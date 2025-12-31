חיפוש

ברוך הבא לקצרין – יו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה

יו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, ערך השבוע ביקור עבודה בקצרין. במוקד הביקור עמדו הצמיחה הדמוגרפית ואתגרי ההתיישבות. ראש המועצה, יהודה דואה: "מצאנו אצל יושב הראש אוזן קשבת לצרכים העולים מן השטח"

השבוע, הגיע לקצרין, לביקור עבודה מקצועי וחשוב יו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה. במרכזו של הביקור, שנערך בשיתוף המועצה האזורית גולן, עמדו הצמיחה הדמוגרפית של קצרין, אתגרי ההתיישבות והפתרונות אשר מובילות המועצות.

במרכז הסיור, שהובל על ידי ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה וראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, הוצגה ליו"ר הכנסת תנופת הפיתוח במיצג "רובע הנחלים" (12).

ראש המועצה והיזמים פרסו בפני היו"ר את נתוני הצמיחה הדמוגרפית בקצרין, תוך דיון מעמיק באתגרים הנלווים ובהזדמנויות הגדולות להמשך פיתוח הגולן. לאחר מכן, התקיימה ישיבת עבודה מקצועית לקידום נושאים אלו.

את הביקור חתמו המשתתפים במפגש מיוחד בקמפוס החינוך של מכללת תל חי. יו"ר הכנסת וראשי המועצות קיימו פאנל דמוקרטיה עם תלמידי שכבות י"א-י"ב מבית הספר 'דרכא' נופי גולן, שבו ניהלו שיח פתוח, שאלו שאלות וקיבלו תשובות.

יו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה: "אני מודה לראשי הרשויות של קצרין והגולן, יהודה דואה ואורי קלנר על המנהיגות החדשנית והרעננה שהם מביאים אתם, תוך שיתוף פעולה לרווחת תושבי שתי הרשויות, ולתושבים – על החוסן הלאומי שהפגינו במהלך המלחמה וכעת".

ראש המועצה, יהודה דואה: "שמחנו לארח היום את יו"ר הכנסת, ידיד אמת של קצרין והגולן. מצאנו אצל יושב הראש אוזן קשבת לצרכים העולים מן השטח ונכונות לסייע לנו באתגרים. טיפוח וחיזוק קשרי הממשל הוא כלי עבודה מרכזי עבורנו ואני בטוח שביקור זה, כמו ביקורים נוספים שאנו מקיימים, יסייעו לנו להמשיך להצמיח את קצרין קדימה".

