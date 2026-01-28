שירות חדש בכללית מחוז צפון

ייעוץ הנקה במרכז בריאות הילד בקריית שמונה

עבור נשים רבות, הנקה אינה תמיד תהליך טבעי ופשוט. לעתים, היא מלווה בקשיים, שאלות ואתגרים, המחייבים הכנה מוקדמת ותמיכה מקצועית. מתוך הבנה זו, נפתח שירות חדש – ייעוץ הנקה במרכז בריאות הילד של "כללית", בקריית שמונה. המרכז מעניק מענה ליולדות ולתינוקות – ללא עלות ולרווחת האם והתינוק.

במסגרת המרפאה, ניתן ייעוץ הנקה מקצועי ואישי ליולדות לאחר הלידה, לנשים מניקות לקראת חזרה לעבודה וכן לקראת תהליך גמילה מהנקה. השירות ניתן על ידי אביה אברמוביץ, יועצת הנקה מוסמכת ומורשית של משרד הבריאות, בעלת ניסיון בליווי אימהות ותינוקות בשלבים השונים של ההנקה.

"הנקה היא הדרך העדיפה והמומלצת להזנה בלעדית של התינוק, עד גיל שישה חודשים", מסבירה אביה. "המלצה זו ניתנה על ידי ארגון הבריאות העולמי ומגובה על ידי רופאי הילדים, רופאי הנשים ורופאי המשפחה. יחד עם זאת, אחוז גבוה של נשים נתקל בקשיים בהנקה כבר בתחילת הדרך ולעתים, אף מוותר. מתן ייעוץ, הדרכה ותמיכה מקצועית לאם ולתינוק במסגרת הקהילה, מספר ימים לאחר הלידה, מאפשר ביסוס של ההנקה והתמדה לאורך זמן".

מסכמת מנהלת הסיעוד של מרכז בריאות הילד, מיכל מאיר: "ייעוץ והכוונה מקצועית עושים הבדל משמעותי עבור נשים רבות – מסייעים להן להבין את יתרונות ההנקה, להתמודד עם חששות ולפתור קשיים שעשויים להתעורר. הנקה יכולה להיות חוויה מורכבת, אך ליווי מותאם וקשוב מעניק ביטחון ומעצים את האֵם. אנו ממשיכים להרחיב את השירותים בהתאם לצרכים המשתנים של המטופלים שלנ ולהעניק רפואה מצוינת, איכותית וזמינה בקהילה".

זימון תור למרפאת ההנקה מתבצע באמצעות מוקד זימון תורים 2700*