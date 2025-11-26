חיפוש

Naot (טבע נאות) משיקה את מרכז המבקרים המחודש בנאות מרדכי

ומזמינה את הציבור:walk wonderful , צעדו ותמכו בצפון!

משפחת לקס, הבעלים של חברת Naot, החברה הגדולה בישראל ואחת מהחברות המובילות בעולם בתחום ייצור ושיווק נעלי נוחות, הגיעו מארה"ב לרגל פתיחת מרכז המבקרים החדש בקיבוץ נאות מרדכי.

במעמד הטקס המרגש השתתפה משפחת לקס – בעלי החברה: סטיב, המכהן גם כיו"ר, סוזן, ובתם איילת – המשמשת גם כמנכ"לית Naot ארה"ב. עוד נכחו אסף בן דב, מנכ"ל Naot הגלובלי, ירון בוגנים, מנכ"ל נאות ישראל, יונה פרטוק יו"ר מרחב גליל עליון בהסתדרות זאביק זוילי, מ"מ ראש עריית שמונה ואילן (אינג'י) שוורץ, יו"ר קיבוץ נאות.

השקת מרכז המבקרים לאחר שנסגר ונפתח מחדש אחרי שיפוץ. הביקור במרכז ובמפעל מציע סיורים חווייתיים לכל המשפחה, המאפשרים לגלות מקרוב את סיפורו המיוחד והמרגש של מותג כחול-לבן הפועל מעל 80 שנה, האנשים שמאחוריו ותהליך היצירה הייחודי של הנעליים.

סטיב לקס, הבעלים של חברת Naot: "אנו נרגשים להשיק את מרכז המבקרים ומזמינים את כולם לבוא לטייל באזור וליהנות מיופיו. הפתיחה שלנו היא חלק בלתי נפרד מהמסע הלאומי לשיקום, לאור העובדה שעדיין כ-40% מהעסקים בצפון לא פתחו את שעריהם מחדש. המונח walk wonderful, שאנו מובילים, מדגיש את השילוב ההרמוני של נוחות, אופנתיות וצמיחה עסקית, וכעת גם את מחויבותנו לסייע בשיקום הצפון".

