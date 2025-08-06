בונים את העתיד של הגולן

אישור תקציב ותכנית אסטרטגית חדשה ב"מכון שמיר למחקר". מנכ"לית המכון, דינה גלעד: "מדובר בצעד חשוב לבניית עתידו של המכון כגוף מחקר מוביל במדינת ישראל וכעמוד תווך בפיתוחו המדעי, החקלאי והסביבתי של האזור"

הוועד המנהל של עמותת "מכון שמיר למחקר" קיים השבוע ישיבת הנהלה מיוחדת בקמפוס המכון בקצרין, שבמהלכה אושר התקציב החצי-שנתי לשנת 2025. התקציב החדש משקף עלייה של 10% ביחס לשנה הקודמת, ומבטא את המשך הצמיחה של המכון ואת המחויבות להעמקת ההשקעה במחקר יישומי, פיתוח תשתיות מתקדמות וקידום חדשנות אזורית. התקציב שם דגש גם על חיזוק שיתופי הפעולה עם האקדמיה, התעשייה, מערכת החינוך והקהילה המקומית.

במהלך הביקור, החלה עבודת גיבוש ראשונית לקראת בנייה של תכנית אסטרטגית לחמש השנים הקרובות. חברי ההנהלה קיימו דיון מעמיק בנוגע לאתגרים ולהזדמנויות העומדים בפני המכון, מתוך מטרה לעצב חזון ארוך טווח שיבסס את "מכון שמיר למחקר" כמוקד מוביל למחקר ופיתוח בצפון ובישראל כולה.

מנכ"לית המכון, דינה גלעד, בירכה על המעורבות הפעילה של חברי הוועד וציינה כי "מדובר בצעד חשוב לבניית עתידו של המכון כגוף מחקר מוביל במדינת ישראל וכעמוד תווך בפיתוחו המדעי, החקלאי והסביבתי של האזור."

