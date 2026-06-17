תחזית אסטרולוגית שבועית 19-25.6.2026

ראשון עד שלישי: יש הבדל גדול בדרך בה אתם תופסים את עצמכם ובין הצורה בה רואים אתכם האחרים. בעיקרון, אתם רודפים אחרי האהבה והיא בורחת מכם. כדאי להרפות. כרגע לא ברור אם מושא ההערצה שלכם מצדיק את המאמץ והמשאבים המושקעים בכיוון. הימנעו מפעולות של הרס עצמי או כאלה שמורידות את הדימוי העצמי שלכם. אתם זקוקים למקום שקט השופע אנרגיות חיוביות.

רביעי עד שבת: מילת המפתח לפרק זמן זה היא יוזמה. אתם צריכים לעבוד על דימוי עצמי ואסרטיביות וכמו כן ללמוד מודעות. למעשה אתם נמצאים בקונפליקט פנימי ולא ממש מוצאים את המוטיבציה הדרושה כדי להתקדם. עבודה וקריירה הם שני נושאים שעומדים על סדר היום. עד שלא תתאפסו על העניינים האלה, לא יהיה לכם שקט.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן מאתגר. יש רגעים לא קלים אבל סך הכול אתם מתמודדים יפה. אל תפחדו להתמודד עם קשיים. התחלה של קשר רומנטי גורמת לכם להתרגשות ודפיקות לב. בא לכם לחגוג ולהיות באווירה שובבה. ביחד עם זאת, כדאי שתבדקו את סוג הקשר והאם זה באמת מתאים לכם לאורך זמן. הפתעה מסתורית תביא לכם תועלת רבה.

רביעי עד שבת: אתם מתביישים להודות שיש לכם בעיה מסוימת הדורשת טיפול. יהיה קצת מסובך להתמודד לבד עם העניין ורצוי להיעזר בחבר/ה קרובים על מנת לצאת מהמקום הלא בריא, מבחינה רגשית, שנכנסתם לתוכו. קודם כול, תפסיקו להעביר על עצמכם ביקורת ותלמדו לפרגן לעצמכם. אחרי כן, החליטו על תוכנית פעולה. הרפתקנות אינה מלה גסה ובלבד שאינכם נוטלים סיכונים מיותרים.

ראשון עד שלישי: צפויים שינויים בבית אשר עלולים לגרור אתכם להוצאות לא צפויות ולא מתוכננות שיגררו אתכם למצבים לא נעימים. נושא הזוגיות מקבל ממדים משמעתיים מאשר בעבר ויתכן שהיוזמה למיסוד קשר, לפחות מבחינה רגשית, יבוא מכם. חשוב לדבר בפתיחות ובגילוי לב בעניין זה כדי לא לבנות ציפיות לא ריאליסטיות שיפגעו בצד השני. הפיוס שאתם משליטים בין יריבים תורם להאדרת שימכם.

רביעי עד שבת: חבל שאתם מתייסרים ומתלבטים בנושאים עליהם צריך לקבל החלטות חשובות. ממילא זה לא הזמן המתאים. דחו חתימת חוזים וכן כול מה שקשור לניירת. העובדה שאתם יכולים לעמוד על דעתכם מול אנשים אחרים, אינה נראית כעת כאופציה ממשית אולם זה בדיוק מה שאתם צריכים לעשות. סמכו על האינטואיציה יותר מאשר על דעתם של מומחים.

ראשון עד שלישי: באופן טבעי וכמעט מובן מאליו, נראה לכם שמזל והצלחה הם עניין שאו טו טו מתרחש. אל תיקחו את הדברים בפשטנות יתרה כי אתם עלולים להתאכזב. השאפתנות שלכם היא בהחלט במקומה. בתחום הרומנטי אתם מסוגלים להרבה יותר ממה שאתם עושים כעת אבל עליכם למצוא את הדרך הנכונה לבצע את המהלכים הדרושים להגשמת המטרה.

רביעי עד שבת: הצעה לבילוי משותף יורדת מהפרק לאחר שאתם מגלים מידע חיוני ומפתיע לגבי אדם שאמור להיות מעורב בעניין. התחושה מתסכלת אולם עוברת די מהר. יש לכם נכונות לפתוח דף חדש וחבל להתעכב על מה שמבחינתכם הוא בזבוז זמן לריק. האווירה בבית נעימה. צפויים שינויים ונסיעות הקשורות לבני המשפחה הצעירים דווקא.

ראשון עד שלישי: התחדשות פיסית מאפיינת פרק זמן זה. אתם מגיעים לשיאים מבחינת ההספקים ואת מרבית תשומת הלב אתם משקיעים דווקא בתחום הזוגי והמשפחתי. מי שפנוי יעסוק בחיפושים אחר הנפש התאומה. רבים הסיכויים להצלחה המסתמנת באופק אם כי חשוב לזכור שלא בכל מחיר. יש להעדיף אנרגיות יציבות וממוסדות על-פני הרפתקאות ופיתויים.

רביעי עד שבת: אתם עובדים קשה מאוד ומצפים לקבל מחמאות והערכה. הצורך שלכם להתמקד בקריירה ולהצדיק קידום מקצועי ואף העלאה במשכורת, תלוי בהרבה גורמים, כך שכדאי שתיקחו בחשבון שאתם עלולים להתאכזב. לפחות בשלב הקרוב הנראה לעין. יש לגלות עוצמה פנימית ולהתמיד. אתם זקוקים לשינוי רוחני המדגיש את הצורך להתבוננות פנימית.

ראשון עד שלישי: מצב הרוח משתפר מרגע לרגע. מעורבות כלכלית עם אדם קרוב עשויה להוות הצלחה עסקית ממשית. אל תהיו שאננים ואל תסמכו על אחרים שיעשו עבורכם את העבודה השחורה. בדקו הכול וקראו גם את האותיות קטנות בכל נייר שאתם מתכוננים לחתום עליו. לא שמישהו מתכנן לסדר אתכם אבל תקלות ואי הבנות עלולות לקרות.

רביעי עד שבת: כל מעשיכם מיועדים לתת ביטוי לרגשות שיש לכם בפנים, אבל איך שהוא, הדברים לא יוצאים כפי שתכננתם. הבחירה בידכם: להמשיך לפעול, להתלונן ולרטון או 'לפתוח את הקלפים'. באמת נראה הגיע הזמן לבצע שינוי משמעותי ואז תיווכחו כי החששות שלכם מיותרים והתגובות שתקבלו תהינה חיוביות. דרושה פריצת דרך שתתבצע בסגנון סוחף, פורץ וכובש.

ראשון עד שלישי: זה פרק זמן של חוסר שקט. קשה לכם להכניס את עצמכם למשמעת ולתפקד במסגרת השעות הרגילות, כמו כל אחד אחר. מצאו את הזמנים המתאימים לכם להשלים את המחויבויות שלכם בלי להשוות את עצמכם לאנשים אחרים. אתם פשוט שונים וזהו זה. הגיע הזמן לקבל זאת בלי לייסר את עצמכם ולשחזר חוויות מהעבר. אל תנסו להילחם ברגשותיכם, להיפך, לכו איתם עד הסוף.

רביעי עד שבת: קשה לכם מאוד לקבל תכתיבים מאנשים שאיתם אתם עובדים. יחד עם זאת, מישהו צריך לתת את הטון ופעמים רבות, אתם מעדיפים לקחת עמדה של 'ראש קטן' כדי לא לשאת באחריות לתוצאות שנראות לכם לא בטוחות. כידוע לכם, אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אל תתאמצו יותר מידי להיות מה שאתם לא.

ראשון עד שלישי: אתגרים חדשים עולם על הפרק. משימה שכבר מזמן תכננתם לבצע, מגיעה לידי סיומה המוצלח. נסיעה מתוכננת שבה ניתן לשלב עסקים עם הנאות צפויה לצאת אל הפועל. משהו שניסיתם להסתיר זמן רב – מתגלה! האמת שהסתתרה מתחת לפני השטח אינה גורמת לריקושטים חזקים כפי שחששתם. כדאי ללמוד לקח ולהסיק מסקנות. אל תחושו מבוכה בשל האנרגיה הרומנטית שקפצה עליכם לאחרונה.

רביעי עד שבת: אלה ימים של אופטימיות. תקשורת מצוינת מביאה הצלחה בכל התחומים. היו נכונים לשינויים של הרגע האחרון גם בעניינים שנראו לכם סגורים וחתומים. זה לא זמן לשבת בחיבוק ידיים. לא צריך לרוץ קדימה בריצת מרתון אבל חשוב להקפיד להתקדם בכיוון המטרות שקבעתם לעצמכם. אתם זקוקים לניתוק מהשפעות קודמות אשר יעניק לכם הליכה אל עתיד טוב יותר.

ראשון עד שלישי: שיחה אישית עם אדם קרוב תעלה על פני השטח אירוע מהעבר, עליו יש לכם עדיין חילוקי דעות. עדיף לא לנבור במה שהיה אלא להתרכז בהווה. זה פרק זמן מתאים לסידור הבית והמשרד. הצורך להתארגן הוא פיסי וגם נפשי- רגשי. על מנת לעשות סדר בדברים עליכם לגלות חוש ארגון וליישם אותו בצורה תכליתית. רמז מסתורי מכוון אתכם אל דבר כלשהו שאינכם מודעים לו או אל מזל לא צפוי.

רביעי עד שבת: מישהו נבוך מאוד לאחר שהתנהגותכם מפתיעה אותו. אתם לא חייבים להתנצל אבל בהחלט יש חובה מוסרית להסביר את משמעות ההתנהלות לאנשים קרובים שיש להם מינימום של ציפיות מכם. האמת היא שבזמן האחרון די סיבכתם את עצמכם והפתרון אינו קל. עליכם להחליט אם להמשיך 'לרקוד על שתי חתונות' או למצוא פתרון שישביע את הזאב ויותיר את הכבש בשלמותו.

ראשון עד שלישי: הצורך להשתחרר מתלות רגשית וכלכלית מנהל אתכם בפרק הזמן הזה. אתם עלולים להיקלע לעימותים. מתחשק לכם לנער מישהו קרוב ולהבהיר שאינכם זקוקים לו/ה כדי לתת לכם הוראות הפעלה. הגיע הזמן לכונן מערכת חוקים חדשה בסגנון: 'חיה ותן לחיות'. יש לכם את הזכות המלאה לדרוש זאת ולעמוד על שלכם. שאפתנות בנתיב הקריירה תשפיע לטובה גם על שאר התחומים.

רביעי עד שבת: צפוי פרק זמן שקט. סוף סוף תחושה של שלווה. אתם משקיעים הרבה אנרגיה בנושא הזוגיות ובהחלט יש תוצאות בשטח. הפתיחות והקלילות בה אתם מתייחסים לאירועים מביאה לשינוי גם אצל אנשים אחרים שאיתם אתם באים במגע. מקומכם במערכת המשפחתית הרחבה מתבסס לאחר שיזמתם פעולה לאיחוד וקירוב לבבות.

ראשון עד שלישי: עדיין קשה לכם להשתחרר לגמרי מהרגשה של בדידות למרות שאתם מוקפים אנשים. האבסורד הוא שלמרות ההצלחה על פני השטח, אתם מרגישים לגמרי לבד עם עצמכם. זה פרק זמן מתאים להשקיע בתכנון העתיד ולגבש תוכנית פעולה כללית לתקופה הקרובה. חידוש קשר עם מישהו שקשור לעבר הרחוק שלכם עשוי להיות המפתח.

רביעי עד שבת: אירועים בעלי משמעות רוחנית יתרחשו בימים אלה. אלמנטים אלה מגיעים כדי לבשר על פתיחת תהליך שיוביל אתכם למקום טוב יותר מבחינה אישית ומודעת. למרות הנטייה הרציונאלית שבאה לידי ביטוי ביום יום שלכם, אל תחפשו הסבר לכל דבר. קבלו את הדברים כמו שהם ואל תשקעו בהסברים מסובכים לגבי משמעותם הנסתרת. תשואות ושבחים יפנו את תשומת ליבכם אל האנשים הנכונים.

ראשון עד שלישי: ימים חביבים למדי עוברים עליכם. קחו לכם כמה שעות זמינות לבילוי רומנטי שדרוש לכם כמו אוויר לנשימה. היצירתיות שלכם תעזור לכם למצוא את הדרך לרגעי החסד. בקשר לעבודה ? שלא כהרגלכם גלו יותר אסרטיביות והשמיעו את קולכם ברמה- יהיה מי שיקשיב. אל תחושו רגשי אשם בשל שאיפתכם לזכות בהגנה ובביטחון.

רביעי עד שבת: זה פרק זמן טוב. חיי החברה שלכם מתאוששים בקצב מרשים. לעיתים נראה שיש לכם הגנה משמיים. ככה זה בענייני הלב. אתם מקבלים הצעות מפתות רבות. צפויה פעילות אינטנסיבית בתחום האישי והרומנטי וגם מבחינת חברים שמחפשים את קרבתכם. שפע ההצעות הוא בהחלט יותר מידי לשבוע אחד. דחו כמה דברים לשבוע הבא.