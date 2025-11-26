שבוע ההוקרה בגולן: מסורת של חיבור, השראה ומורשת שממשיכה לצמוח

מועצה אזורית גולן נערכת לשבוע ההוקרה לפצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, שיצויין באירועים בבתי ספר ובמרכז קהילתי | "אמירה ערכית ברורה – אלה דמויות המופת שלנו"

זו השנה השנייה שבה המועצה האזורית גולן בוחרת להרחיב את יום ההוקרה הממלכתי שחל בי"ז כסלו בכל שנה (7.12.25) לשבוע שלם של נוכחות, מפגשים, סיפורים ושרשרת אנושית שמחברת בין קהילות הגולן לבין מי ששילמו מחיר כבד בגוף ובנפש. שבוע ההוקרה לפצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה הופך למסורת גולנית בעלת משמעות קהילתית עמוקה.

ראש המועצה, אורי קלנר, מדגיש: "כבר שנה שנייה שבה אנו לוקחים את יום ההוקרה הממלכתי, והופכים אותו לשבוע, מתוך אמירה ערכית ברורה – אלה דמויות המופת שלנו. השנה אנו מבקשים גם לנצל את השבוע כדי להעלות מודעות להתמודדות עם פציעות הנפש."

צועדים ומצדיעים: נוכחות, משמעות והמשכיות

השנה נושא השבוע רובד נוסף של משמעות וגם זיכרון אישי: המשך עשייתו של ליבנה שלוי ז״ל, מנהל מרכז קהילתי גולן, שנפטר לפני כחודשיים. ליבנה היה חבר במינהלת הארצית של יום ההוקרה, והיה ממייסדי "צועדים ומצדיעים".

ביום רביעי, 3 בדצמבר, יצעדו מעל אלף בני ובנות נוער מבתי הספר בגולן והסביבה יחד עם פצועי צה״ל בקטע משביל הגולן בסמוך למושב קשת.

האירוע, שצמח מחזונו של ליבנה שלוי ז״ל, הפך לאבן יסוד בחיבור בין נוער לפצועים. השנה הוא מתקיים לראשונה בלעדיו, אך ממשיך את מורשתו ואת הרוח שהוביל, מפגש בלתי אמצעי שמנכיח גבורה אנושית פשוטה ומעוררת השראה.

פצועים שמעוניינים להשתתף ולשתף את סיפורם מוזמנים לפנות לאפרת: 052-9651505

במערכת החינוך: חיבור בין ערכים, למידה ומשמעות

שבוע ההוקרה יכלול מגוון פעילויות חינוכיות בכל שכבות הגיל, שמטרתן לחבר את התלמידים לסיפורי הגבורה, ההתמודדות והחוסן של הפצועים.

בבתי הספר היסודיים התקיים יום גבורה לכיתות ו', במהלכו נחשפים התלמידים לסיפוריהם של פצועים ולהתמודדות הפיזית והנפשית. בנוסף יתקיימו פעילויות ומפגשים עם פצועים ובני משפחותיהם, בהתאם לגיל התלמידים ובהתבסס על מערכי הדרכה מותאמים.

במסגרות התיכוניות, תלמידי קידום נוער יעסקו בנושא "הפציעה השקטה" בליווי אגף ייעוץ וטיפול. תלמידי בתי הספר הדמוקרטי ונופי גולן ישתתפו בצעדת "צועדים ומצדיעים", ובנופי גולן ייערכו ביום ההוקרה הרצאות לכלל השכבות, כל שכבה תפגוש פצוע או בן משפחה ותיחשף לסיפור אישי אחר.

בחטיבת הביניים ישת"ח יתקיים מפגש ייעודי עם פצוע צה"ל.

ביישובים: מפגשים בין פצועים לנוער

מיזם "רסיסים" של מחלקת ילדים ונוער מאפשר לפצועים ולבני נוער להיפגש במרחב אינטימי ושקט ביישובים – מפגש שבו סיפור אישי הופך לשיחה שמותירה חותם על שני הצדדים. במסגרת שבוע ההוקרה מוצעת לכל פצוע או פצועה האפשרות להשתתף באמצעות סריקת הברקוד. במקביל, מדריכי הנוער המעוניינים לארח כבר יוצרים קשר עם מחלקת ילדים ונוער, שתבצע את החיבור ותתאם את המפגשים.

באשכולות מרכז קהילתי – ארבע נקודות מבט על התמודדות וקימה מחדש

המפגשים באשכולות המרכז הקהילתי יחשפו אותנו לארבעה מסעות חיים מזוויות שונות, אך כולן מספרות על אותו כוח פנימי שמאפשר לקום, לבחור חיים ולבנות מחדש.

4.12 – אלמוג בוקר | מועדון כפר חרוב – העיתונאי אלמוג בוקר עם מבט אחר על החיים וההתמודדות מעוטף עזה, המעמיק את ההבנה של פציעות הנפש – נושא אשר נמצא במוקד העשייה השנה.

5.12 – ינון כהן | חד נס – שחקן ומאמן נבחרת הגולן בכדורסל על כיסאות גלגלים, בפעילות משפחתית משותפת, המשלבת ספורט עם סיפור מפעים של שיקום וחוסן אישי.

7.12 – נועם גרשוני | מתחם בזיליקום, אורטל – הטייס שנפצע אנושות והפך לאלוף פראלימפי, ומשם לאחד המרצים המבוקשים בישראל.

סגן ראש המועצה, יעקב שה לבן, ליווה את גרשוני כמתנדב צעיר במחלקת השיקום בתל השומר :"כמי שמכיר את נועם קרוב ל-20 שנה, אני שמח על הזכות שיש לנו לארח אותו כאן בגולן. אני מזמין את תושבי הגולן וקצרין להרצאה מרתקת, מרגשת וגם קצת מצחיקה, שתגדיר מחדש את המושג השראה".

9.12 – איתמר איתם | ספריית אל־על, חספין – אחד ממפקדי השדה הבולטים של צה"ל במלחמה, ולא רק בגלל הדימיון להרצל, נפצע קשה, החלים וחזר לשדה הקרב. איתמר, בן הגולן, ישתף את מסעו הפנימי והחיצוני בדרך חזרה לחיים.

מנהלות חינוך ומדריכי נוער המעוניינים להגיע כקבוצה – יכולים להירשם ללא עלות דרך מח' ילדים ונוער.

הקשר נמשך כל השנה

שבוע ההוקרה הוא ריכוז של אירועי שיא אך הוא אינו עומד לבדו. אגף ייעוץ וטיפול של המועצה נמצא בקשר שוטף עם משפחות פצועים, מחלק ערכות שי, מלווה בתמיכה מקצועית ומפתח מעגלי חוסן קהילתיים לאורך כל השנה.

הגולן, מרחב גיאוגרפי מרוחק, יודע לבנות קרבה אנושית אמיתית. החיבוק הקהילתי הזה הוא העוגן של הפצועים, וגם העוגן של כולנו.

אנו מזמינים פצועים ובני משפחות אשר אינם נמצאים במעגלי הפעילות כעת, ליצור קשר, להתחבר לקהילה תומכת ולאפשר לנו לפתח שירותים שייתנו מעטפת מיטיבה עם הצרכים שלכם.

סגן ראש המועצה ויו"ר הנהלת המרכז הקהילתי, יעקב שה-לבן מסכם: "שבוע ההוקרה הוא מעבר לאמירת תודה שהיא כל כך פשוטה אך משמעותית לפצועים ולמשפחות. פצועי צה"ל ופעולות האיבה בגוף ובנפש הם לאו דווקא גיבורים בשדה הקרב. הגבורה האמיתית שלהם היא בהתמודדות היומיומית עם השלכות הפציעה.

השבוע, והמפגשים שבו, מאפשרים לנו לקבל השראה מההתמודדות שלהם עם האתגרים, ומהיכולת לקום ולצמוח מתוך משברים".