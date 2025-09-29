חיפוש

שלכת ומתכת

ברפואה הסינית, כשהאוויר מתקרר והימים מתקצרים, זהו זמן אלמנט המתכת. זמן של התכנסות של האדם בתוך עצמו ובתוך סביבתו הקרובה – המשפחה, הבית, האדם בעצמו

כשהאוויר מתקרר והימים מתקצרים, הגוף והנפש נכנסים למצב אחר. ברפואה הסינית, זהו זמן אלמנט המתכת – עונה שמזמינה אותנו לארגון מחדש ולשחרור. תפקידה של המתכת הוא שליטה בארגון, סדר והצבת גבולות. זמן המתכת נחשב עיתוי טוב לסיום משימות שהתחלנו בעבר, זהו זמן של התכנסות של האדם בתוך עצמו ובתוך סביבתו הקרובה – המשפחה, הבית, האדם בעצמו – "אדם בתוך עצמו הוא גר"…

זהו גם הזמן לעבוד על מאפיין חשוב נוסף של המתכת: היכולת לשחרר ולהיפטר ממה שמיותר. אלה יכולים להיות רגשות תקועים, נושאים רגשיים לא פתורים, מערכות יחסים שכבר לא מיטיבות אתנו, עבודה ועוד. הסתיו – זמן המתכת – הוא זמן טוב לעשות סדר, לזרוק דברים שנצברו ותוקעים אותנו. לבדוק מה איננו מוכנים לשחרר ואם יש סיבה אמיתית להמשיך ולאחוז באותם הדברים. חפצים, רגשות, זיכרונות…

מאפשרים לחדש להיכנס

ברפואה הסינית, כל אלמנט מקושר עם רגש כלשהו. הרגש של המתכת הוא הצער. לכן, רק טבעי שבעונה זו יעלו רגשות כגון צער, הרהורים ואפילו דכדוך. יחד עם זאת, אומנם הרגש של המתכת הוא הצער, אך מטרת האלמנט היא להשתמש בצער הזה כזרז לשחרור – הצער הוא רק ההכרה בכך שיש משהו שצריך להיפרד ממנו. הסתיו מזמין אותנו לבחור באופן אקטיבי מה לשחרר.

האיברים המשויכים לאלמנט המתכת הם הריאות והמעי הגס. שחרור של מה שמיותר מתבטא פיזיולוגית באיברים הללו: הריאות משחררות גזים מיותרים על מנת לקלוט חדשים (פחמן דו-חמצני נפלט מהתאים על מנת שיוכלו לקבל חמצן), והמעי הגס משחרר פסולת על מנת שנוכל לקבל מזון חדש. כשאנחנו משחררים, אנחנו מאפשרים לחדש להיכנס – בחיים, בגוף ובנפש.

עצות מועילות לסתיו:
•   מומלץ לתרגל נשימה בעונת הסתיו, להרחיב את הריאות ולרענן את האוויר הכלוא.
•   על פי ספרי הרפואה הסינית העתיקים, כדאי לישון מוקדם ולהשכים קום.
•   לשים לב לשינויי מזג האוויר ולהתלבש בהתאם, על מנת להגן על הריאות.
•   לצמצם באכילת מזונות קרים ומקררים כגון סלט ולהוסיף לתזונה מזונות חמים ומחממים כגון מרק. לאכול מזונות מלחלחים כגון פטריות. 
•   להיפטר לפחות מבגד אחד, או כלי אחד במטבח, שאינכם משתמשים בו. 
•   להיפטר לפחות מהרגל אחד שכבר לא משרת אתכם. 
•   להגיע לטיפול הכנה לחורף. הסתיו הוא ה-זמן ל-"טיפול 10,000".

בשורות טובות וגמר חתימה טובה

  • על הנתינה

    פורים, מלבד היותו חג של שמחה ומגילה ותחפושות, הוא גם חג של נתינה, משלוחי מנות…

  • על זעם של זאטוטים

    ככל שהילד גדל ומתפתח, מתעצמת בו התחושה של "אני יכול", "לא יגידו לי מה לעשות"…

  • החיים על יד

    זה תמיד ליד, כמו הטלוויזיה, שאני בוהה בה ולא באמת מסתכלת עליה. לפעמים, אני דוחקת…

