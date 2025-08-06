חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

בונים את העתיד של הגולן

אישור תקציב ותכנית אסטרטגית חדשה ב"מכון שמיר למחקר". מנכ"לית המכון, דינה גלעד: "מדובר בצעד חשוב לבניית עתידו של המכון כגוף מחקר מוביל במדינת ישראל וכעמוד תווך בפיתוחו המדעי, החקלאי והסביבתי של האזור"

הוועד המנהל של עמותת "מכון שמיר למחקר" קיים השבוע ישיבת הנהלה מיוחדת בקמפוס המכון בקצרין, שבמהלכה אושר התקציב החצי-שנתי לשנת 2025. התקציב החדש משקף עלייה של 10% ביחס לשנה הקודמת, ומבטא את המשך הצמיחה של המכון ואת המחויבות להעמקת ההשקעה במחקר יישומי, פיתוח תשתיות מתקדמות וקידום חדשנות אזורית. התקציב שם דגש גם על חיזוק שיתופי הפעולה עם האקדמיה, התעשייה, מערכת החינוך והקהילה המקומית.

במהלך הביקור, החלה עבודת גיבוש ראשונית לקראת בנייה של תכנית אסטרטגית לחמש השנים הקרובות. חברי ההנהלה קיימו דיון מעמיק בנוגע לאתגרים ולהזדמנויות העומדים בפני המכון, מתוך מטרה לעצב חזון ארוך טווח שיבסס את "מכון שמיר למחקר" כמוקד מוביל למחקר ופיתוח בצפון ובישראל כולה.

מנכ"לית המכון, דינה גלעד, בירכה על המעורבות הפעילה של חברי הוועד וציינה כי "מדובר בצעד חשוב לבניית עתידו של המכון כגוף מחקר מוביל במדינת ישראל וכעמוד תווך בפיתוחו המדעי, החקלאי והסביבתי של האזור."
 

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

כל הארועים

יולי

אוגוסט 2025

ספטמבר
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Events for 1st אוגוסט
No Events
Events for 2nd אוגוסט
No Events
Events for 3rd אוגוסט
No Events
Events for 4th אוגוסט
No Events
Events for 5th אוגוסט
No Events
Events for 6th אוגוסט
No Events
Events for 7th אוגוסט
No Events
Events for 8th אוגוסט
No Events
Events for 9th אוגוסט
No Events
Events for 10th אוגוסט
No Events
Events for 11th אוגוסט
No Events
Events for 12th אוגוסט
No Events
Events for 13th אוגוסט
No Events
Events for 14th אוגוסט
No Events
Events for 15th אוגוסט
No Events
Events for 16th אוגוסט
No Events
Events for 17th אוגוסט
No Events
Events for 18th אוגוסט
No Events
Events for 19th אוגוסט
No Events
Events for 20th אוגוסט
No Events
Events for 21st אוגוסט
No Events
Events for 22nd אוגוסט
No Events
Events for 23rd אוגוסט
No Events
Events for 24th אוגוסט
No Events
Events for 25th אוגוסט
No Events
Events for 26th אוגוסט
No Events
Events for 27th אוגוסט
No Events
Events for 28th אוגוסט
No Events
Events for 29th אוגוסט
No Events
Events for 30th אוגוסט
No Events
Events for 31st אוגוסט
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!