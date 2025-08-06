שומרי האמת בעולם השקר

בפרשת "ואתחנן", כאשר משה רבנו חוזר ומזכיר את עשרת הדברות, לפני כניסתו של העם לארץ הקודש, הוא מעיר שאלה מהותית שמהדהדת עד היום: מה התפקיד האמיתי של עם ישראל בעולם? האם אנחנו נושאי אמת בעולם של הבלים, או שמא נִבִָּלע בתוך הרוב השולט?

רבי לוי יצחק מברדיצ'ב שואל שאלה חדה: מדוע חוזר משה על עשרת הדברות דווקא כאן, בעבר הירדן, במקום שלא קיבל קדושה מיוחדת? התשובה, לדבריו, טמונה בעצם השאלה: עם ישראל נבחן לא רק ביכולתו לקבל את התורה בהר סיני, במעמד נעלה ומרומם, אלא בעיקר ביכולתו לשמור עליה במקומות "רגילים", במציאות היום-יומית, בעולם שרחוק מקדושה.

הרמב"ן מוסיף ואומר שהחזרה על עשרת הדברות בפרשתנו אינה חזרה טכנית, אלא התחדשות. בסיני, קיבלנו את האמת בתנאים אידאליים – קול אלוהים, הר רועש, עם שאמר "נעשה ונשמע". כאן, בעמק, משה מלמד אותנו שהאמת צריכה להתקיים גם כשהשמים שותקים, גם כשהעולם סביבנו מתנהג אחרת.

סיפור מבית המדרש החסידי

מסופר על הצמח צדק, שנשאל פעם על ידי אציל רוסי מדוע היהודים מתעקשים על "אמיתות קדומות" בעולם המתקדם. הצמח צדק הביט עליו ואמר: "אדוני הרוזן, אם תמצא פנינה אמיתית בתוך ערמת זכוכיות צבעוניות מלאכותיות, האם תזרוק את הפנינה כי היא מיעוט?"

הרוזן חייך בזלזול: "כמובן שלא, אבל איך אדע שזו פנינה אמיתית ולא זכוכית יפה נוספת?"

"זה בדיוק התפקיד שלנו", ענה הצמח צדק. "לא להכריח אחרים להאמין שזו פנינה, אלא לשמור עליה כך שכשהזכוכיות יתנפצו – והן תמיד מתנפצות – הפנינה עדיין תהיה שם, שלמה ומאירה."

האמת והזיוף – מבט על ימינו

הראי"ה קוק כתב שעם ישראל נושא בתוכו "נקודת אמת קוסמית" – משהו שאינו שייך לזמן, או למקום מסוימים, אלא מהווה עוגן יציבות בעולם משתנה. כיום, כשאנו עדים לגלי שקר המציפים את העולם, לחדשות מזויפות, לתמונות מעוותות של המציאות, התפקיד הזה הופך להיות קריטי יותר מתמיד.

בספרו "נצח ישראל", המהר"ל מפראג מסביר שעם ישראל הוא כמו "חוט הכסף" המחבר בין שמים לארץ. כשהעולם מתמלא בבלבול, בעוולה, בעיוותי אמת – אנחנו נקראים להיות הגורם המייצב, זה שאומר "לא" למה שרע, גם כשכולם אומרים "כן".

עשרת הדברות כמצפן מוסרי

כל אחד מעשרת הדברות מייצג לא רק מצווה פרטית, אלא עיקרון של אמת שחוצה גבולות. "אנכי ה' אלוהיך" – יש מציאות אבסולוטית מעבר לדעות. "לא תרצח" – לחיי אדם יש ערך מוחלט. "לא תגנוב" – לצדק יש משמעות אמיתית. "לא תענה ברעך עד שקר" – האמת היא ערך עליון, לא כלי שרירותי.

הרב קוק מדגיש שכאשר עם ישראל נאמן לעקרונות אלה, הוא לא רק שומר על עצמו – הוא משמש כמגדלור לכל העולם. "אור לגויים" לא אומר להטיף או להמיר, אלא לחיות באופן שמראה שאפשר לחיות בצורה אחרת, נקייה יותר, אמיתית יותר.

האתגר של השמירה על הטוב

הסבא מקלם היה אומר שהניסיון הקשה ביותר של עם ישראל הוא לא הרדיפות מבחוץ, אלא הפיתוי מבפנים – לוותר על הייחוד, להתמוסס בתוך הרוב, להפוך "כשאר העמים". הוא רואה בחזרה על עשרת הדברות בפרשת "ואתחנן" תזכורת: גם כשאתם נכנסים לארץ, גם כשתהיו מוקפים בעמים אחרים – זכרו מי אתם ומה התפקיד שלכם.

רבי נחמן מברסלב מוסיף ממד נוסף: "כל עוד יש יהודי אחד בעולם שמכיר באמת – העולם כולו לא אבוד". זו אחריות כבדה, אבל גם כוח עצום. אנחנו לא רק שומרים על מסורת עתיקה – אנחנו שומרים על האפשרות שהעולם יוכל להיחלץ משקריו.

המסר לדורנו

בעידן של מלחמת תודעה, של מלחמות מידע ועיוותי אמת, אנחנו נקראים לחזור לפשטות העמוקה של עשרת הדברות. לא להשתתף במשחק של מי צודק יותר, אלא לשמור על עקרונות בסיסיים של אמת, צדק, קדושת חיי אדם "ובגויים לא יתחשב".

כמו בסיפור של הצמח צדק מליובביץ' – תפקידנו לא לשכנע את העולם שאנחנו הפנינה האמיתית, אלא לשמור על עצמנו כפנינה, להישאר צלולים וקשיחים מול סופות השקר והעיוות. כי בסוף, כשהזכוכיות יתנפצו – והן תמיד מתנפצות – מישהו צריך להישאר עם האמת.

זהו התפקיד שמשה רבנו מזכיר לנו בפרשת "ואתחנן": להיות עם שמבין שאמת היא לא עניין של רוב ומיעוט, אלא עניין של עמידה בעקרונות. גם אם כל העולם יאמר "שחור", כאשר האמת היא "לבן" – האמת תישאר אמת.

בדורנו, כשכל כך קל להיסחף, להתפתות, להאמין לכל מה שנראה נוח, או פופולרי – הזיכרון של עשרת הדברות הוא העוגן שלנו. הוא מזכיר לנו שיש ערכים שלא משתנים, אמיתות שלא תלויות בסקרים ותפקיד שרק אנחנו יכולים למלא: להיות שומרי האמת בעולם השקר.