בשורה לתושבי הצפון

במרכז לרפואה יועצת, של "כללית" בצפת, נפתח אשפוז יום חדש, המאפשר למטופלים לקבל טיפול רפואי מתקדם, תוך-ורידי, ללא צורך באשפוז בבית החולים

המרכז לרפואה יועצת בצפת, בהובלת מנהל המרכז, ד"ר ראשד אבו סאלח ומנהלת האחיות, נעמה שוורצמן, השיק שירות חדש שיביא לשינוי משמעותי בנגישות ובאיכות השירות הרפואי לתושבי האזור – טיפול תוך-ורידי במסגרת אשפוז יום. הטיפול מאפשר למטופלים לקבל טיפול רפואי מתקדם, ללא צורך באשפוז בבית החולים.

את השירות מנהל ד"ר נביה יוסף והשירות מיועד למטופלים אשר צריכים טיפולים בתחומים: מחלות ראומטולוגיות ואוטואימוניות, הזקוקים לטיפולים ולתרופות שונות, כמו תרופות ביולוגיות, בנוסף לטיפול לכאב, לעירויי מגנזיום תוך-ורדי ועוד.

הטיפול הרפואי הניתן ישירות לווריד של המטופל באמצעות עירוי. בעבר, הטיפולים היו מתבצעים רק בבתי חולים ותחת השגחה. כיום, עשרות שירותי רפואה שהיו ניתנים בבתי החולים בלבד מתפתחים בקהילה, תוך התאמת התשתיות בתחומים השונים, בפיקוח רפואי וסיעודי, ללא צורך בלינה באשפוז מלא. המטופל משתחרר לביתו כבר באותו היום.

מנהלת האחיות, נעמה שוורצמן: "אנחנו בונים מערך סיעודי ורפואי מקצועי, שיעניק תחושת ביטחון וטיפול מסור בכל שלב. המטופלים ייהנו מיחס אישי, תיאום מדויק עם הרופאים והמשך מעקב פרטני. בצפת, רפואה מתקדמת פוגשת קהילה".

סיכם מנהל המחוז, רפי ברום: "הקמת אשפוז יום בצפת היא בשורה של ממש. מדובר בצעד משמעותי שמאפשר לנו להעניק לתושבי האזור טיפול איכותי, יעיל ומציל חיים, מבלי לנתק אותם מסביבת חייהם הטבעית. זהו חלק מתפיסת עולם של רפואה נגישה וקהילתית".

