בית הרופאים – בגולן

הסטנדרט הגבוה הגיע לגולן ולא צריך יותר לנסוע רחוק. הסטנדרט הגבוה, זה שהתרגלנו לחפש רחוק, הגיע עכשיו קרוב לבית

בדרום הגולן, נפתח לאחרונה מיזם רפואי שמטלטל תפיסה ישנה. כבר לא צריך לנסוע 40 דקות מהבית, או למרכז הארץ, בשביל רפואה מתקדמת, טכנולוגיה רפואית חדשנית, או רופאים מהשורה הראשונה. הסטנדרט הגבוה, זה שהתרגלנו לחפש רחוק, הגיע עכשיו קרוב לבית.

מאחורי היוזמה עומדים שיר ויובל קרנר, זוג צעיר, הורים לארבעה ילדים, שניים מהם תאומים בני חודשים ספורים. שיר, בת קיבוץ אפיק, היא רופאת שיניים בהכשרתה, בעלת תואר ראשון בביולוגיה ותואר ראשון ושני במדעי הרפואה.

המשפחה שלה חיה ופועלת בגולן עד היום.

יובל, מהנדס מכונות בהכשרתו, מגיע מעולמות של ניהול פרויקטים מורכבים, תהליכים מדויקים וחשיבה מערכתית.

יחד הם הקימו את "בית הרופאים". מרכז רפואי חדש בדרום הגולן, שמבקש לשנות את חוקי המשחק.

אבל הסיפור שלהם לא התחיל ברפואה. עם פרוץ המלחמה הקימו השניים את פרויקט ההתנדבות "כתף לעוטף". מיזם אזרחי מרגש, שבמסגרתו רוהטו כ-200 בתים של משפחות שפונו מבתיהן. עשרות מתנדבים, חודשים של עבודה ותחושת שליחות עמוקה.

"אחרי שהפרויקט הסתיים, חיפשנו איך ממשיכים לייצר ערך", מספרת שיר.

"הבנו שההשפעה האמיתית שלנו יכולה להיות כאן, בפריפריה".

לא עוד מרפאה. מודל אחר לגמרי

הרעיון הראשוני היה להקים מרכז מתקדם לבריאות השן. מקום שמרכז את כל צורכי המטופל, תחת קורת גג אחת. בלי לרוץ בין מרפאות, בלי לוגיסטיקה מתישה, בלי נסיעות מיותרות, אבל מהר מאוד התמונה התרחבה.

"הבנו שהצורך גדול יותר", מספר יובל. "לא רק שיניים, אלא תפיסה של רפואה כוללת, איכותית ומדויקת, כזו שמכבדת את המטופל".

הרעיון למודל של "בית רופאים" עלה לראשונה מתוך שיח עם הנהגת קיבוץ אפיק, שזיהתה את הצורך הרפואי בקהילה ואת הפוטנציאל ליצירת מענה מקומי אמיתי.

מתוך החיבור הזה, בין צורך קהילתי, יוזמה מקומית ורצון להשפיע, נולד המודל, והלך והתגבש לכדי מרכז רפואי שמשרת לא רק את הקיבוץ, אלא את כל האזור.

בריאות השן כבסיס וסביבה הצטרפות של רופאים מתחומים שונים, לפי צורך אמתי שעולה מהקהילה. זה לא מודל פרימיום וזו גם לא רפואה בסיסית. זו רפואה איכותית, מקצועית, בגובה העיניים. בדיוק כמו במרכז הארץ וזה פה, בדרום הגולן.

למה דווקא כאן

הבחירה בדרום הגולן לא הייתה מקרית. זה הבית. זה החיבור האישי. זו הקהילה.

"יש כאן משהו שאין במקומות אחרים", אומרת שיר. "קהילתיות. היכרות אישית. תחושה שכל יוזמה באמת משנה".

הקהילה המקומית חיבקה את הרעיון מהרגע הראשון. פרגון, תמיכה, שיתופי פעולה והבנה עמוקה שיש כאן צורך אמתי.

כבר היום פועל במתחם מרכז מתקדם לבריאות השן, הכולל את כלל תחומי רפואת השיניים וההתמחויות הנדרשות, בטכנולוגיה מהמתקדמות בישראל. כאן, ליד הבית. הציוד הוא מהמתקדמים בארץ: סורק אינטרה-אורלי, מיקרוסקופ דנטלי ייעודי לאנדודונטיה, מכון צילומים, הכולל צילום פנורמי ו-CT.

לצד זה, פועלים גם שירותי אולטרא-סאונד היריון מהמתקדמים בעולם (שקיפות עורפית וסקירות), עם ציוד רפואי מהשורה הראשונה, תחום אסתטיקה רפואית, הכולל טיפולי הזרקה, אורתופדיה ורפואת עור.

"זה לא רק עניין של מכשור", מדגישה שיר. "זו תפיסה. של דיוק, של הקשבה, של טיפול שמותאם לאדם ולא להפך. הגישה היא תמיד לשים את המטופל במרכז".

צוות של 12 הרופאים נבחרים בקפידה. לא רק לפי ניסיון ותעודות, אלא גם לפי חיבור אנושי וערכים.

"אנחנו שולחים מטופלים לידיים שאנחנו סומכים עליהן בלב שלם", הם אומרים.

בנוסף, צוות "בית הרופאים" מלווה את המטופלים גם בכל נושא הביטוחים וההחזרים.

המרכז מטפל בבירוקרטיה מול חברות הביטוח והקופות ומוריד מהמטופל את ההתעסקות וכאבי הראש שמלווים לא פעם תהליכים רפואיים.

רפואה קהילתית. בלי לוותר על מקצועיות

אחד היתרונות הגדולים של המודל הוא הרצף הרפואי. הכול במקום אחד. מכירים אותך. זוכרים אותך. מלווים אותך.

"זה משנה לגמרי את החוויה", אומרת שיר. "כשיש קשר אישי וכשיש תיאום בין תחומים, הטיפול פשוט טוב יותר".

בעתיד הקרוב, צפויים להצטרף רופאים נוספים, בהתאם לצרכים שעולים מהשטח. לא לפי טרנדים. לפי קהילה.

מבט קדימה

בעוד שנה- שנתיים, שיר ויובל רוצים דבר אחד פשוט. שתושבי הגולן יגידו: "איזה מזל שזה אצלנו. פה בדרום הגולן. שזה קרוב. שזה שלנו. בית רופאים עם סטנדרט גבוה." כי לפעמים, הדבר הכי פורץ דרך, זה להבין שלא צריך לנסוע רחוק בשביל איכות. היא כבר כאן.

