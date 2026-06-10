TEDxNeveAtiv – כשסיפורים פוגשים את הפסגה

לראשונה בפסגה הכי גבוהה בישראל, יתקיים לראשונה אירוע "TEDxNeveAtiv" ויגיע לגבהים אחרים. הסיפורים שפוגשים את הקצה של גבול היכולת והעשייה

לראשונה בצפון ולראשונה בגולן – אירוע TED עולמי בהופעת בכורה. קבלת רישיון לכנס בינלאומי הינה הישג חסר תקדים לאזור ומביאה חשיפה משמעותית לשותפיו ולמשתתפיו, לצד מיצוב הגולן כחלק מהשיח הגלובלי של חדשנות, מצוינות והשפעה. "TEDxNeveAtiv" נולד מתוך חזון לחבר בין במה בין-לאומית של רעיונות פורצי דרך לבין הקהילה והנוף הייחודיים של הצפון והגולן. שלוש יזמיות גולניות משלבות פעולה יחד עם אתר החרמון, מוקד תיירותי מוביל בצפון ובגולן וצועדות להגשים שיא חדש. בפסגה הגבוהה ביותר בארץ, יתקיים לראשונה אירוע "TEDxNeveAtiv" ויגיע לגבהים אחרים. הסיפורים שפוגשים את הקצה של גבול היכולת והעשייה בהשתתפות אנשים הפורצים את הגבולות של עצמם.

קיום האירוע בפסגת החרמון, הנקודה הגבוהה ביותר במדינה, נובע לא רק מהלוקיישן, אלא מתפיסה של יצירת גובה מחשבתי מתוך הגובה הגיאוגרפי. התנתקות מהרעש לטובת בהירות, פרספקטיבה חדשה על עתיד, חדשנות וקהילה. האירוע המיוחד יעסוק בפסגות היכולת האנושית, בחדשנות וחוסן קהילתי של החברה ויתמקד בשלושה צירי תוכן מרכזיים: חוסן ורוח האדם, קהילה וחיבור מקומי, חדשנות ועתידנות בתחומי מדע, חקלאות וסביבה.

האירוע מתקיים מתוך מטרה לחזק יוזמות מקומיות, לצד היופי הנשגב מפסגת החרמון. בעלייה ברכבל יתגלו מרחבים ונופים, יחד עם פריחת האביב המאוחרת בחרמון. בסיום האירוע, תתקיים מסיבת קוקטייל מול השקיעה המרהיבה וחשוב להתלבש חם.

ראוי לבמה

באירוע ישתתפו שבעה דוברים מרתקים: ד"ר אילן קרואני, רופא וכירורג דרמטולוגי, שידבר על הביולוגיה של השגשוג וישלב עקרונות מהטבע בעולם הניהול; איילת הריס, ראשת אגף חברה וקהילה בתנועה הקיבוצית, שתציג את הטיפול העצמי ככלי ניהולי הכרחי למנהיגים; ד"ר מוטי צ'רטר, אקולוג ואורניתולוג, שיראה כיצד חיבור לטבע יוצר קהילה גלובלית; ליאת לכיש לוי, מנכ"לית סטארטאפ פודטק, שתדבר על כך שחדשנות אמיתית מחזירה אותנו לפשטות; שמרית ביינהורן, מנכ"לית ארגון "מעוז", שתחשוף את הכוח הבלתי נראה שמחזיק מערכות בזמן משבר; דרור תמיר, יזם ומייסד "חרגול", שייצג את החגב כפתרון עתידי לאתגרי המזון וליאת כהן רביב, יו"ר "מצפינים" ויזמת חינוכית, שתדבר על המעבר מציפייה לפעולה ויצירת חוסן קולקטיבי.

האירוע נולד מתוך חיבור עמוק למקום של שלוש היזמיות כולן מצפון הגולן – אורי קליפר, אלה שלומקוביץ וחגית לרר, שחיות את הצפון יום-יום, מאמינות שהגולן ראוי לבמה עולמית, לא רק כנוף עוצמתי, אלא כמרחב של רעיונות, חוסן וחדשנות. בחזונן, פשוט להציב את האזור בפסגת השיח וליצור אירוע שמייצר השפעה אמיתית.

לשלוש היזמיות חבר מנכ"ל "דייל קארנגי", גלעד ניומן, מדריך ומאמן בכיר בעמידה מול קהל בארץ ובחו"ל ומלווה בשנים האחרונות מנכ"לים ודוברים באירועי TEDx. גלעד גם מדריך בחברות ובארגונים בתחומי פיתוח מנהיגות למנהלים, תקשורת בין אישית ומכירות.

זרוע חמישית וחשובה היא סמנכ"לית השיווק ודוברת אתר החרמון, מיקי ענבר, שמזהה פוטנציאל באירועי שיא צפוניים-גולניים ומיד נרתמת לתמוך ולספק אכסנייה, יחד עם הנהלת אתר החרמון. כל זה מתאפשר בתמיכת המועצה האזורית גולן ו"רוח הגליל", מיסודה של רעיה שטראוס, שמהרגע הראשון זיהו את חשיבות האירוע לחיזוק הצפון ולמיצוב הגולן. הליווי, האמונה והשותפות של רעיה שטראוס, "רוח הגליל" והמועצה האזורית גולן מאפשרים לנו לקחת את החזון הזה צעד קדימה ולהפוך אותו למציאות.

עוצמה נשית

בראש היוזמה לקיום האירוע עומדת אורי קליפר, מנווה אטי"ב, בעלת רישיון הטד הראשון בגולן, יזמת חברתית, הבעלים של פרויקט תיירות נווה אטי"ב, בעלת סוכנות שיווק "דאז מרקטינג", סופרת ומאיירת. אורי סובלת ממחלת קרוהן, אוטיסטית ו-ADHD, אשר לא נותנת לאלו להשפיע עליה ועל הרצון שלה להפוך למיליארדרית לפני גיל 40 ולשנות את העולם.

יחד אתה, אלה שלומקוביץ, מקיבוץ אל-רום, מלווה אסטרטגית ומפתחת תוכניות אסטרטגיות לארגונים, רשויות ומשרדי ממשלה. אלה היא חברת מליאת המועצה והנהלת המועצה האזורית גולן, מומחית בפיתוח תוכן וליווי מרצים, מרצה בגפ"ן, בצה"ל ובמגוון ארגונים בנושאי חברה, כלכלה וחינוך. אימא לארבעה מופלאים, אשת רוח ותוכן ומאמינה שאנחנו השינוי בכל מקום שנרצה לראות אותו.

חגית לרר, מנוה אטי"ב, יזמית תרבות מהגולן, אימא לשלוש בנות מופלאות. מביתה שבנווה אטי"ב יוצרת ומובילה פסטיבלים ואירועי ענק המחברים בין אנשים, מקום וטעמים. כבעלת "עדן אירועים" וכשגרירת יין, היא פועלת להפוך את הגולן לבמה חיה של תרבות, קולינריה ויצירה. חגית מאמינה בכוח של יוזמה מקומית לייצר השראה ולהגשים חלומות.

אורי קליפר מספרת שעברה לנווה אטי"ב חודש לפני המלחמה, יחד עם בעלה. אחרי שרצו לעשות רילוקיישן לחו"ל, מצאו את חו"ל בארץ. בעיקר מתוך תחושת ציונות אותה חיזקה המלחמה.

"בתחילת ימי המלחמה", מספרת אורי, "בעלי נכנס לכיתת הכוננות ואני התחלתי להתנדב, בהתחלה יחד עם חגית בבישולים לחיילים. לאחר מכן, נכנסתי לנהל את החינוך הבלתי פורמלי במושב במשך שנה ואז הבנתי שהמלחמה היא כרגע לטווח הארוך והעסקים קורסים. כבעלת סוכנות שיווק וידע בשיווק דיגיטלי לתיירות, הבנתי שאני יכולה לעזור והרמתי את 'תיירות נווה אטי"ב', פרויקט התנדבותי בהשקעה רחבה של כ-100,000 ש"ח, שעד היום מפרסם מעל 100 עסקי תיירות בצפון הגולן בחינם".

מהרגע שעברה אורי לגולן והמלחמה חידדה זאת, הבינה שהיא לא עציץ וברצונה לשנות. השתתפה בשיתופי ציבור של המועצה ולקחה חלק פעיל בתוכניות שנבנו לגולן בתחומי התרבות והכלכלה. לשמחתה, גם התקבלתי לוועדת התיירות של המועצה, שמתאספת אחת לשלושה חודשים.

במקביל, התמזל מזלה והוזמנה להיות שגרירה באירוע טד ביפו ולאחר שהייתה שגרירה וגילתה כמה עוצמות יש באירוע טד, החליטה אורי להגיש מועמדות לטד לקבלת רישיון ראשון בגולן.

לאחר חצי שנה קשה, עם הרבה פינג פונג והרבה בירוקרטיה, טד העולמית אישרו את הרישיון של אורי לטובת "TEDxNeveAtiv", שהוא בעצם הרישיון הראשון אי פעם שטד נתנה לרמת הגולן.

אירוע מכונן

החזון של אורי הוא לחשוף את צפון הגולן היפהפה כמוקד תרבות, יזמות, חקלאות, חינוך – כל הדברים הטובים שיש בגולן (שמאוד מתכתבים עם העקרונות של טד). מבחינתה, האירוע הקרוב הוא אירוע מכונן וראשון מסוגו שיחולל שינוי ותפנית ביחס הבין-לאומי לגולן. בנוסף, אורי מתעתדת לטוס באוקטובר לכנס טד בין-לאומי באוסטריה, שם תזכה להגדלת הרישיון שלה, כך שבשנה הבאה תוכל לקיים אירוע "TEDxNeveAtiv" לאלפי אנשים, אחת לשנה, אירוע שמבחינתה יהווה מוקד עלייה לרגל לקהל ישראלי ובין-לאומי.

עומד להיות מפגש פסגה שיהפוך למסורת שנתית.