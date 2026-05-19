שותפות במעלה ראשונה

חסר תקדים: קק"ל תשקיע כ-60 מיליון שקלים בקצרין. במרכז התכנית – הקמת "בית קק"ל למצוינות" בבירת הגולן

הנהלת הקרן הקיימת לישראל אישרה השבוע תכנית סיוע ופיתוח רחבה ליישובי הצפון, בסך של כ-275 מיליון ש"ח, במסגרתה יוקצו לקצרין כ-60 מיליון שקלים. על פי הודעת המועצה המקומית, מדובר בהיקף התקציב המשמעותי ביותר שקיבלה קצרין מקק"ל לטובת פרויקטים עירוניים, חינוכיים, תיירותיים וכלכליים.

ההחלטה מגיעה בעקבות עבודת מטה מאומצת שהוביל ראש המועצה, יהודה דואה, מול יו"ר קק"ל, אייל אוסטרינסקי, המסכם ארבעה חודשים ראשונים בתפקידו. בהודעת המועצה המקומית קצרין, מציינים כי אנשי המקצוע של הרשות, בשיתוף הדרג המקצועי של קק"ל, כבר הגו, רקחו ואישרו את התוכניות האופרטיביות ובקרוב, תשקף המועצה המקומית לציבור בצורה מפורטת את אופן מימוש המיליונים בשטח.

לראשונה – בית קק"ל למצוינות

אחד מסעיפי המפתח המרכזיים בתכנית שאושרה הוא הקמתו של "בית קק"ל למצוינות", פרויקט שיעמוד על עלות של כ-19 מיליון שקלים וצפוי לשמש עוגן חינוכי וטכנולוגי מרכזי לקצרין ובכלל לאזור כולו.

"חינוך הוא מנוע הצמיחה המרכזי של קצרין", מסביר יהודה דואה את הרציונל מאחורי השקעת העתק בבית שישמש לחינוך, לחדשנות ולמצוינות עבור דור העתיד של קצרין. "מעבר להשקעה בחינוך, בית קק"ל יהפוך למרכז אזורי שיהווה אבן שואבת לקצרין. זהו משאב ומצרך נדיר ואנחנו שמחים מאוד לקדם אותו בברכה אל קצרין".

הלכה למעשה, "בתי קק"ל למצוינות" הם מודל מוסמך וייחודי שפותח בשנים האחרונות, במטרה להעניק לנוער בפריפריה פלטפורמה אקדמית וטכנולוגית שוות הזדמנויות לזו של מרכז הארץ. המרכז מלא במתכונת יום-יומית וינגיש לילדים, לבני נוער ולצעירים ביישוב לימודי הייטק, סייבר, תכנות, רובוטיקה, בינה מלאכותית ויזמות ללא עלות.

בשונה ממרכז העשרה רגיל, המבנה מתוכנן כחממת חדשנות מודרנית, בקונספט של חברות הייטק, מרחבי למידה אינטראקטיביים, מעבדות מחשבים מתקדמות ופינות חשיבה. הוא משלב פדגוגיה מתקדמת בשיתוף תעשיית העילית, אקדמיה ויחידות טכנולוגיות בצה"ל ומציע בשעות אחר הצוהריים גם תגבורים לימודיים ומרתונים לבגרויות במקצועות המדעיים והמדויקים. בשעות הערב, המרכז צפוי לשמש כעוגן קהילתי להרצאות, קורסי הסבה מקצועית, פעילות קהילתית ועוד.

לצד הבשורה הגדולה בחינוך, במסגרת התכנית, מקצה קק"ל סכום מוגדר של כ-14 מיליון שקלים לטובת רכישת מקבצי מגורים ביישוב. דירות אלו מיועדות להשכרה עבור בוגרי מכינות קדם-צבאיות וקהילות משימתיות, מהלך שנועד לעודד התיישבות צעירה, איכותית וארוכת טווח, שתשתלב במרקם החברתי בקצרין. יתרת ההשקעה, תופנה לשותפות של קק"ל בפרויקטים אסטרטגיים שישפיעו על קצרין, ובכלל על מרחב הגולן, בתחומי ליבה בהם תיירות, פיתוח כלכלי, פיתוח המרחב הציבורי, שיקום תשתיות ועוד.

בעולם המוניציפלי מסבירים כי היקף התמיכה הרחב בקצרין משקף תפיסה אסטרטגית חדשה בהנהלת קק"ל, הרואה בבירת הגולן עוגן מרחבי חיוני עבור כל אשכול גליל מזרחי. הנתח התקציבי המשמעותי שיופנה ליישוב, מתוך חבילת הסיוע הכללית לצפון, מסמן את קצרין כמרכז שירותים אזורי, כאשר פרויקטים כמו "בית המצוינות" ומקבצי הדיור נועדו להקרין על חבל הארץ כולו ולשרת גם את יישובי הסביבה.

לצד זאת, מסביר גורם מקצועי בקק"ל: "הבחירה של קק"ל לרכז השקעה כה מסיבית בקצרין מהווה הבעת אמון מפורשת ביכולת הביצוע של המועצה המקומית ובעומד בראשה, יהודה דואה. בשילוב הזרועות הזה, הנהלת קק"ל מביעה ביטחון בכך שהנהגת המועצה הנוכחית מחזיקה בכלים המקצועיים לתרגם תקציבי עתק אלו לתוכניות עבודה מהירות ויעילות בשטח".

"שותפות אסטרטגית לעתיד קצרין"

ראש המועצה המקומית, יהודה דואה, ציין השבוע בהודעתו כי המהלך נולד מתוך הגדרת יעדים ברורה של המועצה מול הנהגת קק"ל החדשה.

"מאז שנכנסתי ללשכת ראש המועצה, סימנתי את השותפות עם קק"ל כשותפות מכרעת ואסטרטגית לעתידה של קצרין", מסביר דואה. "אני שמח לומר שיש לקק"ל את היו"ר הטוב מכולם – שותף וחבר אמת של קצרין, הגולן ובכלל של הצפון, אייל אוסטרינסקי. מאז כניסתו של אייל לתפקיד, קק"ל כולה נמצאת בתנופה אדירה וחסרת תקדים. אייל הוא מנהיג גדול שמבין היטב את גודל השעה ואת החשיבות הלאומית שבחיזוק קצרין ובכלל חבל הארץ שלנו. אייל, ידידי היקר, תודה על היותך שותף מלא ומשמעותי לשגשוגה, פיתוחה וביצורה של קצרין".

ראש המועצה ביקש להודות גם לצוותים המקצועיים בקק"ל ובמועצה, על העבודה המשותפת לגיבוש התוכניות והוסיף: "דווקא בימים אלו, התשובה הציונית והחוסן האמיתי שלנו הם צמיחה, בנייה והשקעה בדור העתיד. אנחנו לא עוצרים לרגע וממשיכים להזניק את קצרין קדימה, בכל תחומי החיים".

התקציב לקצרין אושר כחלק מהחלטת הנהלת קק"ל להקצות כ-275 מיליון שקלים ליישובי קו העימות הצפוני והגולן, המבוססת על דיאלוג רציף עם ההנהגות המקומיות.

"אלו החלטות שיש בהן בשורה של ממש לצפון כולו ולקו העימות בפרט", מסר השבוע יו"ר קק"ל, אייל אוסטרינסקי. "בצפון, יש עדיין מלחמה וייתכן שנדָרש למעני חירום, אבל כרגע אנחנו מנסים להתמקד בשיקום, פיתוח וצמיחה, בדגש על ריפוי. בחודשיים הקרובים, נביא החלטות נוספות בצפון לתמיכה ברשויות העוטפות את קו העימות, כמו חצור הגלילית, קריית שמונה ובחקלאות במרחב". היו"ר ביקש להביע הערכה מיוחדת לסגנו ויו"ר ועדת פיתוח הקרקע, יהושע שרמן, אשר היה חלק משמעותי בעבודה על גיבוש ההחלטות הללו. כעת, לאחר אישור התקציבים הרשמי וגיבוש התוכניות המשותפות, יחלו הפרויקטים השונים בקצרין לעבור לשלב התכנון והביצוע. להשקעות הללו, בהחלט יש למה לחכות.