ברמה המקומית

השבוע, התארח בקצרין בירת הגולן יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות, חיים ביבס. הוא התרשם ממוכנות הרשות, מהפעילות בשטח והמענים שמספקת המועצה במגוון תחומים. יו"ר מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס: "העמידה האיתנה של קצרין תחת האיומים היא סמל לעוצמה של השלטון המקומי כולו".

ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה: "בימים מאתגרים אלו, השותפות והתמיכה של מרכז השלטון המקומי היא חשובה עוד יותר".

ביבס, שהגיע לביקור מקצועי, ביקר בחדר ההפעלה של קצרין שהגיע לביקור מקצועי.

במהלך הפגישה, הציג ראש המועצה, יהודה דואה ליו"ר השלטון המקומי את תמונת המצב הנוכחית בקצרין, את המענים המקומיים הניתנים לתושבים במגוון תחומים – בקהילה, בהסברה, בביטחון, במיגון, בחוסן ובשלל האתגרים, לצד הפתרונות.

כמו כן, נדונה סוגיית "מענקי החירום" לרשויות המקומיות, בכלל ולצפון, בפרט, עליה עמל השלטון המקומי בהובלת חיים ביבס בימים אלו.

כובד האחריות

חיים ביבס: "הגעתי לקצרין כדי לחזק את ידיהם של ראש המועצה וצוותי הרשות, שעושים כאן עבודה יוצאת דופן בשמירה על שגרת החירום והחוסן היישובי. הניהול המקצועי נותן לתושבים את הביטחון שהם כל כך זקוקים לו והעמידה האיתנה של קצרין תחת האיומים היא סמל לעוצמה של השלטון המקומי כולו בימים אלו.

"אנחנו מבינים היטב את כובד האחריות המונח על כתפי הרשות, במיוחד לאור האפשרות להרחבת המערכה והמשך הפעילות של צה"ל בגזרה. נמשיך לתמוך ולהעניק למועצת קצרין את כל המעטפת הנדרשת, כדי להבטיח שהיא ערוכה לכל תרחיש ושיש בידה את כל הכלים כדי להמשיך ולהוות חומת מגן עבור התושבים".

ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה: "אני מודה ליושב ראש מרכז השלטון המקומי, חברי, חיים ביבס, על הביקור החשוב ועל הגיבוי החד-משמעי. בימים מאתגרים אלו, השותפות והתמיכה של מרכז השלטון המקומי היא חשובה עוד יותר. נמשיך לפעול יחד מול כל הגורמים כדי לוודא שקצרין תקבל את מלוא המשאבים והתמיכה לחיזוקה וביסוסה".