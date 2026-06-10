אלופות

"בזלת" – קבוצת הכדורשת נשים מהגולן חזרה מטורניר באילת עם המקום הראשון, בטורניר מטעם "הליגה לידידות"

קבוצת הכדורשת "בזלת", יחד עם שחקניות חיזוק נוספות, ירדה לאילת לטורניר בן ארבעה ימים, מטעם "הליגה לידידות", בניהולה של ליאור גלוסקא.

לאחר טורניר מאורגן למופת, ומשחקים מאתגרים ומהנים, מול קבוצות מכל רחבי הארץ, הצליחה הקבוצה לזכות את המקום הראשון ולהניף את גביע הזהב.

לאחר הניצחון, היה זמן להירגע וליהנות מכל מה שיש לאילת להציע. הרי לא כל יום מגיעים מהגולן לאילת…

חברות הקבוצה הן כולן תושבות הגולן והיה חשוב להן לייצג את הגולן בכבוד, וכך עשו. הקבוצה פיזרה סביבה אווירה חיובית, עידוד לכולן ומורל גבוה. חברות הקבוצה: תמר לוין ונתלי ברנפלד – מקשת, עפרה שיר, גיתה קפלן והדר צוברי – מנטור, יעל בן ארי – ממיצר, שרית חדשי ועדי קרוב – מרמת מגשימים.

תמהיל נפלא ומאוחד של כל גווני הגולן, ממש כמו שאנחנו חיים כאן.

היציאה לטורניר התאפשרה בעזרת הספונסרית הנאמנה של הקבוצה, חברת "אנלייט", חברה ישראלית מובילה בתחום האנרגיה המתחדשת.

מקוות להמשיך ולייצג את הגולן בליגות וטורנירים נוספים.