחדר אשפוז יום. המרכז יהיה פתוח בכל יום חול (ראשון עד חמישי) מ-19:00 ועד חצות, בימי שישי מ-14:00 עד חצות ובשבת מ-09:00 בבוקר ועד חצות.

המרכז בקצרין מצטרף ל-26 מרכזי הרפואה הדחופה של טרם-רפואה דחופה, הפרוסים מנהריה בצפון ועד אילת בדרום. טרם-רפואה דחופה מטפלת כל יום בכ-30% מכלל מקרי הרפואה הדחופה בישראל והיא הגוף הגדול והחשוב בישראל לרפואה דחופה בקהילה.

מרכז טרם-רפואה דחופה

רח׳ שיאון 4, קצרין

שעות פתיחה:

א'- ה' 19:00 עד חצות

שישי 14:00 עד חצות

שבת 9:00 בבוקר עד חצות

מכון הרנטגן שעות פתיחה:

בימים א'-ה' 16:00-19:00

יינתנו שירותי רנטגן בלבד בהתאם להסדר עם קופות החולים.

טרם מוקד מידע ארצי 1-599-520-520