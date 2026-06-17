חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

ארבע הסכמות שיכולות לשנות חיים

לכבוד שבוע הספר בחרתי להמליץ לכם השבוע על הספר "ארבע ההסכמות" מאת דון מיגל רואיס ספר קטן ודק המבוסס על חוכמה עתיקה ומציע דרך פשוטה אך עוצמתית להשתחרר מאמונות מגבילות, מדפוסי חשיבה מעכבים ומסבל מיותר שאנחנו יוצרים לעצמנו

לפי ארבע הסכמות רוב הקשיים שאנו חווים בחיים אינם נובעים בהכרח מהמציאות עצמה, אלא מהסכמות פנימיות שאימצנו לאורך השנים. כבר בילדותנו למדנו מה מותר ומה אסור, מה מצופה מאיתנו, איך צריך להתנהג ומה לחשוב על עצמנו. עם הזמן ההסכמות הללו הפכו לחלק בלתי נפרד מאיתנו, גם כאשר הן כבר אינן משרתות אותנו. כדי להשתחרר מהכבלים הללו ולחיות חיים חופשיים, שלווים ומאושרים יותר, מציע רואיס בספרו לאמץ ארבע הסכמות חדשות.

ההסכמה הראשונה היא להיות ללא דופי בדיבורנו. המילים שלנו אינן דבר של מה בכך. הן יכולות לבנות או להרוס, לרפא או לפגוע. הספר מזכיר לנו להשתמש במילים ביושרה, באמת ובאהבה. להימנע מרכילות, מהשמצות ומדיבור פוגעני. כאשר אנחנו בוחרים לדבר בכבוד ובאחריות, אנחנו לא רק משפיעים על הסביבה שלנו אלא גם על עצמנו. למילים יש כוח, והן תמיד חוזרות אלינו בדרך זו או אחרת.

ההסכמה השנייה היא לא לקחת שום דבר באופן אישי. כמה פעמים נפגענו ממילה שנאמרה לנו, מביקורת שקיבלנו או ממבט שלא הבנו? רואיס מציע לראות את הדברים אחרת. לדבריו, מה שאנשים אחרים אומרים ועושים הוא בדרך כלל השתקפות של עולמם הפנימי, האמונות שלהם והחוויות שהם נושאים עמם. כאשר מפסיקים לפרש כל דבר כהתקפה אישית, משתחררים מעול כבד של כאב, עלבון ותסכול.

ההסכמה השלישית היא לא להניח הנחות. פעמים רבות אנחנו משלימים בעצמנו את החסר, מנחשים מה אחרים חושבים, מפרשים מצבים לפי החששות שלנו ויוצרים סיפורים שלמים בראש. התוצאה היא אי-הבנות, אכזבות ודרמות מיותרות. במקום זאת, רואיס מעודד אותנו לשאול שאלות, לבקש הבהרות ולהביע את הרצונות והצרכים שלנו בצורה ברורה. תקשורת פתוחה וישירה מאפשרת לנו לראות את המציאות כפי שהיא באמת.

ההסכמה הרביעית היא לעשות תמיד כמיטב יכולתנו. זו אולי ההסכמה המעשית ביותר, משום שהיא מחברת את כל האחרות לחיי היומיום. לעשות את המיטב אין פירושו להיות מושלמים. להפך. המשמעות היא לתת בכל רגע את מה שאנחנו מסוגלים לתת באותו זמן. יש ימים שבהם נוכל לעשות יותר ויש ימים שבהם פחות. כאשר אנחנו עושים כמיטב יכולתנו, בלי להלקות את עצמנו ובלי לשאוף לשלמות בלתי אפשרית, אנו משתחררים מרגשות אשם ומביקורת עצמית מתישה.

בסופו של דבר, "ארבע ההסכמות" הוא ספר שמציע דרך פשוטה אך עמוקה לחיים רגועים יותר. הוא מזכיר לנו שהחופש האמיתי מתחיל לא בשינוי העולם שסביבנו, אלא בשינוי ההסכמות שאנחנו מקיימים עם עצמנו. ארבעה עקרונות שיכולים לפתוח דלת לחיים של יותר מודעות, חופש ושלווה פנימית. ממליצה לכם לקרא ולקחת מהספר צידה טובה לדרך חיים.

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

כל הארועים

מאי

יוני 2026

יולי
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Events for 1st יוני
No Events
Events for 2nd יוני
No Events
Events for 3rd יוני
No Events
Events for 4th יוני
No Events
Events for 5th יוני
No Events
Events for 6th יוני
No Events
Events for 7th יוני
No Events
Events for 8th יוני
No Events
Events for 9th יוני
No Events
Events for 10th יוני
No Events
Events for 11th יוני
No Events
Events for 12th יוני
No Events
Events for 13th יוני
No Events
Events for 14th יוני
No Events
Events for 15th יוני
No Events
Events for 16th יוני
No Events
Events for 17th יוני
No Events
Events for 18th יוני
No Events
Events for 19th יוני
No Events
Events for 20th יוני
No Events
Events for 21st יוני
No Events
Events for 22nd יוני
No Events
Events for 23rd יוני
No Events
Events for 24th יוני
No Events
Events for 25th יוני
No Events
Events for 26th יוני
No Events
Events for 27th יוני
No Events
Events for 28th יוני
No Events
Events for 29th יוני
No Events
Events for 30th יוני
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!