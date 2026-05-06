תחזית אסטרולוגית שבועית 8-14.5.2026

ראשון עד שלישי: בהפתעה גמורה מתקבלות חדשות טובות שמעלות לכם את המורל. אתם נהנים מהזוגיות שלכם, אם כי לא תמיד משקיעים די הצורך. אם אין לכם קשר, זה עיתוי מתאים לנסות מפגש עם מישהו חדש. הראש פתוח לכיוון של קטעים הרפתקניים, מה שלא קורה לכם לעיתים קרובות מידי לאחרונה, למרות שאי אפשר להגדיר אתכם כשמרנים.

רביעי עד שבת: אתם קצת מתוסכלים בגלל מישהו שקרוב אליכם ביותר. ציפיות, ציפיות. אינכם קוראים נכון את המפה. נשלחים אליכם מסרים מאוד ברורים וממוקדים. אל תחפשו משמעויות נסתרות- הן פשוט לא קיימות. כאשר אנשים מחצינים התנהגות אדישה, זה לא אומר שהם משחקים אותה קשים להשגה. הם פשוט לא מעוניינים. אם החלטתם לקחת שותפים לחייכם, זה עדיין לא אומר שאתם צריכים לוותר על חופש הפעולה שלכם ועל ייחודיותכם.

ראשון עד שלישי: בתחום שבינו לבינה, השתדלות הינה רק חלק מהעניין. למרות שאתם באמת מנסים, לא ממש הולך לכם ומדובר בעיקר בזוגיות. המסרים הכפולים והאיטיות לא עוזרים לכם. מישהו בצד השני של המתרס רוצה התחייבות. כדאי שתתבגרו ותחליטו מה אתם רוצים בשלב זה של חייכם, בלי להוציא את כל האחרים מדעתם. אל תדחו. עשו זאת כבר עתה.

רביעי עד שבת: תחושת בדידות משתלטת עליכם למרות שאתם מוקפים חברים. גם אם נדמה לכם שאין להאמין לאף אחד, הרי שאתם נוכחים לדעת שיש לכם הרבה סיבות להיות שמחים במצבכם החברתי. נראה שאתם פשוט עייפים מידי, לכן, קחו את הזמן למנוחה. ההישגים יתחילו לזרום אליכם החל מן הרגע בו תרככו את עמדתכם ותתחברו עם הפן הרגיש באישיותכם. בסוף השבוע תהיה לכם הזדמנות לבלות ולהשתולל.

ראשון עד שלישי: אתם מסיימים פרויקט חשוב ומוצלח ומתחילים לחשוב על הבא אחריו. בני הזוג מעוררים שאלות שלא חשבתם עליהן עד עכשיו. מישהו שבשמו מופיעה האות א' מאכזב במקום בו ציפיתם שינהג כמו חבר של ממש. מישהו ינסה לצנן את התלהבותכם ממכר חדש. לאחר שיסיים את רכילויותיו, כדאי שתבררו את ההיסטוריה שהייתה לו עם האיש הזה או עם אנשים הקשורים בו.

רביעי עד שבת: עליכם להשתמש קצת יותר באינטואיציה ופחות ב-'היגיון'. לא תצליחו להבין את מי שלא הבנתם עד עכשיו. חוש ה-'צדק' האבסולוטי, המפותח בהגזמה, של בן/ת הזוג שלכם, פועל בכיוונים שאתם לא רואים בכלל כאופציה. נסו לזרום עם מה שקורה מסביב בלי לנתח את התוצאות ואת המשמעות הנסתרת. יש לכם יכולת מדהימה לשרוד ולהתחדש, אל תחששו מפני שינויים.

ראשון עד שלישי: זה זמן מתאים לרומנטיקה ואפילו לפגישות עיוורות. האצילות המהדהדת וכושר המנהיגות שלכם, יכולים להוציא אתכם מכל צרה שתסתבכו בה. צפו להפתעה בעבודה. מישהו שבשמו מופיעה האות למד יפתיע אתכם ביחס חם במיוחד. גם לעצמאים שביניכם כדאי להציץ השבוע במדור דרושים. צפויות הצעות שמן הראוי לשקול אותן בכובד ראש.

רביעי עד שבת: צאו מאחורי המגננות שהקמתם סביבכם. הניחו לבני הזוג את המרחב לו הם זקוקים. אפשר לאהוב מבלי לחנוק זה את זו ולהיפך. תנו צ'אנס לאדם אוהב לגרום לכם נחת ולפנק אתכם. אם תאפשרו לעצמכם לאבד קצת את הראש תגלו שיש לעולם הרבה מאוד מה להציע לכם בתחום הרגשי. זה לא הזמן לחשוב על נושאים הקשורים לעבודה. תמחקו את התחום הזה מהתודעה.

ראשון עד שלישי: אתם מרגישים נפלא מבחינה גופנית ונפשית. צפויה נסיעה שבסופה תקבלו בשורה משמחת. המצב בתחום החברתי משופר. מישהו שבשמו מופיעה האות ר' מודיע על אירוע שישפיע על התחום הרומנטי. הזדמנות חדשה צצה כאילו מאי שם ונופלת לכם בדיוק כמו החלק היחיד החסר בפאזל גדול. טיפוס קנאי שאינו מתלהב מהצלחתכם, ינסה להעניק לה פרשנות עקומה. גם אם הוא מרעיל את האווירה, כדאי שתעקפו אותו ותמשיכו כרגיל.

רביעי עד שבת: גישה קיצונית לא תביא את התוצאה לה קיוויתם. יש מי שמגיב בקיצוניות להתפתחויות. אין סיבה לדאגה. תוכלו להסתדר מצוין גם בלי שמישהו יחלק לכם אישורים וציונים על תפקודכם. ההיפך הוא הנכון. הקפידו על שמירת עצמאות ומרחב פעולה בכל מחיר. נטרול פחדים הכרחי להמשך הדרך. בכל הנוגע לתחום שבינו לבינה תצטרכו ללמוד כיצד ליהנות מבלי לתכנן תוכניות לטווח הרחוק.

ראשון עד שלישי: מישהו מנסה להשתלט עליכם וזה גורם לכם להרגשה רעה. צפויים עימותים. גם בתחום הזוגי אתם חשים לחוצים. כדאי לבדוק אם זה אמיתי. המצב לא פשוט והפתרון נתון לשיקולכם. לא בטוח ששיחה תעזור כאן. אם המכשול הניצב בדרככם קשור בקמצנותו של מישהו, כדאי שתברחו על נפשכם. כדאי לרסן את הספונטאניות שכה אופיינית לכם לאחרונה ולהפעיל את ההיגיון שעות נוספות.

רביעי עד שבת: נראה כי אתם מוטרדים מכך שהניסיונות לחסוך כמה שיותר מזומנים למטרה חשובה, לא עולה יפה. לפי המתוכנן, מצבכם כבר היה צריך להיות הרבה יותר טוב, אך אתם מתקשים לעמוד בהוצאות הבלתי מתוכננות שנוחתות עליכם. מן הראוי להתנתק מהמחשבות המטרידות ולנצל את סוף השבוע לבילויים. זו תקופה טובה לעבודת צוות ולשיתוף פעולה עם עמיתיכם. לעצמאיים שביניכם, מומלצות שותפויות.

ראשון עד שלישי: אתם מתרוצצים יותר מידי ומרגישים מותשים. מיקוד ותכנון קפדני הכרחיים בשלב זה. הרומנטיקה פורחת למרות הקשיים, מה שמוכיח שכשרוצים- הכול אפשרי. מישהו שבשמו מופיעה אות ד' מפתיע אתכם. אתם שוקלים לבצע רכישה גדולה למרות שמצבכם לא ממש מאפשר זאת. חשבו פעמיים. אנשים שאכפת לכם מהם, ייקחו לתשומת ליבם את הערותיכם. הצלחתם תשפיע לטובה גם עליכם.

רביעי עד שבת: מצב רוח הפכפך שתוקף אתכם עלול לייצג חולשה שיש לה אספקטים נפשיים ורגשיים. תחושות ריחוק ובדידות שאינן אופייניות לכם, משתלטות על האווירה. אז הנה יש לכם ימים בהם תוכלו לאסוף את עצמכם ולמלא מצברים לקראת השבוע הבא. יעוץ מאדם אובייקטיבי ושקול יסייע מאוד להחזיר את האיזון ושיווי המשקל. צפויים ימים יפים לאנשי השיווק שביניכם ובעיקר לאלה המעדיפים לעבוד על בסיס של עמלות.

ראשון עד שלישי: ההתלבטות הפנימית גורמת לכם לתשישות נפשית. בעבודה כדאי למצוא דרך ישירה ופשוטה לברר מה רוצים מכם. זה יימנע מתח וחיכוכים מיותרים. נראה כי פיזור הדעת יעלם ביום שלישי וההרגשה תשתפר. הקשיבו לגוף, גם אם זה אומר לנתק את כל הטלפונים ולשכב לישון מוקדם מהרגיל. אנשים שתלטניים מפחידים אתכם ? תפסו מרחק!

רביעי עד שבת: אתם מתלבטים אם לחדש קשר עם אדם שפגע בכם בעבר. הרעיון עצמו נראה לכם מופרך מיסודו אך יש עליכם לא מעט לחצים חברתיים לשקול בחיוב. יתכן כי תחליטו בסופו של דבר ללכת על זה, עקב הנסיבות המיוחדות שנוצרו. שיקלו יותר מפעם אחת את הסיכויים והסיכונים הטמונים מאחורי המעשה האצילי לכאורה. אם החלטתם לבצע שינוי משמעותי בחייכם, עשו זאת בהדרגה ולא בהינף יד.

ראשון עד שלישי: בימים אלה אתם מקבלים המון פירגון מבני המשפחה ומחזירים באותה מטבע. תגיע אליכם הצעה מעניינת. אתם יכולים להתחבר לשפע. כדאי רק להתמקד ולסיים מטלות עד הסוף. אדם כפייתי מפגין התנהגות מחוספסת שעלולה להוריד לכם את הביטחון העצמי. צפויים להיווצר תנאים שיאפשרו לכם לדון עימו דווקא על אודות חולשותיו שלו.

רביעי עד שבת: הגשמת המטרות והיעדים שלכם הופכת להיות קשה מיום ליום ובמיוחד בסוף השבוע. דווקא עכשיו, זה הזמן שאתם רוצים לצאת לבלות ולשרוף כסף בלי הגבלה. בני הזוג לא ממש משתפים פעולה בגלל מגבלות אישיות לוחצות. פעילות 'דיפלומטית' מאחורי הקלעים יכולה לגרום לסיום פרק הזמן הזה בצורה מפתיעה ומוצלחת. אל תתייחסו לזוגיות שלכם כמובנת מאליה. אם רצונכם כי תאיר לכם פניה, מהרו להשקיע בה.

ראשון עד שלישי: מפגש עם מישהו חדש ממלא אתכם באנרגיה. אתם זקוקים לפחות שעות שינה ומרגישים רעננים ונמרצים. למרות שקשר הטרי הינו בעל פוטנציאל, כדאי להתאזר בסבלנות ולראות איך מתפתחים הדברים. מהר מאוד מתברר שהתנהגותכם המקורית מסלקת את השמרנים ומושכת אליכם את מי שיש לכם עימו שפה משותפת. רעיונות ששתלתם במוחם של בעלי שררה, מתחילים להניב תוצאות ברוכות.

רביעי עד שבת: סדרי העדיפות שלכם לא לגמרי ברורים. מצד אחד, אתם כמהים לחום, אהבה ולהנאות הקטנות ומצד שני, לא ממש מפרגנים לעצמכם ולמי שהכי מגיע לו קצת יחס. אם אתם דואגים לעתיד אהוביכם, אל תרעיפו עליהם פינוקים מרדימים, אלא הניחו להם להתייצב עצמאיים על רגליהם. אנשים שאתם רוצים לדובב, עלולים להתעטף בשתיקתם. אם החלטתם להישאר במחיצתם, תצטרכו לאהוב אותם כפי שהם.

ראשון עד שלישי: עודף ביטחון עצמי וביקורתיות יתר גורמים לכם לעימותים. השיטה פשוט לא עובדת ומעוררת זעם ותסכול אצל בני המין השני. צפויים גם בלגאנים עם קולגות לעבודה או שכנים. הרוח המלחמתית תעזוב אתכם לקראת יום שלישי וכדאי שתסיקו מסקנות לגבי התוצאות. כדאי להפנים קצת יותר סובלנות וכיבוד השונה. זה שבוע של הכול או לא כלום. גם ההצלחה צפויה להגיע בגדול.

רביעי עד שבת: שיטות הטיפול המהפכניות וה-'יצירתיות' שלכם בקונפליקטים, עלולים לגרום לכם להיקלע למשבר בתחום הזוגיות. נסו לנהוג בצורה הוגנת ולא לסבך עניינים. הקשיבו למה שיש לאחרים לומר. למרות שנדמה לכם שלא מתייחסים אליכם מספיק, צריך לראות את כל הסצנריו. אל תקלקלו לעצמכם את סוף השבוע. צפוי לכם הישג כביר אם תשכילו לראות את התמונה כולה, מבלי להתמקד בפרטים הקטנים.

ראשון עד שלישי: הסובבים אתכם מקדישים לכם הרבה תשומת לב וחושבים איך לפרגן לכם. כדאי שתחזירו יחס דומה. יש דברים בעולם הנסתר שאתם מודעים לקיומם, אך אל תצפו מן הסובבים אתכם כי ירדו לסוף דעתכם. זה פרק זמן מתאים כדי להתעסק ולסגור עניינים פתוחים הקשורים לתיקון מכשירים או ציוד בבית. המצב בתחום הזוגי משביע רצון. מתחת למעטה הקשיחות יש לכם המון רגשות של חום ואהבה.

רביעי עד שבת: הנחישות לשמור על רמת פעילות גבוהה, מנחה אתכם בסוף שבוע זה. כבר עתה אתם מתכננים מה לעשות בשישי-שבת על מנת לא להישאר 'קרחים' מכאן ומכאן. בדקו את כל האופציות. במידה ויש לכם בן/ת זוג, חשוב למצוא את הפשרה המתקבלת על דעת שני הצדדים. למרות שמאוד מתאים לכם להיות מוקפים ב-'קהל', שמרו גם מעט זמן לעצמכם.